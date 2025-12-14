«Мы всё ближе к переломному моменту»: какие перемены ждут нас в 2026 году

Аделина Панина сделала важное предупреждение для всех на 2026 год Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Какими бы разными мы все ни были, всем хочется знать, что ждет нас в будущем. Пусть даже не в самом далеком, а вполне обозримом. Таком как, например, 2026 год. Тем более что он наступит совсем скоро.

Но предсказать, к чему нам готовиться в 2026 году, способен далеко не каждый второй. А вот белая ведьма Аделина Панина говорит, что уже заглянула в будущее и может рассказать, что там, впереди. По ее словам, глобальные перемены произойдут в жизни каждого.

Что будет с экономикой в 2026 году

По словам предсказательницы, инфляция в России в 2026 году продолжит расти. В банковской сфере останутся лишь крупные игроки — они буквально поработят небольшие финансовые организации, которые окажутся разорены.

На обычных людях всё это обязательно отразится. Тяжелое финансовое положение, волна мигрантов, большое количество бездомных, финансовые преступления — всего этого в 2026 году нам хватит с головой.

— Могут быть хакерские атаки, нападения мошенников, которые становятся всё более изворотливыми. Могут быть новые схемы мошенничества, новые схемы какого-то воровства, — говорит Панина.

Природные катастрофы и эпидемии в 2026 году

Без природных катастроф в следующем году тоже не обойдется. При этом главную угрозу, по словам ясновидящей, будет представлять вода.

— Могут быть наводнения, паводки, цунами — всё, что связано с водой, — говорит Аделина. — Вода просто кипит. Также могут быть землетрясения и разрушенные здания в большом количестве в связи с этим.

Бояться, по словам Паниной, стоит и нового вируса. Правда, он не будет столь масштабным, как ковид в свое время. С другой стороны, в 2026 году нас ждет медицинский прорыв. Возможно, благодаря именно ему любая новая зараза пройдет практически незаметно.

Прорывы ждут нас и в других сферах: технологиях, культуре, искусстве, науке.

Международные отношения в 2026 году

Говоря о международных отношениях в следующем году, Аделина Панина вспомнила прогнозы Владимира Жириновского, который пророчил вооруженное противостояние с НАТО. По мнению ясновидящей, конфликты возможны, однако перерасти в кровопролитную войну они не должны.

— Скорее, здесь речь идет о холодной войне, а не прямо об активных действиях. Хотя мы можем наблюдать некие волнения в отдельных странах, государствах, но не в каком-то таком большом масштабе, что теперь все страны НАТО накинулись на Россию. Во-первых, это бессмысленно, во-вторых, этого действительно не будет, — говорит ясновидящая.

При этом велика вероятность, что Россию в 2026 году ждут новые санкции и ограничения.

У других стран всё будет совсем не гладко. Например, Турцию в 2026 году ждет большая проблема с экономикой: курс лиры продолжит падать, поток туристов снизится, не исключена перемена власти. Европа тоже не будет отличаться экономической устойчивостью. У ЕС в 2026 году вообще намечается переломный момент — вплоть до пересмотра территориальных границ.

— Еще бы я сказала, что Европу ждет перемена власти, перемена верхушки правления, а также смерти известных политиков либо религиозных деятелей, — говорит Аделина.

Наиболее устойчивыми себя покажут восточные страны: Вьетнам, Таиланд, ОАЭ, Китай.

— Китай очень сильно растет как держава. Он двигается интуитивно и имеет успех. У меня даже есть впечатление, что китайская культура, валюта, товары могут выйти на рынок России. И вообще союз с Китаем в 2026 году будет очень плодовитым, — считает Панина.

Когда мы наконец-то будем жить нормально

Аделина Панина говорит, что грядущий год хоть и будет богат на события, но переломный момент, который изменит ход истории, ожидается все-таки в 2027-м.