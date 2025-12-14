«Роль в „ПИН-коде“ я себе намечтала»: актриса Анастасия Артемьева — о силе желаний и детстве в Татарстане

В свои 26 лет девушка уже снялась в нескольких сериалах Источник: предоставлено Анастасией Артемьевой

В Сети об актрисе Анастасии Артемьевой рассказано немного, а о своей личной жизни она не распространяется. При этом в свои 26 лет уроженка небольшого татарстанского села не только снимается в сериалах, но и выпускает инди-поп-треки под псевдонимом. В сериале «ПИН-код» девушка играет одну из главных ролей — харизматичную сотрудницу полиции. А какая в жизни сама актриса — корреспондент 116.RU поговорил с Анастасией о ее пути и истории.

«Я влюбилась в эту героиню»

Актриса снялась в детективной драме «ПИН-код» (16+) от НТВ, где получила одну из главных ролей.

В центре сюжета — дочь известного майора, которая из-за обмана мошенников решает свести счеты с жизнью и в результате оказывается в коме. Это вынуждает ее отца перевестись на работе в отдел по борьбе с мошенничеством, чтобы вычислить обманщиков и заставить ответить за свои поступки.

Анастасия Артемьева в сериале исполняет роль женщины-полицейского Ларисы Бубновой, которая также расследует дело:

— Я влюбилась в эту героиню с первого прочтения сценария. Я давно хотела сыграть девушку с несгибаемым стержнем, сдержанную, справедливую и смелую. Эта роль — настоящий подарок. Конечно, в нас есть что-то общее, наверное, сила духа и умение идти до конца. Но вот такому уровню смелости мне нужно еще учиться, — рассказывает актриса.

Как и остальные артисты, все этапы кастинга в проект девушка проходила на общих условиях. Вместе с Артемьевой в сериале снимаются известные актеры: Сергей Векслер, Наталья Фенкина, Наталья Маликова, Алексей Комашко.

«Родители смотрят все мои сериалы»

Анастасия родом из села Альшеево в Буинском районе Татарстана. В Нижнекамск девочка с семьей переехала в пять лет:

— Очень хорошо помню, как ходила в детский сад, помню наш дом и двор, где я летом гоняла на трехколесном велосипеде. Сейчас, к сожалению, бываю не так часто — раз в один или два года. Но тем не менее очень эти места люблю, у меня там осталось много родни, — делится актриса.

В школе Анастасия думала связать жизнь с историей или литературой, но все-таки под конец обучения решила попробовать себя в актерском мастерстве:

— Мне посчастливилось работать только в творчестве. Я такого склада человек, что категорически не могу делать то, что мне не нравится. Поэтому в плане работы я крайне избирательна, — говорит она.

Близкие люди, по словам Артемьевой, не просто одобряют ее выбор, а с искренним пониманием поддерживают в «жаркие» периоды, когда у артистки нет времени даже на звонки родным:

— Родители смотрят все сериалы и искренне переживают за моих героинь, сестра всегда помогает всем, чем может: и словом, и делом, а друзья довольно часто принимают не последнее участие в моих творческих проектах, — улыбается Анастасия.

«Мне повезло учиться у лучших»

Девушка в 2021 году окончила сперва российский институт театрального искусства (ГИТИС), затем поступила в киноакадемию Н. С. Михалкова, чтобы поработать с мэтром, и хотела больше погрузиться в «лабораторную» работу. В то время Анастасия активно играла в театре, работала сразу над пятью спектаклями:

— Поступать было сложно в оба вуза, большое количество абитуриентов и серьезный конкурс — тому причиной. Но мне повезло учиться у лучших, — сказала она.

Очень тепло артистка вспоминает и ту поддержку, которую в Татарстане оказывают молодежи, ведь именно так ей посчастливилось попробовать свои силы на сцене:

— В 11-м классе я участвовала в фестивале «Созвездие-Йолдызлык», стала победителем, и именно благодаря тому, что глава республики Рустам Минниханов поддерживает молодежь Татарстана, появилась возможность отучиться в ГИТИСе, — рассказала Анастасия.

Карьера Анастасии на телевидении началась в 2022 году с главной роли в мелодраме «Сквозь розовые очки» (18+) на канале «Домашний». Символично, что там она сыграла девушку, всей душой мечтавшую стать актрисой.

Позже на этом же канале вышли еще два проекта с участием Анастасии — сериалы «Пока прошлое не разлучит нас» (16+) и «В двух шагах от счастья» (16+).

«Первый раз на сцену вышла в 3 года»

А еще девушка поет — записывает треки под псевдонимом YaNāYa. Свою музыку она называет «кинематографичной», на стыке инди-попа, электроники и русского фольклора.

— Я всю жизнь, сколько себя помню, занималась музыкой. Впервые в возрасте 3 лет вышла на сцену альшеевского клуба, чтобы исполнить детскую песню. А в 5 лет меня отдали в музыкальную школу, и я начала довольно часто участвовать в фортепианных, а потом вокальных конкурсах, поэтому музыка сопровождала меня всегда. И создание сольного музыкального проекта было только вопросом времени.

Актриса признается, что проводить время в студии и писать с командой песни ей нравится не меньше, чем играть на сцене и в кино:

— Я работаю в соавторстве с композиторами Никитой Савельевым и Одди Ньюмелом, а потом мы снимаем вертикальный контент, придумываем клипы, — рассказывает Анастасия.

Проект был создан в 2023 году на базе лейбла Most Film Music ProDUCKtion. Сейчас у Анастасии Артемьевой уже восемь песен. На песню «Анатидаефобия, или Танец Маленьких Утят» сняли клип. А композиция «Мечты начинают сбываться», которая вышла в 2024 году, стала саундтреком сериала «Недетское кино» от телеканала СТС.

По словам девушки, ей несложно совмещать актерскую деятельность и музыку, ведь ни без первого, ни без второго она не представляет сейчас свою жизнь.

«Мечтаю тихо, сама с собой»

Про свои мечты Анастасия говорит загадочно, потому что считает, что их не нужно озвучивать вслух. Но, по словам актрисы, желания имеют свойства сбываться, и ее участие в проекте на НТВ это подтверждает.