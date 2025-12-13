«Муж сказал — пусть лучше SHAMAN, чем сосед»: как фанатка певца стала «шаманочкой» и ездит за ним по всей России

«Королёва, ты с ума сошла?» — этот вопрос жительница Тольятти Галина Королёва задавала себе сама, не в силах понять, что с ней происходит. В 47 лет она — практикующий психолог, успешная женщина и мать семейства — до глубокой ночи пересматривала клипы парня с дредами, слушала его в наушниках в режиме нон-стоп и чувствовала, как что-то меняется внутри.
Парень с (тогда еще) дредами — это Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, — исполнитель, который ворвался в жизнь Галины без спроса, завладел ее мыслями и сердцем с первой же ноты. На тот момент мегазвездой он не был — только начинал свой путь и, как многие начинающие артисты, пытался продвинуть аккаунт, чтобы стать узнаваемым.
Как увлечение изменило жизнь Галины? Как фанаты на самом деле относятся к творчеству и имиджу певца? Сколько денег отдают «шаманочки» за удовольствие любить певца и видеть его вживую? И как отвечает на любовь сам Ярослав Дронов? Обо всём этом — в материале TOLYATTY.RU.
«Ночами не спала, пересматривала его выступления»
— Это было в октябре 2021 года. Я листала ленту в Instagram* и наткнулась на репост клипа — пел неизвестный парень с дредами. Послушала и с первых же аккордов просто обалдела — он исполнял песню «На заре», которую я обожаю. Исполнение было настолько проникновенным, что у меня навернулись слезы. Сразу подумала: «Кто этот Ярослав Дронов? Что за Шаман?» Он меня реально впечатлил — голос высокий, как будто парит, каждое слово слышно. В отличие от многих современных исполнителей, которые бубнят так, словно кашу во рту носят, — рассказала Галина.
* Соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
Ей так понравилось, что она начала изучать его соцсети, посвящая увлечению всё свое свободное время. Оказалось, он молодой певец, который только начинает свой путь, с раннего детства занимался народным творчеством, а став старше, участвовал в «Голосе».
— Он меня затянул, зацепил! Я ночами пересматривала все его выступления, несколько дней подряд буквально жила его музыкой. Сама удивлялась себе: «Это вообще я? Не сошла ли я с ума?» За свои 47 лет такого не испытывала, — призналась Галина.
Фанатка настолько прониклась, что решила стать добровольным промоутером певца. Для этого Галина начала каждый день рассказывать о Ярославе в своих сторис и постах. Всё с одной целью — помочь певцу обрести популярность.
— В то время он придерживался такой тактики: каждый день ровно в шесть вечера по Москве выходил его новый кавер. Это был своего рода ритуал. Мы с девчонками специально собирались у экранов, чтобы посмотреть вместе, а потом создали собственный чат для обсуждения. С тех пор и по сей день обожаю его «Огонь» и «Улетай», но у каждой был свой топовый трек. Свои впечатления я начала описывать в постах, закидывала их практически в пустоту — на тот момент на меня была подписана всего пара сотен человек. Но продолжала. Это стало моей маленькой миссией — сделать так, чтобы его талант увидело как можно больше людей, — вспоминает Галина.
Однажды Галина опубликовала большой и подробный пост — в нём она рассказала о творческом пути Ярослава, напомнила о его двух музыкальных образованиях, прикрепила видео с одной из последних песен Шамана.
— И тут — взлет! Представьте: всего за 24 часа на меня подписались 3000 человек! Лента взорвалась комментариями и репостами — сплошной хайп, лайки и — куда без него — хейт. Именно тогда поняла: я в теме, людям это реально интересно. Я продолжила в том же духе, постила каждый день, пока платформу не запретили. Но мы вместе с аудиторией переехали в другой сервис. Так и сформировалось наше комьюнити. Сейчас нас, таких «шаманутых», много и становится еще больше с каждым днем, — говорит Галина Королёва.
Второй мечтой фанатки было побывать на живом выступлении кумира. Это желание Галина Королёва загадала на Новый год — написала на бумажке, сожгла ее и выпила вместе с шампанским.
— Каково же было мое удивление, когда 3 января позвонила моя подружка и сказала, что Шаман даст сольник 2 марта в Москве, и пригласила составить ей компанию! Разумеется, я согласилась! Хотя до этого ни разу в жизни не путешествовала одна, — вспоминает Галина.
Она заранее подготовила певцу подарок — его цифровой портрет. Попросила свою дочку (она у поклонницы дизайнер и художник) отрисовать его на компьютере.
— Распечатала, оформила в красивую рамку, привезла. Вручала во время концерта, помню тот момент как в тумане. Он меня обнимает, целует в щечку, а у меня ноги ватные, отказывают… Помню, что от Ярослава исходила какая-то невероятная, теплая энергетика, его объятия были такими нежными, будто тебя облаком обволокли. Спасибо девчонкам, которые были рядом, — они сняли всё на видео. А подарок, как я потом узнала, Ярославу понравился — сейчас портрет висит на стене в доме его мамы, — рассказала Галина.
В жизни Ярослав гораздо красивее, чем на фото или видео. Камеры не передают красоту его кожи — она фарфоровая, идеально гладкая. Еще певец хорошо сложен, смотрится как изящная статуэтка. Но главное — его взгляд. Он пронизывает, как рентгеном, смотрит вглубь тебя так, что почва уходит из-под ног.
C того дня география путешествий Галины за любимым артистом расширилась — за Москвой случился Кузнецк, потом — Новороссийск, следом — Санкт-Петербург и другие города России. Вскоре сильно разросся и круг общения нашей героини.
— У нас образовалось целое сообщество таких же фанатов. Это здорово выручает, потому что быть фанатом Шамана — удовольствие затратное. Билеты на концерты и дорогу каждый оплачивает сам, а цены в последнее время кусаются. Но я ни разу не пожалела о потраченных деньгах! Никакая сумма не заменит ту невероятную энергетику, которую он дарит на живых выступлениях. На любовь денег не жалко! К тому же мы помогаем друг другу сэкономить — принимаем в гостях, угощаем, развлекаем, показываем город, дружим, — рассказала поклонница артиста.
Нельзя сказать, что близкие Галины сразу и с восторгом одобрили ее новое хобби. Резкая смена амплуа из хранительницы очага в тусовщицу, песни SHAMAN'a нон-стопом, частые разъезды несколько смущали домочадцев. Так было до тех пор, пока исполнитель не приехал в Тольятти, а Галина не выкупила целый ряд, чтобы познакомить родных со своим кумиром.
— Пригласила тогда мужа, дочку, сына и его подругу. Концерт прошел отлично, пел Ярослав восхитительно, под песню «Ты моя» мы станцевали с мужем медленный танец. Дети прониклись уважением к певцу, хотя и не стали «шаманутыми». А муж (он раньше немного ревновал), сказал так: «Пусть лучше Шаман, чем сосед», — говорит героиня.
На работе к хобби Галины отнеслись с пониманием — отпуска она в последнее время подстраивает под гастрольный тур SHAMAN'a, разбивая на части.
— Работаю с зависимыми людьми, у многих клиентов сложные судьбы, а я всё пропускаю через себя. Вот почему начальница, узнав о моем хобби, поддержала: Галя, говорит, я очень рада, что ты нашла такой прекрасный способ перезагрузки! — поделилась поклонница.
«Очень ждем маленького шаманчика»
Чат — еще одна отдушина поклонников, которые в перерывах между поездками готовятся к новым концертам, много и взахлеб беседуют, обсуждая все грани жизни певца.
— Болтаем с девочками иногда до утра. Песня «Белый ветер» вышла в полночь, мы заслушали ее, что называется, до дыр и обменивались мнениями. Однажды он в Минске концерт давал и спел «Беловежскую пущу». Зрители плакали там в зале, а мы, «шаманутые», рыдали здесь, в чате. Хорошо, что наши всё снимают и выкладывают практически в режиме онлайн, — рассказала Галина.
Поклонники категорически не согласны с теми, кто упрекает Шамана в конъюнктурности, и уверяют, что певец создает произведения исключительно по зову сердца.
— «Встанем» он записал и презентовал еще до начала всех событий спецоперации. Песня «Я русский» тоже была написана от души — ее выход сразил нас наповал своей силой и глубиной! Такого точно нельзя сделать нарочно и «по приказу сверху»! И вообще, Ярослав всегда решает сам, что ему петь и в какое время. Он сам пишет слова и музыку, только когда есть вдохновение, — сказала Галина.
Точно так же «шаманочки» не разделяют точку зрения тех, кто критикует поведение певца на сцене и некоторые его жесты — например, широко расставлять ноги, прятать микрофон в штаны, а потом аплодировать.
— Ну вы нашли, к чему придраться! Посмотрите, как ведут себя на сцене рокеры, рэперы или отдельные шоу-звезды — вот там встречаются и пошлость, и вульгарность! Ребята, вы просто не туда смотрите! Сместите фокус, послушайте песни, оцените постановку номеров, глубину текста и силу голоса. Загляните, наконец, Ярославу в глаза! — призывает поклонница.
Похожие кожаные штаны я нашла на одном из маркетплейсов, приобрела для концертов. А еще у меня есть личный лонгслив певца — футболка с длинным рукавом с принтом скелета. Его купила мне подруга в Казани на аукционе, где распродавали личные вещи Ярослава.
Еще одна тема, которая вызывает острые эмоции поклонников, — личная жизнь кумира. Фанаты следили за развитием отношений Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной, восхищались их поцелуями, ждали предложения руки и сердца. И всё равно день, когда пара связала себя узами брака, многих застиг врасплох.
— Знаю тех, кто перешел из обожателей в хейтеры — люди начали во всех соцсетях Ярослава писать, оставлять негативные комментарии. Конечно, из ревности. Но хейтеров мы исключаем — в нашем сообществе действует свой моральный кодекс. Запрещено обсуждать интимные вещи, переходить на личности, позволять себе грубый тон в отношении артиста и друг друга. Также нельзя выставлять фото и видео из «дошаманского» периода Ярослава. Он считает, что мы должны знать его таким, каким он стал сейчас. Мы его позицию уважаем, — говорит Галина Королёва.
Сейчас все ждут известия о беременности избранницы кумира. По словам поклонницы, астролог предсказала Шаману, что ближе к 40 годам он еще раз свяжет себя узами брака, а супруга родит ему ребенка.
— Пока всё сбывается — Ярославу исполнилось 34 года, он снова женат. Очень ждем маленького «шаманчика»! И мы все мечтаем, чтобы у новой семьи наконец-то появился свой собственный дом, — поделилась поклонница.
«Пригласил нас отметить звание
"Народного артиста России"»
Шаман, как говорит Галина, бережно относится к фанатам. На поклонников Ярослав в принципе успел произвести впечатление искреннего и скромного человека без «короны».
— Он такой теплый, приятный, может приобнять и поцеловать в щечку! Многих из нас он уже узнаёт, видимо, примелькались. Правда, в последнее время подойти близко стало сложнее — у него целый штат секьюрити. Но и статус Ярослава заметно вырос, и обстановка в стране сложная, — поделилась Галина.
Мы, «шаманочки», — женщины 35–45 лет. Все взрослые, состоявшиеся. Многие относятся к нему как к брату, а кто-то — как к сыну. Мы любим его разным — с дредами или без, в костюме или рэперском прикиде. И примем любым, даже если он вдруг растолстеет или состарится.
Был случай, когда артист устроил фанатам грандиозный сюрприз. Это случилось вскоре после вручения звания «Заслуженного артиста Российской Федерации».
— Представьте: только что отгремел концерт, вы еще под впечатлением, и тут ваш кумир выходит к толпе и с таким видом, словно предлагает самую обычную вещь на свете, бросает: «Отметим со мной награду?» «Шаманочки» все охнули и дружной толпой двинулись за ним в ближайший ресторан. А там — праздник! Шикарно накрытые столы, угощения, шампанское. Ярослав был душой компании — без капли звездной болезни общался, танцевал и веселился вместе со всеми. Остается только завидовать белой завистью и сокрушаться — очень жаль, что я там не была! — рассказала Галина Королёва.
Шаман, по словам Галины, делает много добрых дел, о которых не рассказывает: помогает приютам, детским домам, военным медикам, участникам СВО.
— Весной и летом 2022-го на первых сольниках Ярослава поклонники буквально заваливали его цветами и подарками. Но вскоре артист попросил свою команду передать фанатам: «Давайте не тратить деньги на букеты, а направлять их на добрые дела!» Так родилось благотворительное движение поклонников SHAMAN'а. Сначала разные фан-клубы помогали, кто чем мог: один собирал на операции детям с пороком сердца, другой — на поддержку приютов для животных. Со временем эти разрозненные инициативы переросли в нечто большее, и команда артиста объединила всех на одной платформе. Теперь мы помогаем не только детям и животным, но и нашим бойцам на СВО, военным медикам, пожилым людям, жертвуем на восстановление храмов, — рассказала Королёва.
По словам Галины, певец в курсе всего, что делают фанаты, и очень ценит эту поддержку.
— Самых активных участников «Добрых дел» поощряют — приглашают на съемки, дарят автографы и памятные подарки. Например, фанаты снимались в его клипе на песню «Я русский», — рассказала героиня.
Галина говорит, что увлечение творчеством Шамана помогло ей стать лучшей версией себя, зажить свою лучшую жизнь. Галина снова начала писать стихи, научилась снимать клипы, монтировать и обрабатывать звук. Всё ради того, чтобы снять красивый ролик и выслать его кумиру.
— У меня появилось много новых друзей, много поводов для путешествий. Недавно я вернулась из Москвы — там Ярослав давал сразу два концерта. Разумеется, я их оба посетила. На первом он очень эффектно появился, много шутил и тепло общался с залом. Атмосфера была камерной, без лишней помпы. Второй концерт понравился даже больше — артист был более расслабленным, чувствовалась его благодарность фанатам. Если бы он выступал третий раз, я снова бы пошла, — так сказала «шаманочка» из Тольятти.
И добавила, что концертов Ярослава Дронова много не бывает:
— Ни один его концерт не похож на другой! Каждый раз открываю для себя что-то новое и выхожу со всех выступлений окрыленная! Сейчас немного отдохну, дам впечатлениям «отдышаться», а потом — снова в путь. Вы знаете, чего я боюсь больше всего? Иногда мне снится, что я опоздала на поезд, забыла билет на концерт или меня вдруг не пустили в зал, не объяснив причины. Просыпаюсь в холодном поту…