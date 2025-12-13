«Муж сказал — пусть лучше SHAMAN, чем сосед»: как фанатка певца стала «шаманочкой» и ездит за ним по всей России

Галина Королёва и кумир уже лично знакомы Источник: из архива Галины Королёвой

«Королёва, ты с ума сошла?» — этот вопрос жительница Тольятти Галина Королёва задавала себе сама, не в силах понять, что с ней происходит. В 47 лет она — практикующий психолог, успешная женщина и мать семейства — до глубокой ночи пересматривала клипы парня с дредами, слушала его в наушниках в режиме нон-стоп и чувствовала, как что-то меняется внутри.

Парень с (тогда еще) дредами — это Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, — исполнитель, который ворвался в жизнь Галины без спроса, завладел ее мыслями и сердцем с первой же ноты. На тот момент мегазвездой он не был — только начинал свой путь и, как многие начинающие артисты, пытался продвинуть аккаунт, чтобы стать узнаваемым.

Как увлечение изменило жизнь Галины? Как фанаты на самом деле относятся к творчеству и имиджу певца? Сколько денег отдают «шаманочки» за удовольствие любить певца и видеть его вживую? И как отвечает на любовь сам Ярослав Дронов? Обо всём этом — в материале TOLYATTY.RU.

«Ночами не спала, пересматривала его выступления»

Певец всегда рад видеть своих поклонниц Источник: из архива Галины Королёвой

— Это было в октябре 2021 года. Я листала ленту в Instagram* и наткнулась на репост клипа — пел неизвестный парень с дредами. Послушала и с первых же аккордов просто обалдела — он исполнял песню «На заре», которую я обожаю. Исполнение было настолько проникновенным, что у меня навернулись слезы. Сразу подумала: «Кто этот Ярослав Дронов? Что за Шаман?» Он меня реально впечатлил — голос высокий, как будто парит, каждое слово слышно. В отличие от многих современных исполнителей, которые бубнят так, словно кашу во рту носят, — рассказала Галина.

* Соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

Ей так понравилось, что она начала изучать его соцсети, посвящая увлечению всё свое свободное время. Оказалось, он молодой певец, который только начинает свой путь, с раннего детства занимался народным творчеством, а став старше, участвовал в «Голосе».

— Он меня затянул, зацепил! Я ночами пересматривала все его выступления, несколько дней подряд буквально жила его музыкой. Сама удивлялась себе: «Это вообще я? Не сошла ли я с ума?» За свои 47 лет такого не испытывала, — призналась Галина.

Фанатка настолько прониклась, что решила стать добровольным промоутером певца. Для этого Галина начала каждый день рассказывать о Ярославе в своих сторис и постах. Всё с одной целью — помочь певцу обрести популярность.

— В то время он придерживался такой тактики: каждый день ровно в шесть вечера по Москве выходил его новый кавер. Это был своего рода ритуал. Мы с девчонками специально собирались у экранов, чтобы посмотреть вместе, а потом создали собственный чат для обсуждения. С тех пор и по сей день обожаю его «Огонь» и «Улетай», но у каждой был свой топовый трек. Свои впечатления я начала описывать в постах, закидывала их практически в пустоту — на тот момент на меня была подписана всего пара сотен человек. Но продолжала. Это стало моей маленькой миссией — сделать так, чтобы его талант увидело как можно больше людей, — вспоминает Галина.

Однажды Галина опубликовала большой и подробный пост — в нём она рассказала о творческом пути Ярослава, напомнила о его двух музыкальных образованиях, прикрепила видео с одной из последних песен Шамана.

— И тут — взлет! Представьте: всего за 24 часа на меня подписались 3000 человек! Лента взорвалась комментариями и репостами — сплошной хайп, лайки и — куда без него — хейт. Именно тогда поняла: я в теме, людям это реально интересно. Я продолжила в том же духе, постила каждый день, пока платформу не запретили. Но мы вместе с аудиторией переехали в другой сервис. Так и сформировалось наше комьюнити. Сейчас нас, таких «шаманутых», много и становится еще больше с каждым днем, — говорит Галина Королёва.

Ярослав Дронов в окружении «шаманочек» Источник: из архива Галины Королёвой

Второй мечтой фанатки было побывать на живом выступлении кумира. Это желание Галина Королёва загадала на Новый год — написала на бумажке, сожгла ее и выпила вместе с шампанским.

— Каково же было мое удивление, когда 3 января позвонила моя подружка и сказала, что Шаман даст сольник 2 марта в Москве, и пригласила составить ей компанию! Разумеется, я согласилась! Хотя до этого ни разу в жизни не путешествовала одна, — вспоминает Галина.

Она заранее подготовила певцу подарок — его цифровой портрет. Попросила свою дочку (она у поклонницы дизайнер и художник) отрисовать его на компьютере.

— Распечатала, оформила в красивую рамку, привезла. Вручала во время концерта, помню тот момент как в тумане. Он меня обнимает, целует в щечку, а у меня ноги ватные, отказывают… Помню, что от Ярослава исходила какая-то невероятная, теплая энергетика, его объятия были такими нежными, будто тебя облаком обволокли. Спасибо девчонкам, которые были рядом, — они сняли всё на видео. А подарок, как я потом узнала, Ярославу понравился — сейчас портрет висит на стене в доме его мамы, — рассказала Галина.

Источник: из архива Галины Королёвой

Тот самый цифровой портрет, который нарисовала дочка Галины Источник: из архива Галины Королёвой Личный автограф певца Источник: из архива Галины Королёвой

В жизни Ярослав гораздо красивее, чем на фото или видео. Камеры не передают красоту его кожи — она фарфоровая, идеально гладкая. Еще певец хорошо сложен, смотрится как изящная статуэтка. Но главное — его взгляд. Он пронизывает, как рентгеном, смотрит вглубь тебя так, что почва уходит из-под ног. Галина Королёва поклонница SHAMAN'а

C того дня география путешествий Галины за любимым артистом расширилась — за Москвой случился Кузнецк, потом — Новороссийск, следом — Санкт-Петербург и другие города России. Вскоре сильно разросся и круг общения нашей героини.

— У нас образовалось целое сообщество таких же фанатов. Это здорово выручает, потому что быть фанатом Шамана — удовольствие затратное. Билеты на концерты и дорогу каждый оплачивает сам, а цены в последнее время кусаются. Но я ни разу не пожалела о потраченных деньгах! Никакая сумма не заменит ту невероятную энергетику, которую он дарит на живых выступлениях. На любовь денег не жалко! К тому же мы помогаем друг другу сэкономить — принимаем в гостях, угощаем, развлекаем, показываем город, дружим, — рассказала поклонница артиста.

Нельзя сказать, что близкие Галины сразу и с восторгом одобрили ее новое хобби. Резкая смена амплуа из хранительницы очага в тусовщицу, песни SHAMAN'a нон-стопом, частые разъезды несколько смущали домочадцев. Так было до тех пор, пока исполнитель не приехал в Тольятти, а Галина не выкупила целый ряд, чтобы познакомить родных со своим кумиром.

— Пригласила тогда мужа, дочку, сына и его подругу. Концерт прошел отлично, пел Ярослав восхитительно, под песню «Ты моя» мы станцевали с мужем медленный танец. Дети прониклись уважением к певцу, хотя и не стали «шаманутыми». А муж (он раньше немного ревновал), сказал так: «Пусть лучше Шаман, чем сосед», — говорит героиня.

Тот самый танец под песню «Ты моя», во время которой супруг проникся уважением к хобби Галины Источник: из архива Галины Королёвой

На работе к хобби Галины отнеслись с пониманием — отпуска она в последнее время подстраивает под гастрольный тур SHAMAN'a, разбивая на части.

— Работаю с зависимыми людьми, у многих клиентов сложные судьбы, а я всё пропускаю через себя. Вот почему начальница, узнав о моем хобби, поддержала: Галя, говорит, я очень рада, что ты нашла такой прекрасный способ перезагрузки! — поделилась поклонница.

«Очень ждем маленького шаманчика»

Чат — еще одна отдушина поклонников, которые в перерывах между поездками готовятся к новым концертам, много и взахлеб беседуют, обсуждая все грани жизни певца.

— Болтаем с девочками иногда до утра. Песня «Белый ветер» вышла в полночь, мы заслушали ее, что называется, до дыр и обменивались мнениями. Однажды он в Минске концерт давал и спел «Беловежскую пущу». Зрители плакали там в зале, а мы, «шаманутые», рыдали здесь, в чате. Хорошо, что наши всё снимают и выкладывают практически в режиме онлайн, — рассказала Галина.

Поклонники категорически не согласны с теми, кто упрекает Шамана в конъюнктурности, и уверяют, что певец создает произведения исключительно по зову сердца.

— «Встанем» он записал и презентовал еще до начала всех событий спецоперации. Песня «Я русский» тоже была написана от души — ее выход сразил нас наповал своей силой и глубиной! Такого точно нельзя сделать нарочно и «по приказу сверху»! И вообще, Ярослав всегда решает сам, что ему петь и в какое время. Он сам пишет слова и музыку, только когда есть вдохновение, — сказала Галина.

Точно так же «шаманочки» не разделяют точку зрения тех, кто критикует поведение певца на сцене и некоторые его жесты — например, широко расставлять ноги, прятать микрофон в штаны, а потом аплодировать.

— Ну вы нашли, к чему придраться! Посмотрите, как ведут себя на сцене рокеры, рэперы или отдельные шоу-звезды — вот там встречаются и пошлость, и вульгарность! Ребята, вы просто не туда смотрите! Сместите фокус, послушайте песни, оцените постановку номеров, глубину текста и силу голоса. Загляните, наконец, Ярославу в глаза! — призывает поклонница.

Похожие кожаные штаны я нашла на одном из маркетплейсов, приобрела для концертов. А еще у меня есть личный лонгслив певца — футболка с длинным рукавом с принтом скелета. Его купила мне подруга в Казани на аукционе, где распродавали личные вещи Ярослава. Галина Королёва поклонница SHAMAN'а

Еще одна тема, которая вызывает острые эмоции поклонников, — личная жизнь кумира. Фанаты следили за развитием отношений Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной, восхищались их поцелуями, ждали предложения руки и сердца. И всё равно день, когда пара связала себя узами брака, многих застиг врасплох.

— Знаю тех, кто перешел из обожателей в хейтеры — люди начали во всех соцсетях Ярослава писать, оставлять негативные комментарии. Конечно, из ревности. Но хейтеров мы исключаем — в нашем сообществе действует свой моральный кодекс. Запрещено обсуждать интимные вещи, переходить на личности, позволять себе грубый тон в отношении артиста и друг друга. Также нельзя выставлять фото и видео из «дошаманского» периода Ярослава. Он считает, что мы должны знать его таким, каким он стал сейчас. Мы его позицию уважаем, — говорит Галина Королёва.

Сейчас все ждут известия о беременности избранницы кумира. По словам поклонницы, астролог предсказала Шаману, что ближе к 40 годам он еще раз свяжет себя узами брака, а супруга родит ему ребенка.

— Пока всё сбывается — Ярославу исполнилось 34 года, он снова женат. Очень ждем маленького «шаманчика»! И мы все мечтаем, чтобы у новой семьи наконец-то появился свой собственный дом, — поделилась поклонница.

Фанатки сдружились на почве любви к Шаману Источник: из архива Галины Королёвой Со своей стороны, Шаман успел узнать многих по именам Источник: из архива Галины Королёвой

«Пригласил нас отметить звание "Народного артиста России" »

Шаман в окружении поклонников. Галина — вторая справа в том самом лонгсливе со скелетом, который раньше носил Ярослав Источник: из архива Галины Королёвой

Шаман, как говорит Галина, бережно относится к фанатам. На поклонников Ярослав в принципе успел произвести впечатление искреннего и скромного человека без «короны».

— Он такой теплый, приятный, может приобнять и поцеловать в щечку! Многих из нас он уже узнаёт, видимо, примелькались. Правда, в последнее время подойти близко стало сложнее — у него целый штат секьюрити. Но и статус Ярослава заметно вырос, и обстановка в стране сложная, — поделилась Галина.

Мы, «шаманочки», — женщины 35–45 лет. Все взрослые, состоявшиеся. Многие относятся к нему как к брату, а кто-то — как к сыну. Мы любим его разным — с дредами или без, в костюме или рэперском прикиде. И примем любым, даже если он вдруг растолстеет или состарится. Галина Королёва поклонница SHAMAN'а

Был случай, когда артист устроил фанатам грандиозный сюрприз. Это случилось вскоре после вручения звания «Заслуженного артиста Российской Федерации».

— Представьте: только что отгремел концерт, вы еще под впечатлением, и тут ваш кумир выходит к толпе и с таким видом, словно предлагает самую обычную вещь на свете, бросает: «Отметим со мной награду?» «Шаманочки» все охнули и дружной толпой двинулись за ним в ближайший ресторан. А там — праздник! Шикарно накрытые столы, угощения, шампанское. Ярослав был душой компании — без капли звездной болезни общался, танцевал и веселился вместе со всеми. Остается только завидовать белой завистью и сокрушаться — очень жаль, что я там не была! — рассказала Галина Королёва.

Шаман, по словам Галины, делает много добрых дел, о которых не рассказывает: помогает приютам, детским домам, военным медикам, участникам СВО.

— Весной и летом 2022-го на первых сольниках Ярослава поклонники буквально заваливали его цветами и подарками. Но вскоре артист попросил свою команду передать фанатам: «Давайте не тратить деньги на букеты, а направлять их на добрые дела!» Так родилось благотворительное движение поклонников SHAMAN'а. Сначала разные фан-клубы помогали, кто чем мог: один собирал на операции детям с пороком сердца, другой — на поддержку приютов для животных. Со временем эти разрозненные инициативы переросли в нечто большее, и команда артиста объединила всех на одной платформе. Теперь мы помогаем не только детям и животным, но и нашим бойцам на СВО, военным медикам, пожилым людям, жертвуем на восстановление храмов, — рассказала Королёва.

По словам Галины, певец в курсе всего, что делают фанаты, и очень ценит эту поддержку.

— Самых активных участников «Добрых дел» поощряют — приглашают на съемки, дарят автографы и памятные подарки. Например, фанаты снимались в его клипе на песню «Я русский», — рассказала героиня.

Галина говорит, что увлечение творчеством Шамана помогло ей стать лучшей версией себя, зажить свою лучшую жизнь. Галина снова начала писать стихи, научилась снимать клипы, монтировать и обрабатывать звук. Всё ради того, чтобы снять красивый ролик и выслать его кумиру.

— У меня появилось много новых друзей, много поводов для путешествий. Недавно я вернулась из Москвы — там Ярослав давал сразу два концерта. Разумеется, я их оба посетила. На первом он очень эффектно появился, много шутил и тепло общался с залом. Атмосфера была камерной, без лишней помпы. Второй концерт понравился даже больше — артист был более расслабленным, чувствовалась его благодарность фанатам. Если бы он выступал третий раз, я снова бы пошла, — так сказала «шаманочка» из Тольятти.

И добавила, что концертов Ярослава Дронова много не бывает: