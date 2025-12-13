НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

облачно, без осадков

ощущается как -11

0 м/c,

 750мм 68%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,73
EUR 93,56
Экопроекты российских компаний
Продают гостиничный комплекс
«Умные решения»
Что подарить девушке на Новый год
Пожар в монастыре
Девушка погибла в ДТП
На чем зарабатывает ярославская блогер
Перекрыли трассу из-за смертельного ДТП
Экстренное предупреждение о погоде
Развлечения Каторжника замуровали прямо в стену «Тюремного замка»: что скрывает подвал красноярского СИЗО № 1 — видео

Каторжника замуровали прямо в стену «Тюремного замка»: что скрывает подвал красноярского СИЗО № 1 — видео

Жуткие находки одного из самых закрытых музеев

159
Источник:

Мария Зарукина, Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

В подвале действующего СИЗО № 1 Красноярска находится «Тюремный замок». В XIX–XX веках это была тюрьма для ссыльных сибирских арестантов. В 2025 году — один из самых скрупулезно воссозданных музеев, припрятанный от посторонних глаз. Здесь казнили и пытали еще с царских времен, а нынешние сотрудники следственного изолятора и по сей день сталкиваются с «призраками прошлого». Судя по сохранившимся документам, одного из ссыльных арестантов с клеймом «КАТ» (каторжанин) замуровали в двуполой стене тюрьмы еще в XX веке. С тех пор его дух якобы так и гуляет по замку. Этой легенде в музее посвятили отдельную инсталляцию.

<p>Мария Карьева</p><p>Мария Карьева</p>

Здесь изначально находилась пересыльная тюрьма. Люди шли сюда пешком в кандалах от 2 до 2,5 года. Если мужа отправляли в ссылку, то жена собирала вещи и шла за ним. Следом на телегах перевозили больных и немощных, а также кормящих матерей.

Мария Карьева

инспектор отдела кадров и работы с личным составом следственного изолятора № 1

Старинное каменное здание «Тюремный замок» сделано по принципу клетки, обложенной кирпичом. Кирпич, кстати, делался руками самих арестантов.

Обо всех самых жутких, но любопытных подробностях «Тюремного замка» смотрите в видео выше.

ПО ТЕМЕ
Мария ЗарукинаМария Зарукина
Мария Зарукина
Видеопродюсер NGS24.RU
СИЗО Тюрьма Ссыльные Карцер Музей
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
47 минут
во многих скрепных городах тюрьма находится в центре и служит градообразующим местом, в бедной Костроме например
Гость
48 минут
Поразительно, что такие места до сих пор мало изучены.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Потратили 500 тысяч, чтобы увидеть край света. Как семья с детьми провела отпуск в Африке
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление