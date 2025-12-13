Каторжника замуровали прямо в стену «Тюремного замка»: что скрывает подвал красноярского СИЗО № 1 — видео

В подвале действующего СИЗО № 1 Красноярска находится «Тюремный замок». В XIX–XX веках это была тюрьма для ссыльных сибирских арестантов. В 2025 году — один из самых скрупулезно воссозданных музеев, припрятанный от посторонних глаз. Здесь казнили и пытали еще с царских времен, а нынешние сотрудники следственного изолятора и по сей день сталкиваются с «призраками прошлого». Судя по сохранившимся документам, одного из ссыльных арестантов с клеймом «КАТ» (каторжанин) замуровали в двуполой стене тюрьмы еще в XX веке. С тех пор его дух якобы так и гуляет по замку. Этой легенде в музее посвятили отдельную инсталляцию.