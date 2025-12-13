Таким вы Ваню Дмитриенко еще не видели: как менялся самый юный похититель женских сердец

Это сейчас из Вани старательно лепят Уэйда Уокера по прозвищу Плакса, но образ самого дерзкого хулигана в школе никогда к нему не лип Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ваня Дмитриенко — ультрапопулярный певец и композитор, которому к своим 20 годам удалось невероятное. Пока его сверстники катаются на самокатах и плохо представляют, чем хотят заниматься в жизни, звезда из Красноярска уже вошла в историю как самый молодой обладатель премии «Золотой граммофон». Его песни и клипы непрестанно крутят по музыкальным чартам, а билеты на концерты раскупают за считаные дни.

Причем аудитория Дмитриенко не только школьницы и ровесницы. В залах на его концертах есть женщины постарше, пара трудовиков и одна Анна Пересильд. Как ему удается угодить каждому, одному продюсеру известно. Тому самому, что старательно лепит из молодого певца образ дерзкого старшеклассника. Но есть ли в певце той дерзости хоть на йоту? Давайте посмотрим, как из миловидного паренька Ваня Дмитриенко превратился в секс-символ разношерстной аудитории.

«Приходил домой и падал от усталости»

Будучи еще совсем маленьким ребенком, Ваня смог всех убедить, что его призвание — это сцена. Он занимался в театральном кружке, играл в спектаклях и всегда выступал с музыкальным номером.

Практически ни одно школьное мероприятие не проходило без участия Вани. В какой-то момент, как вспоминает его учительница, он даже попросил деньги за свою работу.

Еще в детстве он умел вскружить голову девчонкам. Однажды он в шутку сказал подругам, что уезжает в Москву, чем довел их до слез. А первый поцелуй 12-летнего Вани случился под «Поле чудес» (16+).

— Мы были детьми, но я, конечно, сказал подружке, что уже миллион раз целовался. И поцеловал ее. Помню, что шло «Поле чудес» по телевизору, — вспоминал Ваня Дмитриенко в интервью телеканалу «Муз-ТВ».

Проблем с женским вниманием у парня не было. Возможно, именно этим он и задевал других мальчишек. А чтобы Ваня всегда мог дать отпор, его записали еще и в спортивные секции. Кажется, он успел попробовать всё — от плавания до хоккея. Вот только он сам не слишком горел желанием заниматься всем и сразу.

— «Вычеркните меня отсюда» — его любимая фраза была, когда он приходил домой и просто падал от усталости, — с улыбкой вспоминает мама Вани Светлана Павлова.

Единственное место, куда Дмитриенко всегда ходил с удовольствием, был театр «Этти Дети».

— Знаете, я понял, что неважно, сколько между нами километров, насколько далеко мы друг от друга, мы никогда не забудем людей, которые были с нами всю нашу жизнь. И именно в конце этого года я убедился в этом окончательно, — писал Ваня Дмитриенко в декабре 2018 года.

Как подросток с внешностью ангела стал популярным

Тяга к музыке, которая, видимо, передалась Ване Дмитриенко от отца, в итоге победила.

Юноша постоянно участвовал в различных фестивалях и проектах, и однажды его заметил один продюсер. Он сказал, что Ване нужно уезжать из Красноярска в Москву. С тех пор жизнь семьи кардинально изменилась: всем пришлось собирать чемоданы, всё распродавать, сестрам — менять школы, родителям — искать новую работу в чужом городе.

Начинал Ваня Дмитриенко с записи каверов на известные песни. Но исполняя даже чужие хиты, ему удавалось набирать популярность в соцсетях. Его ролики стали одними из самых просматриваемых в Сети.

А в конце 2020 года в TikTok вышла его первая песня «Венера-Юпитер» и принесла 15-летнему Дмитриенко настоящую славу. Люди записывали видео под эту лирическую песню. В итоге всего за несколько дней композиция стала настолько прослушиваемой, что вырвалась на первые места во всех музыкальных чартах. Кажется, что про Венеру и Юпитер пели повсюду.

Широкая публика увидела Ваню Дмитриенко с белыми кудрями. Этот образ стилисты подобрали ему неслучайно — они хотели, чтобы восходящая звезда ассоциировалась у слушателей с Маленьким Принцем из повести Антуана де Сент-Экзюпери.

Когда на российской эстраде появилась молодая кровь Вани Дмитриенко, ей захотели воспользоваться вампиры из числа ветеранов отечественной сцены. Один из них — Григорий Лепс, который в последнее время в целом падок на всех, кто помоложе.

Результатом знакомства 60-летнего Лепса с 16-летним Дмитриенко стала песня «Бейби».

В песне дуэт рассказывал историю лирического героя, который хвастается своими новыми отношениями перед бывшей возлюбленной. И с образом Маленького Принца такое поведение ну никак не клеилось. Пришлось перевоплощаться.

«Каждому хочется, чтобы его хотели»

К тому же после «Бейби» Ваня Дмитриенко постепенно начал расширять сферы влияния, а его аудитория пополнилась сильными и независимыми женщинами. Хит «Настоящая» стал в буквальном смысле гимном овуляции. По крайней мере, именно под таким лозунгом песня завирусилась в соцсетях: под нее тысячи женщин записывали ролики. А сам Ваня Дмитриенко на это кокетливо отвечал: «Каждому мужчине хочется, чтобы его хотели». И снова слова не Маленького Принца, но мужа.

В ботиночках сказочного персонажа Дмитриенко стало тесновато. Он понял, что ему нужны перемены не только в контенте, но и во внешнем виде. Ему хотелось придать своему образу более зрелый вид. На помощь с этим вопросом явился стилист Гоша Рубчинский. Он уговорил Ваню на эксперимент с волосами.

В 2024 году, когда певец должен был сняться в фотосессии к новой коллекции мерча американского рэпера Канье Уэста, кудряшки Вани для съемки зачесали назад. Этот стилистический прием отлично сработал, сделав образ юноши более вдумчивым и серьезным. А дальше уже было решено перекрасить волосы в темно-русый цвет.

Стилисты поработали и над сценическими нарядами. Теперь звезду одевают в более дерзкие и сексуальные костюмы с открытыми частями тела.

По мнению звезды астрологического шоу «Натальная карта» (16+) Олеси Иванченко, трансформация Вани связана еще и с положением планет.

— В какой-то момент проигралась квадратура Венеры и Солнца, и ты решил трансформировать внешний облик. Мы все заметили, сейчас Ваня не милый мальчик из рекламы молока, а фешен, — говорила ведущая шоу в выпуске с Ваней Дмитриенко.

Сам Ваня признаётся, что хочет и дальше работать над созданием более брутального образа. Например, ему хотелось бы сыграть серьезную роль в фильме. Возможно, в этом-то ему и поможет Анна Пересильд, с которой певца связывают крайне теплые отношения.

