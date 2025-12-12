«Неуместно, некультурно, неправильно»: ведущую «России 24» захейтили за откровенное фото в Большом театре

Артисты, привыкшие видеть лица зрителей, явно не ожидали такого сюрприза Источник: mgrigoreva_tv / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ведущая канала «Россия 24» Мария Григорьева захотела показать своим подписчикам, что любит окультуриваться, и не где-нибудь, а в Большом театре. Но вместо поддержки и одобрения нарвалась на хейт. Причины оказалось две: полупрозрачное платье и откровенная поза, в которой Мария сфотографировалась, лежа на бортике ложи с игриво поднятой вверх ногой.

По подобному поведению прошлись балерины театра — Анастасия Винокур и Вера Борисенкова. Они сделали репост фотографии в свои социальные сети и задались вопросом: насколько такие снимки уместны в месте, куда люди пришли прикоснуться к искусству.

Источник: vera.borisenkova_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Женщин поддержала журналистка Анастасия Меняйлова. В своем телеграм-канале она выкатила огромный пост, где выразила обеспокоенность тем, во что превращается Большой театр и его публика.

— У меня промелькнула мысль: «Бывает». И такая мысль, конечно, плохая, потому что такого «бывает» не должно быть ни в одном театре мира! А мы все будто смирились с деградацией тем, что происходит с публикой Большого театра. Но оказывается, это не единственное подобное «лежачее» фото телеведущей из БТ. Опущу кадры в откровенных нарядах. И для человека это норма, — написала Анастасия.

Источник: mgrigoreva_tv / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В посте журналистка также добавила, что считает правильным, когда неподобающее поведение сразу порицают и придают огласке, а не закрывают на него глаза.

— О таком нельзя молчать, об этом надо говорить и показывать другим, что так в театрах делать нельзя, неуместно, некультурно, неправильно, некрасиво и еще много слов с приставкой «не», — высказалась Анастасия.

Как отметила Меняйлова, Мария действительно частый гость в Большом, во всяком случае, фотографии оттуда она публикует регулярно. И также постоянно наталкивается на критику, только до этого она касалась ее образов. То они гиперсексуальные, а то, наоборот, будто она собралась в сад и по дороге забежала на спектакль.

Источник: mgrigoreva_tv / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Бывало в таком виде в колхоз на картошку ездили, а теперь в театр, — высказался подписчик Марии.

Источник: mgrigoreva_tv / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Как можно пляжное платье надеть в Большой театр? Какая безвкусица, — написали под фото Марии с балета «Щелкунчик».

Однако среди ее поклонников находятся и те, кого совсем не смущают ни подобранные аутфиты, ни позы для фотографий.

— Платье огонь, красотка, — написала в комментариях одна из подписчиц.

Источник: mgrigoreva_tv / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Самая, самая красивая, — поддержал под предыдущей лежачей фотографией фолловер.

После хейта из-за последней фотографии Мария удалила ее из своих социальных сетей, а также оградила себя от комментариев. Но интернет всё помнит!