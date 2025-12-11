Стали известны финалисты шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» — вы удивитесь

Судя по всему, мечте Александра Шепса встретиться в финале с братом не суждено сбыться Источник: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+), ТНТ, 2025 год

Второй сезон шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+) подходит к концу. В прошлые выходные стали известны имена трех финалистов, которые набрали больше всего баллов от соперников и героев испытаний, — в лидерах оказались Максим Левин, Влад Череватый и Александр Шепс. Однако создатели проекта, как и в первом сезоне, приготовили сюрприз в виде еще одного финалиста. Его имя озвучат в начале следующей серии, но в Сети уже появилась информация, кто из экстрасенсов поборется за победную руку.

На данный момент на сайте проекта висит таблица с баллами всех участников. На четвертом месте находится Виктория Райдос, следом идет Ангелина Изосимова. Одну из них зрители ожидали увидеть в числе финалистов, так как им нужно меньше баллов, чтобы подняться выше.

Источник: bitva-silnejshih.tnt-online.ru

Пока все спорят об Ангелине и Виктории, судя по всему, с последнего места поднимется Марьяна Романова и пройдет в финал. В Сети появились кадры с последнего испытания, которое прошло в Тверской области.

Источник: ВСЕ ШОУ / T.me

На них видно, как в дом с зеленым забором идут Шепс, Череватый и Левин. А на другом фрагменте появляется Романова рядом с таким же забором. Кроме нее, других участников нет.

Источник: ВСЕ ШОУ / T.me

По информации телеграм-канала «Экстра новости», аутсайдер проекта Марьяна Романова пробилась в финалисты благодаря Ангелине Изосимовой: колдовка отдала свои баллы сопернице, обеспечив ей место в заключительном испытании.

Источник: ВСЕ ШОУ / T.me

Некоторые поклонники шоу не могут поверить в такой сюжетный поворот и считают, что видео и фото сняты в другое время или сгенерированы нейросетью. Особенно фанатов смущает, что Романова одета совсем не по погоде и цвет дома и забора на ее видео чуть отличается от того, что у других финалистов.

— Да нет там никакой Марьяны и быть не может. На видео с испытания только Влад, Саша и Максим. То, что с Марьяной, это вообще какая-то левая фотка неизвестного происхождения, — пишут в комментариях к шоу.

— Марьяна стоит около другого дома. Дом не тот, — уверена Людмила Петровна.

— На снимке Марьяна в летнем платье! Это развод! В Тверской области сейчас холодрыга, — считает Ирина Бурьянова.

— То есть герои чуть ли не в пуховиках, а Марьяна налегке. Что ее греет? — задается вопросом Елена Бережнова.