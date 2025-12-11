«Птичку жалко»: сравниваем актеров премьеры «Невероятных приключений Шурика» с оригиналом

Источник: Городские медиа

11 декабря в прокат вышел фильм «Невероятные приключения Шурика» — ремейк легендарных картин Леонида Гайдая с отсылками к классике отечественного кино и мировым блокбастерам.

По сюжету Шурик, словно Форест Гамп, сидя на скамейке, рассказывает случайным прохожим историю своей жизни и любви к спортсменке, комсомолке и просто красавице Нине.

В картине снялось больше полусотни звезд отечественного шоу-бизнеса — от юмористов до певцов: Филипп Киркоров, Павел Воля, Дава, Ваня Дмитриенко, Джиган, Ольга Бузова. Роль Шурика исполняет Тимур Батрутдинов, Марина Кравец появляется на экране в образах сразу двух персонажей, которых в 60-е играли Наталья Варлей и Наталья Селезнева, а в образе товарища Саахова — Гарик Мартиросян.

