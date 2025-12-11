НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Птичку жалко»: сравниваем актеров премьеры «Невероятных приключений Шурика» с оригиналом

В ремейке фильмов Гайдая снялись звезды российского шоу-бизнеса

167
Источник:

Городские медиа

11 декабря в прокат вышел фильм «Невероятные приключения Шурика» — ремейк легендарных картин Леонида Гайдая с отсылками к классике отечественного кино и мировым блокбастерам.

По сюжету Шурик, словно Форест Гамп, сидя на скамейке, рассказывает случайным прохожим историю своей жизни и любви к спортсменке, комсомолке и просто красавице Нине.

В картине снялось больше полусотни звезд отечественного шоу-бизнеса — от юмористов до певцов: Филипп Киркоров, Павел Воля, Дава, Ваня Дмитриенко, Джиган, Ольга Бузова. Роль Шурика исполняет Тимур Батрутдинов, Марина Кравец появляется на экране в образах сразу двух персонажей, которых в 60-е играли Наталья Варлей и Наталья Селезнева, а в образе товарища Саахова — Гарик Мартиросян.

В видео выше показываем, похожи ли они на неповторимый оригинал.

Фильм можно посмотреть в кинотеатрах, а телевизионная премьера состоится на ТНТ 31 декабря.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Гость
41 минута
Ремейк — не всегда хорошо. Лучше бы классику не трогали.
Гость
40 минут
Шурик останется навсегда в сердцах, другие актёры — не то.
