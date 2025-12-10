День Конституции в 2025 году — выходной или рабочий? Разбираемся в популярном вопросе

Мы привыкли, что государственные праздники — лишний повод для отдыха. Вот и 12 декабря собрались отдохнуть в честь Дня Конституции и даже построили планы, но заглянули в календарь и поняли, что кое-кому покой только снится. А вы будете отдыхать в эту пятницу или у вас рабочий день?

Как появился День Конституции

Праздник в честь Конституции появился еще в СССР — и за век успел несколько раз переместиться по календарю. Впервые праздник отметили в 1923 году, но конкретную дату за ним не установили — выбрали отмечать каждый год в первое воскресенье июля.

В 1930 году День Конституции закрепили за 6 июля — правда, ненадолго: всего через шесть лет всё поменялось. В 1936 году приняли «сталинскую» Конституцию, и праздник переехал на 5 декабря — дату ее принятия. С этого момента день стал официально нерабочим.

Почти сорок лет дата оставалась неизменной, пока в 1977 году не приняли «брежневскую» Конституцию. Праздник снова сдвинули — теперь на 7 октября. При этом сохранили статус официального выходного. Так продолжалось до распада Союза в 1991 году.

12 декабря 1993 года приняли Конституцию РФ, а уже через год, в 1994‑м, Борис Ельцин подписал указ — и 12 декабря стало Днем Конституции.

Традиции Дня Конституции

На День Конституции обычно проходят концерты и семинары во всех городах России. Также в этот день чествуют почетных граждан страны и вручают им грамоты и медали.

К празднику приурочивают спортивные соревнования, научные конференции и исторические выставки. В школах и институтах проходят открытые уроки, встречи и игры на знание Конституции и ее истории.

В День Конституции также в торжественной обстановке вручают первый паспорт тем, кому исполнилось 14 лет.

День Конституции — выходной или нет

День Конституции с 1994 по 2004 год действительно был официальным выходным днем. Однако после поправки в Трудовой кодекс дату оставили лишь как важную и памятную, но из календаря официальных выходных убрали.

Так как в 2025 году День Конституции выпадает на пятницу, будет полноценный рабочий день во всех регионах России.