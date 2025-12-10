«Я провела в Шанхае 72 часа и поняла, что нам врали про Китай». Туристка поделилась впечатлением от Поднебесной

Наша коллега из 26.RU рассказала о своей поездке в Шанхай Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Еще недавно мне казалось, что Китай — это бесконечные иероглифы, толпы людей, непривычные запахи и культурный шок длиною в отпуск. Я искренне не понимала, зачем туда ехать — если есть Европа, Азия, Турция, море, комфорт, всё знакомое.

Но всё изменилось, когда мы решили полететь на Бали. Прямого рейса не было, только с пересадкой в Китае. И мы решили превратить скучную пересадку в маленькое путешествие. И после этой поездки я уверена: в Китай стоит лететь специально. Особенно сейчас, когда работает безвизовый режим и въезд стал проще, чем когда-либо.

Три дня в Шанхае Источник: Никита Егоров / 26.RU

Испытание терпением

Фишка Шанхая — транзитный безвиз на 72 часа. Но чтобы его получить, нужно доказать, что ты действительно тут проездом.

Офицер в аэропорту строго спрашивает:

— Вы транзит?

— Да, вот билеты туда, брони…

— Подтверждение. И еще подтверждение. И еще.

У нас запросили всё: бронь отеля в Шанхае, бронь следующей страны, бронь конечной точки, билеты, совпадающие с датами до минуты, и анкету, которую явно писал человек, влюбленный в бюрократию.

Мы потратили почти два часа на оформление нужных документов, но когда ставят последнюю печать и выпускают в город, начинается совсем другая история. Уже через пять минут после выхода из аэропорта у меня было ощущение, что я ошиблась страной — настолько всё оказалось не таким, каким я ожидала увидеть.

Шанхай — город будущего: стеклянные башни, чистые улицы, невероятные технологии, люди, которые улыбаются чаще, чем в Европе. Для туристов всё продублировано на английском, включая метро, указатели и названия районов.

Шанхай — город, где даже человек, который путается в собственном подъезде, не заблудится.

Шанхай Источник: Габриелла Захарова / 26.RU Набережная Бунд Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Три приложения, без которых в Китае делать нечего

Мы подготовились заранее — и это спасло нам всю поездку. Без этих приложений ваш смартфон в Китае практически превращается в кирпич, поэтому установить их стоит заранее.

Alipay — оплатить можно всё, от бутылки воды до метро.

WeChat — коммуникации, платежи, мини-приложения и доступ к сервисам.

Gaode/Amap — китайские карты, потому что привычные сервисы там почти не работают.

Без этих приложений вы повсеместно будете слышать фразы вроде: «Вы не можете заказать еду, система вас не видит» или «Вход только по QR-коду». С ними — вы почти местный.

Приложения для удобства в Китае Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

«Метро и отель нас шокировали»

В метро мы ехали до центра. Ожидали хаос, получили почти идеальную транспортную систему: чистые станции, поезда по минутам, понятная навигация.

Проезд — 4 юаня (~50 рублей).

И первое внутреннее «вау»: в шанхайском метро тише, чем в московском «Сити».

Никто не толкается, не спешит, не шумит. Город-гигант ведет себя спокойнее, чем многие столицы Европы.

Выбор отеля через привычные международные сервисы бронирования в Китае — отдельный квест. Фотографии часто выглядят так, будто их снимали на старый телефон десять лет назад. Мы взяли номер в гостинице рядом с набережной Бунд и на многое не рассчитывали. Но когда вошли внутрь — первые секунды просто молчали. Номер — около ста квадратных метров. Ванная — как в кино. Всё управляется через планшет. Умный дом работает безупречно. Фен Dyson у зеркала — как маленькая деталь роскоши.

Стоимость: 9 000–15 000 ₽ за ночь, в Москве или Сочи за эти деньги получаешь скромный «стандарт». Депозит: 1000 юаней, полностью вернули.

Сюрприз: китайские отели оказываются в десять раз лучше своих фотографий. А иногда — лучше европейских за те же деньги.

Метро в Шанхае Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Метро в Шанхае Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Город, где хочется ходить

Каждый день мы гуляли по 15–20 километров, и всё равно казалось, что мы не увидели даже половины.

Вот что стоит включить в маршрут, если вы в Шанхае впервые.

Бунд

Если вы были в Шанхае и не были на Бунде — можно считать, что вы не видели город. Это набережная длиной около 1,5 километра, которая тянется вдоль реки Хуанпу и разделяет два совершенно разных мира.

Слева — Старый Шанхай. Монументальные здания в стиле ар-деко и неоклассицизма, построенные в начале XX века британскими, французскими и американскими банками. Каждое здание — как музей: тяжелые колонны, лепнина, массивные фасады. Ты идешь по улице и чувствуешь себя в европейской столице прошлого века.

Справа — Новый Шанхай, Пудун. Футуристический лес небоскребов: Oriental Pearl Tower, Shanghai Tower, Jin Mao Tower. Кажется, что эти башни растут прямо из воды. Днем они впечатляют, но ночью превращаются в отдельное шоу — всё сияет, переливается, двигается.

Именно этот контраст — старого мира и города будущего — делает Бунд таким мощным визуально. Я ловила себя на мысли: «Я правда в Китае? Или это сцена из фантастического фильма?»

Набережная Бунд Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Набережная Бунд Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Нанкинская улица

Главная торговая магистраль Шанхая, аналог нью-йоркской Пятой авеню, только ярче и громче. Здесь сотни магазинов: Zara, Uniqlo, Nike, Jordan, Louis Vuitton, гигантский M&M’s, десятки китайских брендов одежды и техники. Цены ниже, чем в Европе и Турции, поэтому уйти отсюда без покупок практически невозможно.

Гигантский магазин M&M’s — зашли бы? Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Нанкинская улица Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Нанкинская улица Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Нанкинская улица Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Нанкинская улица Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Сад Ю Юань

Это маленький музей под открытым небом, спрятанный среди небоскребов.

Вход стоит 40–80 юаней, и внутри — другой мир:

• узкие каменные дорожки, которые ведут через мостики;

• пруды с золотыми карпами;

• миниатюрные пагоды;

• павильоны с резными крышами.

Здесь можно часами ходить по лабиринтам, заходить в чайные комнаты и смотреть, как туристы покупают традиционные сладости и сувениры.

Это одно из тех мест, где ты впервые говоришь себе: «Вот он — Китай, каким я его представляла».

Сад Ю Юань Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Сад Ю Юань Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Телебашня «Восточная Жемчужина»

Подъем наверх стоит 160–220 юаней, но эмоции — бесценны.

Смотровая состоит из нескольких уровней:

стеклянный пол, на который страшно ступать первые 10 секунд;

круговая панорама на весь Пудун;

этаж, где можно увидеть макет Старого Шанхая.

Отсюда город выглядит как гигантский светящийся конструктор: машины-точки, ровные улицы, башни, уходящие в туман.

Это тот момент, когда ты понимаешь масштабы страны не по цифрам, а буквально кожей.

Телебашня «Восточная Жемчужина» Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Телебашня «Восточная Жемчужина» Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Шанхайский Диснейленд

Билет — около 5 тысяч рублей.

Красиво, интересно, огромная территория.

Но очереди бесконечные, аттракционы больше детские, жара тяжелая. Один раз съездить стоит, но надо быть готовым.

Шанхайский Диснейленд Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Шанхайский Диснейленд Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Еда в Китае — это приключение

Мы пробовали всё: рамен, супы, уличные блюда. Иногда — вкусно. Иногда — слишком непривычно, жирно. Иногда — просто странно. Я попробовала:

уличные шашлычки из кальмара , где текстура удивила больше, чем вкус;

креветки в панировке — всё бы ничего, только креветки не очищены и местные едят их с плотной кожурой;

жареные баоцзы , от которых не очень-то хотелось взять вторую порцию;

и то самое блюдо, которое я так и не смогла доесть, — маринованные куриные лапки.

Они просто оказались слишком «непривычной» едой, к которой я не была готова. Бывали ситуации, когда мы не могли заказать еду, потому что кафе работает только через местное приложение. Спасали кофейни, чайные и, как ни странно, «Макдональдс». Средний чек — от 500 до 1200 рублей.

Китайская кухня — это не привычные вкусы. Это отдельный мир.

Рамен Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Популярная сеть чайных в Шанхае Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Starbucks в Шанхае Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Кофейня Arabica Шанхай Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Мифы о Китае

Китайцы невероятно приветливые. Они искренне стараются помочь, даже если не понимают ни слова по-английски. И кажется, они фотографируются больше всех в мире. Шанхай — город людей с камерами, штативами и селфи-палками.

До этой поездки я жила в уверенности, что Китай — это шум, хаос, антисанитария, трудности, барьеры, толпы людей, от которых невозможно пройти. Но в Шанхае всё оказалось наоборот.

Мне говорили, что Китай грязный, — а я увидела один из самых чистых мегаполисов, в которых была.

Мне говорили, что там невозможно объясниться, — а люди искренне помогали нам, разбирались в наших просьбах и даже провожали до нужного места.

Мне говорили, что там всё старое и странное, — а я попала в город, который технологичнее и современнее большинства европейских столиц.

Мне говорили, что Китай пугающий, — а оказалось, что это один из самых безопасных городов, где я когда-либо была.

И самое неожиданное: мне говорили, что Китай — это «экзотика на любителя», но он оказался отдельной цивилизацией — удобной, логичной, красивой и невероятно дружелюбной.

Популярная еда в Шанхае Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Популярная еда в Шанхае Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Прокатились бы? Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Сколько стоят 72 часа в Шанхае

Перелет — из Москвы → Шанхай: в непиковый сезон билет в обе стороны может стоить примерно 20 000–35 000 ₽ — при раннем бронировании и акциях. При пиковом сезоне или быстрых сроках — 40 000–60 000 ₽ и выше.

Из Ставрополя в Китай прямых рейсов нет, из Минвод тоже. Все рейсы с пересадкой в Москве, в непиковый сезон билет в обе стороны может стоить примерно 35 000–40 000 ₽.

Отель — от 27 000 до 45 000 рублей за три ночи.

Транспорт — 300–600 рублей за весь период.

Еда — 4500–7000 рублей за три дня.

Развлечения — от 7500–9000.

Итого: примерно 60 000–75 000 рублей за три дня на двоих

Китай — не такой, каким его описывают. Он лучше. Современнее. Технологичнее. Чище. Дружелюбнее. Красивее. И сейчас — идеальное время туда лететь.