«Я провела в Шанхае 72 часа и поняла, что нам врали про Китай». Туристка поделилась впечатлением от Поднебесной

Журналистка рассказывает, почему Китай заслуживает внимания российских путешественников

168
Наша коллега из 26.RU рассказала о своей поездке в Шанхай

Наша коллега из 26.RU рассказала о своей поездке в Шанхай

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

Еще недавно мне казалось, что Китай — это бесконечные иероглифы, толпы людей, непривычные запахи и культурный шок длиною в отпуск. Я искренне не понимала, зачем туда ехать — если есть Европа, Азия, Турция, море, комфорт, всё знакомое.

Но всё изменилось, когда мы решили полететь на Бали. Прямого рейса не было, только с пересадкой в Китае. И мы решили превратить скучную пересадку в маленькое путешествие. И после этой поездки я уверена: в Китай стоит лететь специально. Особенно сейчас, когда работает безвизовый режим и въезд стал проще, чем когда-либо.

Три дня в Шанхае

Источник:

Никита Егоров / 26.RU

Испытание терпением

Фишка Шанхая — транзитный безвиз на 72 часа. Но чтобы его получить, нужно доказать, что ты действительно тут проездом.

Офицер в аэропорту строго спрашивает:

— Вы транзит?

— Да, вот билеты туда, брони…

— Подтверждение. И еще подтверждение. И еще.

У нас запросили всё: бронь отеля в Шанхае, бронь следующей страны, бронь конечной точки, билеты, совпадающие с датами до минуты, и анкету, которую явно писал человек, влюбленный в бюрократию.

Мы потратили почти два часа на оформление нужных документов, но когда ставят последнюю печать и выпускают в город, начинается совсем другая история. Уже через пять минут после выхода из аэропорта у меня было ощущение, что я ошиблась страной — настолько всё оказалось не таким, каким я ожидала увидеть.

Шанхай — город будущего: стеклянные башни, чистые улицы, невероятные технологии, люди, которые улыбаются чаще, чем в Европе. Для туристов всё продублировано на английском, включая метро, указатели и названия районов.

Шанхай — город, где даже человек, который путается в собственном подъезде, не заблудится.

Шанхай | Источник: Габриелла Захарова / 26.RUШанхай | Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Шанхай

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

Набережная Бунд | Источник: Габриелла Захарова / 26.RUНабережная Бунд | Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Набережная Бунд

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

Три приложения, без которых в Китае делать нечего

Мы подготовились заранее — и это спасло нам всю поездку. Без этих приложений ваш смартфон в Китае практически превращается в кирпич, поэтому установить их стоит заранее.

Alipay — оплатить можно всё, от бутылки воды до метро.

WeChat — коммуникации, платежи, мини-приложения и доступ к сервисам.

Gaode/Amap — китайские карты, потому что привычные сервисы там почти не работают.

Без этих приложений вы повсеместно будете слышать фразы вроде: «Вы не можете заказать еду, система вас не видит» или «Вход только по QR-коду». С ними — вы почти местный.

Приложения для удобства в Китае | Источник: Габриелла Захарова / 26.RUПриложения для удобства в Китае | Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Приложения для удобства в Китае

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

«Метро и отель нас шокировали»

В метро мы ехали до центра. Ожидали хаос, получили почти идеальную транспортную систему: чистые станции, поезда по минутам, понятная навигация.

Проезд — 4 юаня (~50 рублей).

И первое внутреннее «вау»: в шанхайском метро тише, чем в московском «Сити».

Никто не толкается, не спешит, не шумит. Город-гигант ведет себя спокойнее, чем многие столицы Европы.

Выбор отеля через привычные международные сервисы бронирования в Китае — отдельный квест. Фотографии часто выглядят так, будто их снимали на старый телефон десять лет назад. Мы взяли номер в гостинице рядом с набережной Бунд и на многое не рассчитывали. Но когда вошли внутрь — первые секунды просто молчали. Номер — около ста квадратных метров. Ванная — как в кино. Всё управляется через планшет. Умный дом работает безупречно. Фен Dyson у зеркала — как маленькая деталь роскоши.

Стоимость: 9 000–15 000 ₽ за ночь, в Москве или Сочи за эти деньги получаешь скромный «стандарт». Депозит: 1000 юаней, полностью вернули.

Сюрприз: китайские отели оказываются в десять раз лучше своих фотографий. А иногда — лучше европейских за те же деньги.

Метро в Шанхае

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

Метро в Шанхае

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

Город, где хочется ходить

Каждый день мы гуляли по 15–20 километров, и всё равно казалось, что мы не увидели даже половины.

Вот что стоит включить в маршрут, если вы в Шанхае впервые.

Бунд

Если вы были в Шанхае и не были на Бунде — можно считать, что вы не видели город. Это набережная длиной около 1,5 километра, которая тянется вдоль реки Хуанпу и разделяет два совершенно разных мира.

Слева — Старый Шанхай. Монументальные здания в стиле ар-деко и неоклассицизма, построенные в начале XX века британскими, французскими и американскими банками. Каждое здание — как музей: тяжелые колонны, лепнина, массивные фасады. Ты идешь по улице и чувствуешь себя в европейской столице прошлого века.

Справа — Новый Шанхай, Пудун. Футуристический лес небоскребов: Oriental Pearl Tower, Shanghai Tower, Jin Mao Tower. Кажется, что эти башни растут прямо из воды. Днем они впечатляют, но ночью превращаются в отдельное шоу — всё сияет, переливается, двигается.

Именно этот контраст — старого мира и города будущего — делает Бунд таким мощным визуально. Я ловила себя на мысли: «Я правда в Китае? Или это сцена из фантастического фильма?»

Набережная Бунд

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

Набережная Бунд

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

Нанкинская улица

Главная торговая магистраль Шанхая, аналог нью-йоркской Пятой авеню, только ярче и громче. Здесь сотни магазинов: Zara, Uniqlo, Nike, Jordan, Louis Vuitton, гигантский M&M’s, десятки китайских брендов одежды и техники. Цены ниже, чем в Европе и Турции, поэтому уйти отсюда без покупок практически невозможно.

Гигантский магазин M&M’s — зашли бы?

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

Нанкинская улица | Источник: Габриелла Захарова / 26.RUНанкинская улица | Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Нанкинская улица

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

Нанкинская улица | Источник: Габриелла Захарова / 26.RUНанкинская улица | Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Нанкинская улица

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

Нанкинская улица | Источник: Габриелла Захарова / 26.RUНанкинская улица | Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Нанкинская улица

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

Нанкинская улица | Источник: Габриелла Захарова / 26.RUНанкинская улица | Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Нанкинская улица

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

Сад Ю Юань

Это маленький музей под открытым небом, спрятанный среди небоскребов.

Вход стоит 40–80 юаней, и внутри — другой мир:

• узкие каменные дорожки, которые ведут через мостики;

• пруды с золотыми карпами;

• миниатюрные пагоды;

• павильоны с резными крышами.

Здесь можно часами ходить по лабиринтам, заходить в чайные комнаты и смотреть, как туристы покупают традиционные сладости и сувениры.

Это одно из тех мест, где ты впервые говоришь себе: «Вот он — Китай, каким я его представляла».

Сад Ю Юань | Источник: Габриелла Захарова / 26.RUСад Ю Юань | Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Сад Ю Юань

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

Сад Ю Юань | Источник: Габриелла Захарова / 26.RUСад Ю Юань | Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Сад Ю Юань

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

Телебашня «Восточная Жемчужина»

Подъем наверх стоит 160–220 юаней, но эмоции — бесценны.

Смотровая состоит из нескольких уровней:

  • стеклянный пол, на который страшно ступать первые 10 секунд;

  • круговая панорама на весь Пудун;

  • этаж, где можно увидеть макет Старого Шанхая.

Отсюда город выглядит как гигантский светящийся конструктор: машины-точки, ровные улицы, башни, уходящие в туман.

Это тот момент, когда ты понимаешь масштабы страны не по цифрам, а буквально кожей.

Телебашня «Восточная Жемчужина» | Источник: Габриелла Захарова / 26.RUТелебашня «Восточная Жемчужина» | Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Телебашня «Восточная Жемчужина»

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

Телебашня «Восточная Жемчужина» | Источник: Габриелла Захарова / 26.RUТелебашня «Восточная Жемчужина» | Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Телебашня «Восточная Жемчужина»

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

Шанхайский Диснейленд

Билет — около 5 тысяч рублей.

Красиво, интересно, огромная территория.

Но очереди бесконечные, аттракционы больше детские, жара тяжелая. Один раз съездить стоит, но надо быть готовым.

Шанхайский Диснейленд | Источник: Габриелла Захарова / 26.RUШанхайский Диснейленд | Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Шанхайский Диснейленд

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

Шанхайский Диснейленд

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

Еда в Китае — это приключение

Мы пробовали всё: рамен, супы, уличные блюда. Иногда — вкусно. Иногда — слишком непривычно, жирно. Иногда — просто странно. Я попробовала:

  • уличные шашлычки из кальмара, где текстура удивила больше, чем вкус;

  • креветки в панировке — всё бы ничего, только креветки не очищены и местные едят их с плотной кожурой;

  • жареные баоцзы, от которых не очень-то хотелось взять вторую порцию;

  • и то самое блюдо, которое я так и не смогла доесть, — маринованные куриные лапки.

Они просто оказались слишком «непривычной» едой, к которой я не была готова. Бывали ситуации, когда мы не могли заказать еду, потому что кафе работает только через местное приложение. Спасали кофейни, чайные и, как ни странно, «Макдональдс». Средний чек — от 500 до 1200 рублей.

Китайская кухня — это не привычные вкусы. Это отдельный мир.

Рамен | Источник: Габриелла Захарова / 26.RUРамен | Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Рамен

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

Популярная сеть чайных в Шанхае | Источник: Габриелла Захарова / 26.RUПопулярная сеть чайных в Шанхае | Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Популярная сеть чайных в Шанхае

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

Starbucks в Шанхае | Источник: Габриелла Захарова / 26.RUStarbucks в Шанхае | Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Starbucks в Шанхае

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

Кофейня Arabica Шанхай | Источник: Габриелла Захарова / 26.RUКофейня Arabica Шанхай | Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Кофейня Arabica Шанхай

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

Мифы о Китае

Китайцы невероятно приветливые. Они искренне стараются помочь, даже если не понимают ни слова по-английски. И кажется, они фотографируются больше всех в мире. Шанхай — город людей с камерами, штативами и селфи-палками.

До этой поездки я жила в уверенности, что Китай — это шум, хаос, антисанитария, трудности, барьеры, толпы людей, от которых невозможно пройти. Но в Шанхае всё оказалось наоборот.

Мне говорили, что Китай грязный, — а я увидела один из самых чистых мегаполисов, в которых была.

Мне говорили, что там невозможно объясниться, — а люди искренне помогали нам, разбирались в наших просьбах и даже провожали до нужного места.

Мне говорили, что там всё старое и странное, — а я попала в город, который технологичнее и современнее большинства европейских столиц.

Мне говорили, что Китай пугающий, — а оказалось, что это один из самых безопасных городов, где я когда-либо была.

И самое неожиданное: мне говорили, что Китай — это «экзотика на любителя», но он оказался отдельной цивилизацией — удобной, логичной, красивой и невероятно дружелюбной.

Популярная еда в Шанхае

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

Популярная еда в Шанхае

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

Прокатились бы? | Источник: Габриелла Захарова / 26.RUПрокатились бы? | Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Прокатились бы?

Источник:

Габриелла Захарова / 26.RU

Сколько стоят 72 часа в Шанхае

Перелет — из Москвы → Шанхай: в непиковый сезон билет в обе стороны может стоить примерно 20 000–35 000 ₽ — при раннем бронировании и акциях. При пиковом сезоне или быстрых сроках — 40 000–60 000 ₽ и выше.

Из Ставрополя в Китай прямых рейсов нет, из Минвод тоже. Все рейсы с пересадкой в Москве, в непиковый сезон билет в обе стороны может стоить примерно 35 000–40 000 ₽.

Отель — от 27 000 до 45 000 рублей за три ночи.

Транспорт — 300–600 рублей за весь период.

Еда — 4500–7000 рублей за три дня.

Развлечения — от 7500–9000.

Итого: примерно 60 000–75 000 рублей за три дня на двоих

Китай — не такой, каким его описывают. Он лучше. Современнее. Технологичнее. Чище. Дружелюбнее. Красивее. И сейчас — идеальное время туда лететь.

Хотели бы поехать в Шанхай?

Да, очень хочу
Пока не знаю, но звучит интересно
Нет, Китай слишком шумный для меня
Габриелла Захарова
Габриелла Захарова
Корреспондент
Шанхай Китай Путешествие Турист Набережная Новый год Отдых Отпуск
Гость
26 минут
Шанхай удивил, не всё так однозначно!
Гость
23 минуты
Интересно, что же именно не совпадало с ожиданиями?
Гость
