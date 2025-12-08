«Пугающее лицо»: как пенсионер установил гигантскую голову Натали и стал героем пабликов

Вся история появления огромной головы певицы в этом видео Источник: NGS55.RU

65-летний пенсионер недавно стал настоящей интернет-сенсацией: его арт-объект — пятиметровая металлическая голова певицы Натали, установленная над старой «Волгой», за несколько дней облетела все соцсети. Необычная композиция в сельском дворе омской Крутинки заставляет прохожих останавливаться, а местных жителей обсуждать, как Александр сумел превратить ретроавтомобиль в настоящую достопримечательность с «живым» лицом.

Ранее Александр работал водителем и преподавал автодело. Сейчас, будучи на пенсии, полностью посвящает себя творчеству и коллекционированию необычных предметов. Портрет Натали создавал три месяца, собирая из металла. На момент нашего приезда скульптуру украшали металлические очки и пенопластовые «слезы», которые казались почти как настоящие.

Голова размещена над «Волгой»-кабриолетом, и в этом образе есть своя грусть: автомобиль три года находится под арестом, и железная девушка будто плачет вместе с ним. А в гараже у Александра — целая музейная коллекция: старые пластинки, самодельные фигурки и другие находки, которые мастер собирает 30 лет.