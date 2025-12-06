«Я тебе сейчас палец сломаю!»: кем становится Максим Левин, когда выключаются камеры «Битвы сильнейших»

Даже через экран чувствуется мощь Максима Левина. Но какой он на самом деле? Источник: Максим Левин / Vk.com

Совсем скоро станет известно имя экстрасенса, который возьмет главный приз шоу «Битва сильнейших» (16+). Один из претендентов на «царь-руку» — Максим Левин. В прошлом году он вернулся на «Битву экстрасенсов» (16+), и это вызвало у зрителей и участников самые полярные эмоции. А сегодня колдун пытается доказать, что он лучший из лучших, а в перерывах между испытаниями дал интервью нашим коллегам из издания NGS24.RU.

В беседе с журналистами Максим Левин рассказал, как отходит после съемок, какое испытание далось ему сложнее всего и какой он в обычной жизни.

«Я тебе сейчас палец сломаю!»

Как и у любой публичной фигуры, у Максима Левина есть своя фан-база, да и простые телезрители, не причисляющие себя к поклонникам экстрасенса, не могут устоять на месте, когда он появляется рядом.

— Бывают яркие эмоции, удивление, особенно если это вечерние встречи и люди немного навеселе. Но в целом я не встречал какой-то совсем, скажем так, неадекватной реакции. Достаточно всё спокойно, доброжелательно и приятно, — рассказывает Максим.

Несмотря на суровую внешность, Левин обычно не отказывает людям в общении Источник: Максим Левин / Vk.com

Однако бывает и такое, что люди, встретив экстрасенса, напрочь забывают о приличиях. Так, однажды, вылетая на испытание, он встретил в аэропорту мужчину, который начал тыкать в Левина пальцем.

— В прямом смысле слова ткнул в меня пальцем и говорит другу: «Вот, смотри!» И тут же просит сфотографироваться для жены. Я говорю: «Слушай, я тебе сейчас палец сломаю! Тебе комфортно было бы, если бы в тебя так тыкали?» Он извинился, но я ему сказал, что в следующий раз, когда встретимся, обязательно сфотографируемся, — рассказал Левин.

Долго ждать новой встречи не пришлось. Оказалось, что у Максима и того мужчины совпадали рейсы и туда, и обратно.

— На обратном пути в самолете снова этот мужчина. Мы встречаемся в курилке аэропорта. Он так смотрит на меня виновато… Сфотографировались в итоге. Я же обещал! — говорит Максим.

Есть в Максиме какая-то едва уловимая чертовщинка, и она такая притягательная Источник: Максим Левин / Vk.com

С некоторыми людьми экстрасенс не только фотографируется, но и обменивается контактами: кому-то надо помочь, с кем-то просто общается на дружеской ноте, когда есть время. Например, на недавнем испытании в Красноярском крае, когда он только собрался с мыслями, его чуть не сбила с ног местная жительница.

— Хватает меня за грудки и так конкретно говорит: «Давай сфотографируемся!» Пришлось так же конкретно ей отказать, всё-таки я был достаточно сосредоточен, — объясняет Максим. — И вот она появилась на следующий день, мы с ней посмеялись над этой ситуацией и подружились. Так что теперь неподалеку от городка Иланский, на переезде, у меня есть подружки. Пока что на словах, но думаю, что следующим летом, когда у меня будет автомобильное путешествие по стране, я явно в этот городок заеду.

«Ответственность увеличивается втройне»

За время участия в «Битве сильнейших» Максим Левин чего только не делал. И нападки от заклятой подруги Ангелины Изосимовой терпел, и в болото сигал, и руку травмировал. Но труднее всего ему далось задание в Ленинградской области. Тогда за помощью обратилась жительница деревни Малый Луцк Ирина, в доме которой творилась всякая чертовщина, домочадцы начали слышать голоса и видеть силуэты, а муж женщины от всего этого и вовсе сошел с ума.

Левин, проведя расследование, заявил: всё это — дело рук банного беса, появившегося из-за колдовства местных ижорских магов. По его версии, на месте дома когда-то находилась баня, где происходила настоящая вакханалия с сектантскими ритуалами и разными непотребствами, что в итоге разозлило духа. Ирине оказалась близка его точка зрения, и она приняла помощь от Максима Левина, который устроил непрошеному гостю переезд.

Левин и сам не прочь попариться в баньке Источник: Максим Левин / Vk.com

— На своей земле чувствуешь большую ответственность, — объясняет Левин. — Присутствовал достаточно серьезный мандраж, хоть и говорят, что родные стены помогают. Но по факту ответственность увеличивается втройне, нельзя допустить какую-то оплошность и нужно постараться максимально выложиться. Это удалось, но удалось сложно: после испытания достаточно долго приходил себя. Пожалуй, это самое запоминающееся и по сложности, и по дальнейшим всем шагам испытание.

Но какими бы сложными ни оказались задания, у Максима есть эффективные ритуалы по приходу в себя.

Первым делом после испытания — длительный горячий душ, даже если ты не замерз. Максим Левин экстрасенс

— Горячая вода смывает и энергетику, и любые другие накопленные вещи. Иногда не повредит немного огонька, я делаю какие-то свечи. Но не часто. А горячий душ — обязательная программа, — рассказал Максим.

«Я, конечно же, не вижу»

Сколько существует на телевидении «Битва экстрасенсов», столько же люди и говорят о том, что никаких экстрасенсов не существует, а все участники шоу — актеры. Максим Левин не собирается ни с кем спорить — вместо этого он хочет развеять одно предубеждение о людях с особенными способностями.

— Иногда подходят люди и считают, что я сразу по ним что-то вижу, сразу вижу проблему, с которой они пришли. Да нет, ребят, я, конечно же, не вижу! Никто из здравых знающих людей не живет 24/7 в режиме рентгена. Сверхспособности не подразумевают видение ситуации и людей круглосуточно. Это важно знать и понимать, — предупреждает Левин.

Максим прибегает к сверхспособностям только в крайнем случае Источник: Максим Левин / Vk.com

Сам же он старается жить обычной человеческой жизнью и обращается к силам и сверхспособностям, только когда это уместно и без этого никак не обойтись.

— Очень важно понимать, что обращение к духам разумно и уместно тогда, когда без них совсем никак. Ты не можешь человеческими способами решить тот или иной вопрос, и ты обращаешься в этом случае на «ту» сторону. Во всех остальных случаях ты стараешься всё-таки жить как обычный человек. Это действительно важно.

И вам тоже, дорогие читатели, я рекомендую максимально жить таким образом, чтобы не прибегать к этой сфере. Максим Левин экстрасенс