Развлечения Истории «Моя энергетика притянула приз»: пенсионерка выиграла квартиру в Москве — вы не поверите в ее историю

«Моя энергетика притянула приз»: пенсионерка выиграла квартиру в Москве — вы не поверите в ее историю

Коллеги женщины, работавшей в детсаду, посчитали, что это всё какая-то шутка

205
Женщина работала в детском саду, пока не попала под сокращение. Сейчас она помогает дочери воспитывать внуков | Источник: личный архивЖенщина работала в детском саду, пока не попала под сокращение. Сейчас она помогает дочери воспитывать внуков | Источник: личный архив

Женщина работала в детском саду, пока не попала под сокращение. Сейчас она помогает дочери воспитывать внуков

Источник:

личный архив

Пенсионерка из Свердловской области в один миг стала москвичкой. 58-летняя Татьяна участвовала в розыгрыше на маркетплейсе и выиграла главный приз — квартиру в столице.

По просьбе женщины мы не указываем, из какого она города, и не называем ее фамилию.

«Это всё лохотрон»

Даже после выхода на пенсию Татьяна работала: трудилась в прачечной детского сада, но в сентябре попала под сокращение. Потянулись обычные будни пенсионерки: женщина помогает дочке присматривать за двумя внуками, а в свободное время вяжет вещи на продажу.

Квартира в Москве стала неожиданным подарком женщине на день рождения дочери и внука.

«22 июля у моей дочери был день рождения, а за день до него я узнала о выигрыше, — рассказала E1.RU Татьяна. —  У меня единственная дочка, воспитывала я ее одна. Викуля — самое драгоценное, что у меня есть. Ей исполнялось 37 лет».

По словам Татьяны, она закупалась на маркетплейсе вещами для дачи, а потом несколько дней не заходила в приложение. Открыла — и глазам своим не поверила: ей пришло уведомление о невероятном выигрыше.

Дочки в это время дома не было, она вместе с детьми уехала на пруд.

<p>Татьяна</p><p>Татьяна</p>

Вечером они приезжают, я подхожу к ней и говорю: «Смотри, ничего не могу понять, какой-то розыгрыш, написано, что квартира ваша».

Татьяна

свердловчанка, выигравшая квартиру в Москве
Фотография Татьяны есть в списке победителей | Источник: скриншот с маркетплейсаФотография Татьяны есть в списке победителей | Источник: скриншот с маркетплейса

Фотография Татьяны есть в списке победителей

Источник:

скриншот с маркетплейса

Женщина верит, что это ее награда за долгий труд | Источник: скриншот с маркетплейсаЖенщина верит, что это ее награда за долгий труд | Источник: скриншот с маркетплейса

Женщина верит, что это ее награда за долгий труд

Источник:

скриншот с маркетплейса

Тогда ни сама Татьяна, ни ее дочь не поняли, что действительно выиграли приз. Тогда женщина еще работала — пришла с утра и невзначай рассказала коллегам о своей удаче. Но в детском саду ее всерьез не восприняли.

«Зашла в кабинет, где мы ключи берем, коллегам говорю: „А я квартиру выиграла, вот так вот“. На меня посмотрели и ничего не сказали, стали дальше свои дела делать. Никто не поверил», — продолжила Татьяна.

Прошло чуть меньше месяца, и с Татьяной связались представители маркетплейса. Это произошло ровно в день рождения ее старшего внука.

«Я считаю дочь своим проводником в жизни, путеводной звездой. Мы с ней трудимся постоянно, работаем. И к людям относимся хорошо, — говорит Татьяна. — Я — человек с открытой душой, очень счастливый человек, энергетика у меня очень чистая, и она притянула приз».

<p>Татьяна</p><p>Татьяна</p>

Я говорю всегда: верьте в чудеса! Но для этого надо быть открытым, добрым человеком. Верьте в это волшебство.

Татьяна

свердловчанка, выигравшая квартиру в Москве

По словам Татьяны, ее дочь — блогер, она рассказала в своих соцсетях о том, что мама выиграла квартиру. Девушке не поверили, а некоторые и вовсе заявили, что «всё это лохотрон». Семье читать такое было очень неприятно, поэтому они решили больше не рассказывать о выигрыше.

Не всегда в жизни так везло

Татьяна призналась, что любит розыгрыши и всегда участвует в лотереях, но при этом на деньги никогда не играет, ведь в молодости это ее подвело.

«Пойду по улице, если спросят: „Поиграете?“, — я скажу: „Да“, но я не такой безумный игрок-то. Хотя однажды в наперстки меня обманули, было дело. Народ бедствовал, а у меня были деньги, я хотела себе крутой шампунь купить, — поделилась Татьяна. — Иду по улице, вижу, что в наперстки играют. Подхожу, мне говорят: „Давайте, ставьте“. Сто рублей у меня было, по тем временам это немало. Молодой человек своему напарнику деньги отдал, а тот взял да сбежал. А в автоматы, конечно, я не играю».

Женщина пока не решила, что будет делать с квартирой в Москве, — ей нравится жить в своем городе, к тому же семья не так давно построила дачу. Продавать квартиру она точно не планирует.

«У нас внуки растут, дети. Пусть будет», — улыбается Татьяна.

Что бы вы сделали, если бы выиграли квартиру в Москве?

Переехал (-а) бы жить в Москву
Стал (-а) бы сдавать квартиру
Продал (-а) бы эту квартиру
Подарил (-а) бы кому-то из членов семьи
Ничего, просто бы радовался (-лась)!
Елена АносоваЕлена Аносова
Елена Аносова
Редактор раздела «Образование»
