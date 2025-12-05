Последнее суперлуние 2025 года: что нам принесет холодная луна

5 декабря звезды устроят последнюю встряску 2025 года. Узнайте, как ее пережить с улыбкой или хотя бы без истерики Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

5 декабря мы увидим последнее полнолуние 2025 года — таинственную и мистическую холодную луну. Это не просто красивое зрелище, а еще и испытание людей на прочность. Силу это полнолуние черпает из энергии двух противоположных знаков — Стрельца и Близнецов, а ретроградные Нептун, Уран и Юпитер только подольют масла в огонь. Как пережить этот непростой период с наименьшими потерями, рассказала астропсихолог Александра Курникова.

Как холодная луна влияет на нас

Декабрьское полнолуние называют холодной луной, потому что в это время воздух становится резче, природа замирает, а небесное светило кажется особенно ярким и «ледяным». В 2025 году к этому добавляется еще один фактор — суперлуние. Луна действительно будет ближе к Земле, ее влияние ощущается сильнее, а всё тайное становится явным.

В это время Юпитер уже в Близнецах, поэтому на первый план выйдут темы учебы, переговоров и обмена информацией. Меркурий проходит через знак Скорпиона — это заставит вас обсуждать скрытые мотивы, старые обиды и невысказанные претензии, даже если разговор будет трудным. А Солнце в Стрельце подтолкнет искать высший смысл и свое предназначение в жизни.

— Астрологически декабрьское полнолуние разворачивается на оси Близнецы — Стрелец. Это всегда история про слова, смыслы, решения, обучение, информацию и честность, — объясняет Александра Курникова. — Год подходит к концу, и холодная луна будто подводит итог всему информационному фону: что мы услышали, что пропустили, что поняли неправильно, где было слишком много шума и слишком мало истины.

Что делать во время холодной луны

5 декабря и несколько дней после него — время, когда информационные и эмоциональные процессы достигают кульминации. Могут состояться важные разговоры, которые вы долго откладывали, ведь все тайны становится невозможно носить в себе. Одни будут выяснять отношения, другие почувствуют усталость от перегрузки и захотят «выключить» лишний шум, чтобы наконец расставить приоритеты.

«В эмоциональном плане холодная луна может вызывать обостренную реакцию на слова. Люди становятся чувствительнее к любым намекам, тонам, формулировкам. Именно поэтому важно не перегружать себя общением. Лучше дать себе тишину, чтобы услышать собственные мысли», — советует Александра Курникова.

Это время подходит для завершения дел, связанных с документами, учебой, переговорами, долгими переписками. Хорошо закрывать проекты, которые тянутся с осени. Станет легче понять, что можно отпустить и где новые планы требуют других формулировок и других решений.

После 5 декабря может появиться ощущение, что наконец-то складывается пазл, который вы весь год не могли собрать. Это время, когда становится понятно, куда двигаться в 2026 году — пусть не в деталях, но хотя бы в общих чертах. Холодная луна показывает, что закончился один период вашей жизни и начинается новый этап.

Овен

Используйте энергию полнолуния, чтобы завершить старые споры и проекты. Пришло время расставить точки над i в общении и четко обозначить свои личные границы.

Телец

Сфокусируйтесь на финансах и материальных ресурсах. Декабрьское полнолуние поможет решить денежные вопросы, а также понять, на что вы тратите свои силы.

Близнецы

Декабрьское полнолуние — это ваше время. Завершите цикл личных перемен, примите важное решение о собственной жизни и своих отношениях с окружением.

Рак

Прекрасное время для того, чтобы подводить итоги как в личной жизни, так и в работе. Отпустите старые обиды и страхи, чтобы освободить место для нового эмоционального цикла.

Лев

Звезды советуют вам завершить групповые проекты и внимательно пересмотреть свой круг общения. В это полнолуние вам станет предельно ясно, какие связи стоит отпустить, а какие укрепить.

Дева

Сосредоточьтесь на карьере и целях. Подведите итоги года на работе и примите решение, касающееся профессиональных планов на 2026 год. Не бойтесь озвучить свои идеи начальству: высока вероятность, что в это полнолуние вышестоящее руководство вас выслушает внимательно.

Весы

Для вас настала пора подвести итоги в сфере обучения, путешествий и мировоззрения. Запишитесь на курсы, куда давно хотите пойти, или удалите сову Duolingo, если уже несколько месяцев не открывали приложение. Самое главное — решите, куда вам двигаться дальше.

Скорпион

Время подвести итоги в финансах и закрыть гештальты. Постарайтесь погасить старый кредит или наконец закажите консультацию у психолога. Ну или просто выбросьте вещи, которые напоминают о тяжелом прошлом.

Стрелец

Сейчас, как никогда, важно подвести итоги в партнерствах — как личных, так и деловых. Решите, с кем идти дальше, а какие отношения пришло время завершить. Будьте внимательны к словам и избегайте конфликтов.

Козерог

Пора внести ясность в творческие проекты и личные отношения. Допишите рассказ, который лежит в столе, или честно обсудите с партнером, что вас не устраивает. Оставьте в жизни только то, что вас по-настоящему вдохновляет.

Водолей

Вам нужно навести порядок в рабочем графике и здоровых привычках. Запишитесь на прием к врачу, визит к которому давно откладывали, или откажитесь от задач, которые вас истощают. Подумайте, что можете сделать для лучшего самочувствия в следующем году.

Рыбы