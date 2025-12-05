НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

2 м/c,

ю-з.

 762мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 76,97
EUR 89,90
Экопроекты российских компаний
Новые остановки в Ярославле
«Умные решения»
Кружки для пенсионеров
Что подарить и как отметить Новый год
УАЗ вспыхнул после аварии: видео
Бесплатные кружки для бабушек
55-летния ярославна — звезда пилона
Когда выпадет снег
Развлечения Обзор Последнее суперлуние 2025 года: что нам принесет холодная луна

Последнее суперлуние 2025 года: что нам принесет холодная луна

Астролог назвала тех, кому стоит особенно беречь себя

281
5 декабря звезды устроят последнюю встряску 2025 года. Узнайте, как ее пережить с улыбкой&nbsp;или хотя бы без истерики | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU5 декабря звезды устроят последнюю встряску 2025 года. Узнайте, как ее пережить с улыбкой&nbsp;или хотя бы без истерики | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

5 декабря звезды устроят последнюю встряску 2025 года. Узнайте, как ее пережить с улыбкой или хотя бы без истерики

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

5 декабря мы увидим последнее полнолуние 2025 года — таинственную и мистическую холодную луну. Это не просто красивое зрелище, а еще и испытание людей на прочность. Силу это полнолуние черпает из энергии двух противоположных знаков — Стрельца и Близнецов, а ретроградные Нептун, Уран и Юпитер только подольют масла в огонь. Как пережить этот непростой период с наименьшими потерями, рассказала астропсихолог Александра Курникова.

Как холодная луна влияет на нас

Декабрьское полнолуние называют холодной луной, потому что в это время воздух становится резче, природа замирает, а небесное светило кажется особенно ярким и «ледяным». В 2025 году к этому добавляется еще один фактор — суперлуние. Луна действительно будет ближе к Земле, ее влияние ощущается сильнее, а всё тайное становится явным.

В это время Юпитер уже в Близнецах, поэтому на первый план выйдут темы учебы, переговоров и обмена информацией. Меркурий проходит через знак Скорпиона — это заставит вас обсуждать скрытые мотивы, старые обиды и невысказанные претензии, даже если разговор будет трудным. А Солнце в Стрельце подтолкнет искать высший смысл и свое предназначение в жизни.

— Астрологически декабрьское полнолуние разворачивается на оси Близнецы — Стрелец. Это всегда история про слова, смыслы, решения, обучение, информацию и честность, — объясняет Александра Курникова. — Год подходит к концу, и холодная луна будто подводит итог всему информационному фону: что мы услышали, что пропустили, что поняли неправильно, где было слишком много шума и слишком мало истины.

Что делать во время холодной луны

5 декабря и несколько дней после него — время, когда информационные и эмоциональные процессы достигают кульминации. Могут состояться важные разговоры, которые вы долго откладывали, ведь все тайны становится невозможно носить в себе. Одни будут выяснять отношения, другие почувствуют усталость от перегрузки и захотят «выключить» лишний шум, чтобы наконец расставить приоритеты.

«В эмоциональном плане холодная луна может вызывать обостренную реакцию на слова. Люди становятся чувствительнее к любым намекам, тонам, формулировкам. Именно поэтому важно не перегружать себя общением. Лучше дать себе тишину, чтобы услышать собственные мысли», — советует Александра Курникова.

Это время подходит для завершения дел, связанных с документами, учебой, переговорами, долгими переписками. Хорошо закрывать проекты, которые тянутся с осени. Станет легче понять, что можно отпустить и где новые планы требуют других формулировок и других решений.

После 5 декабря может появиться ощущение, что наконец-то складывается пазл, который вы весь год не могли собрать. Это время, когда становится понятно, куда двигаться в 2026 году — пусть не в деталях, но хотя бы в общих чертах. Холодная луна показывает, что закончился один период вашей жизни и начинается новый этап.

Овен

Используйте энергию полнолуния, чтобы завершить старые споры и проекты. Пришло время расставить точки над i в общении и четко обозначить свои личные границы.

Телец

Сфокусируйтесь на финансах и материальных ресурсах. Декабрьское полнолуние поможет решить денежные вопросы, а также понять, на что вы тратите свои силы.

Близнецы

Декабрьское полнолуние — это ваше время. Завершите цикл личных перемен, примите важное решение о собственной жизни и своих отношениях с окружением.

Рак

Прекрасное время для того, чтобы подводить итоги как в личной жизни, так и в работе. Отпустите старые обиды и страхи, чтобы освободить место для нового эмоционального цикла.

Лев

Звезды советуют вам завершить групповые проекты и внимательно пересмотреть свой круг общения. В это полнолуние вам станет предельно ясно, какие связи стоит отпустить, а какие укрепить.

Дева

Сосредоточьтесь на карьере и целях. Подведите итоги года на работе и примите решение, касающееся профессиональных планов на 2026 год. Не бойтесь озвучить свои идеи начальству: высока вероятность, что в это полнолуние вышестоящее руководство вас выслушает внимательно.

Весы

Для вас настала пора подвести итоги в сфере обучения, путешествий и мировоззрения. Запишитесь на курсы, куда давно хотите пойти, или удалите сову Duolingo, если уже несколько месяцев не открывали приложение. Самое главное — решите, куда вам двигаться дальше.

Скорпион

Время подвести итоги в финансах и закрыть гештальты. Постарайтесь погасить старый кредит или наконец закажите консультацию у психолога. Ну или просто выбросьте вещи, которые напоминают о тяжелом прошлом.

Стрелец

Сейчас, как никогда, важно подвести итоги в партнерствах — как личных, так и деловых. Решите, с кем идти дальше, а какие отношения пришло время завершить. Будьте внимательны к словам и избегайте конфликтов.

Козерог

Пора внести ясность в творческие проекты и личные отношения. Допишите рассказ, который лежит в столе, или честно обсудите с партнером, что вас не устраивает. Оставьте в жизни только то, что вас по-настоящему вдохновляет.

Водолей

Вам нужно навести порядок в рабочем графике и здоровых привычках. Запишитесь на прием к врачу, визит к которому давно откладывали, или откажитесь от задач, которые вас истощают. Подумайте, что можете сделать для лучшего самочувствия в следующем году.

Рыбы

Пришло время проявить инициативу. Назначьте встречу с перспективным партнером, чтобы обсудить планы, или вежливо завершите токсичное сотрудничество, которое давно не приносит удовлетворения и тянет вас назад.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Полнолуние Декабрь Астрологический прогноз
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Астрологи предсказывают что-то интересное на последнее суперлуние? Буду следить за событиями.
Гость
1 час
Луна — это лишь свет, но многие верят в её мистическое влияние.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление