«Меня засудят за это»: Ваня Дмитриенко раскрыл свои стыдные секреты

Как бы Ваня Дмитриенко ни строил глазки, скрыть правду всё равно не получилось

В 2025 году многие назовут своим главным крашем Ваню Дмитриенко. Певцу всего 20 лет, но его песни легко обходят треки именитых артистов, а концерты собирают толпы фанаток от девочек-подростков до их мам. При этом у Дмитриенко, несмотря на юный возраст и миловидную внешность, есть немало тайн — и от фанатов, и от родной семьи.

На шоу «Мама, это не я» (18+) певец вместе с мамой Светланой рассказали, каким он был до популярности, какое преступление совершил в детстве и что действительно думает о своем творчестве.

«Не подходишь ты еще по возрасту»

Когда Ване было три года, он увидел, как старшая сестра ходит в театральную студию, и захотел пойти с ней. Мама, Светлана Павлова, всячески отговаривала его — убеждала, что он еще маленький и не сможет пройти сложный кастинг, но тот не сдавался. Тогда она пошла на хитрость и попросила руководителя ее дочери провести постановочный экзамен. Правда, тот закончился совсем не так, как она ожидала.

— Я говорю, сейчас мы Ване проведем кастинг, его не примут. Я не помню, какой стих он рассказывал, но точно помню, что он пел «Кони в яблоках». И Елена Михайловна (преподаватель студии. — Прим. ред.) сказала: «Ваня, прямо не знаю, не подходишь ты еще по возрасту». И потом ко мне поворачивается и говорит: «Света, ну как мы его не возьмем-то?» И они его взяли, — рассказала Светлана.

Ваня регулярно ездил заниматься, и даже когда его сестра перестала мечтать стать артисткой и переключилась на медицину, его тяга никуда не делась. Свои первые деньги он также заработал на сцене, когда еще был маленьким.

— Ваня заработал, рассказывая на Дне металлурга стихотворение про металлургов суровых. Свой первый гонорар, 2000 рублей, я ему оформила в рамочку, и они до сих пор у него стоят на подоконнике, — раскрыла мама Вани.

«Вычеркните меня отсюда»

Родители записывали Ваню в разные секции и кружки, надеясь найти занятие, которое точно будет ему по душе. Он пробовал всё, но почти ко всему быстро терял интерес.

— В любой кружок он ходил, а потом придет и говорит: «Вычеркните меня отсюда». Из хоккея он вычеркивался очень часто, но мы его туда все равно возили, — покаялась мама Вани.

Кто знает, кем бы стал Дмитриенко сейчас, ведь родители, как бы Ваня ни сопротивлялся, продолжали прививать ему любовь к спорту. Только из-за одной случайности о хоккее все же пришлось забыть.

— Воспитательница в детском саду стала ему сочувствовать, она говорила: «Может, вы перестанете мучить ребенка?» И все-таки мы не переставали, но рухнул стадион. Это Ваня намолил, — рассказала Светлана.

«Меня, наверное, засудят»

В школьные годы Ваня совсем не был пай-мальчиком. Одна из его откровенных историй — про «лайфхак» в ресторане быстрого питания, когда вместе с друзьями они по одному чеку получали сразу несколько заказов.

— Вы приходите в «Макдоналдс»… Ох, меня, наверное, засудят, возможно, за это. Это же чистосердечное признание, — со смехом начал свою исповедь Дмитриенко. — Вы приходите с другом, и вам дают чек. Вы показываете этот чек, забираете заказ и уходите. Отдаете другу его, он приходит, говорит: «У меня заказ украли». И они делают второй. Мы так хавали всё мое детство.

«Я Грише песни писал»

С Григорием Лепсом Дмитриенко знаком уже давно. По его словам, их сотрудничество зародилось, когда он еще учился в школе.

— Я Грише песни писал, когда в 9 классе учился, — говорит Дмитриенко.

Певцы дружили, и на один из дней рождения Лепс сделал Ване дорогой подарок — бриллиантовую сережку. Дмитриенко был в восторге от нее и носил не снимая, куда бы ни пошел.

— Я решил заняться спортом. Поехал купить себе форму. Приезжаю, меряю футболку, и в этот момент у меня слетает серьга, — вспоминает Дмитриенко.

Ничего не почувствовав, Ваня уехал в зал и начал заниматься. Сережка могла бы так и пропасть с концами, если бы тренировку Дмитриенко не снимал друг.

— Я на видео смотрю и понимаю, что у меня нет сережки. Звоню охраннику, он берет, и я говорю: «Пожалуйста, поднимите камеру, посмотрите». И он в итоге нашел мне сережку. Я после этого положил ее в сейф и всё, больше не брал, — уверяет Ваня.

«Я устал ее петь»

Многие поклонники узнали о Дмитриенко после того, как он выпустил трек «Венера-Юпитер». С момента выхода песни прошло уже четыре года, но певца продолжают ассоциировать именно с ней и просят исполнить чаще других.

По словам Вани, он любит свое творчество, но петь одно и тоже его уже порядком утомило.

— Мне нравится, я люблю свою песню… Может быть, я чуть-чуть устал ее петь иногда, — неуверенно признался Дмитриенко.

«Не смог с девочкой встречаться»

Любимое имя у Дмитриенко — Ева. Притом с детства оно носит для него настолько сакральное значение, что однажды он даже отверг девочку, которую так звали, потому что посчитал, что встречаться с ней неправильно.

— Я всегда понимал, что мою дочь будут звать Евой, поэтому в какой-то момент даже не смог с девочкой встречаться, потому что ее Ева звали, — раскрыл Дмитриенко.