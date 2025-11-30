«Шикарная пара»: кто победил в шоу «Две Звезды» — неожиданный финал

Лада Дэнс и Илья Свирский так громко и убедительно просили их не кантовать, что заняли последнее место

На Первом канале завершилось музыкальное шоу «Две Звезды. Семейный подряд» (12+), где артисты выступали на одной сцене со своими родственниками. Несколько недель знаменитые исполнители представляли свои номера с братьями, дядями, тетями, мужьями, женами или детьми, а иногда и целыми семьями, чтобы выяснить, чье семейство звучит звонче и убедительнее. И вот наконец 30 ноября стало известно, кто победил в шоу «Две Звезды».

За весь семейный сезон главными соперниками были два дуэта — братья Дмитрий и Георгий Колдун и Ольга Кормухина с мужем Алексеем Беловым. Обе пары участников не допускали ошибок на протяжении всех серий шоу и вышли в финал с одинаковыми результатами.

На решающем концерте звездные семьи тоже подготовили настолько яркие номера, что жюри ничего не оставалось, кроме как вновь их оценить максимально высоко.

Братья заворожили всех своим эффектным исполнением песни «Дай мне силу», подарившей Дмитрию Колдуну всемирную славу в 2007 году. Именно тогда этот хит впервые прозвучал на Евровидении.