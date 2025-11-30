«Шикарная пара»: кто победил в шоу «Две Звезды» — неожиданный финал

На Первом канале завершилось музыкальное шоу «Две Звезды. Семейный подряд» (12+), где артисты выступали на одной сцене со своими родственниками. Несколько недель знаменитые исполнители представляли свои номера с братьями, дядями, тетями, мужьями, женами или детьми, а иногда и целыми семьями, чтобы выяснить, чье семейство звучит звонче и убедительнее. И вот наконец 30 ноября стало известно, кто победил в шоу «Две Звезды».
За весь семейный сезон главными соперниками были два дуэта — братья Дмитрий и Георгий Колдун и Ольга Кормухина с мужем Алексеем Беловым. Обе пары участников не допускали ошибок на протяжении всех серий шоу и вышли в финал с одинаковыми результатами.
На решающем концерте звездные семьи тоже подготовили настолько яркие номера, что жюри ничего не оставалось, кроме как вновь их оценить максимально высоко.
Братья заворожили всех своим эффектным исполнением песни «Дай мне силу», подарившей Дмитрию Колдуну всемирную славу в 2007 году. Именно тогда этот хит впервые прозвучал на Евровидении.
— Братья дают друг другу силу. И то, что младший уступает старшему исполнить последнюю ноту — это так трогательно, — прокомментировали в жюри. — Георгий — это открытие проекта.
Болеть за Дмитрия и Георгия пришли их жены с детьми. Они смотрели за выступлением в тайной комнате.
Сами же братья признались, что им понравилось работать в дуэте.
— Очень замечательный проект, благодаря которому мы стали общаться еще больше. Мы, конечно, и до него часто виделись, но стали еще чаще. Я буду скучать по этому времени, — сказал за кулисами Дмитрий Колдун.
А вот их главные конкуренты — Ольга Кормухина и Алексей Белов — подарили зрителям и жюри по-настоящему огненный номер.
— Чего только не было на этом проекте. Сейчас главное только, чтобы потолок не рухнул, — так анонсировал свой с женой номер Алексей Белов.
Зажигательное выступление покорило всех. Жюри оценило не только то, как Ольга украсила своим голосом известный хит, но и то, какая химия у супругов друг с другом.
— Шикарная пара и пример красивой, яркой и талантливой семьи, — прокомментировала их выступление известная ведущая и гость программы Анна Шатилова.
— Когда они вместе — на сцене творится что-то невероятное. Они энергичные, мощные, молодые, драйвовые! — подытожили члены жюри, вновь подарив дуэту максимальные баллы.
В результате никакой интриги в финале шоу не получилось. Победителями объявили оба дуэта.
Кроме того, приз жюри получили Карина Кокс и Алана Магаева, исполнившие песню «Venus». Приз зрительских симпатий достался Марине и Владимиру Девятовым, исполнившим песню «Я — огонь, ты — вода».
На днях прогремел финал другого песенного шоу — «Ну-ка, все вместе!» (12+), где жюри оказалось жестко разочаровано подготовкой участников. Результат ошарашил зрителей.