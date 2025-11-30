НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения Интервью Так плохо, что даже хорошо: как МС Кисуля стала легендой Рунета благодаря ужасному рэпу

Так плохо, что даже хорошо: как МС Кисуля стала легендой Рунета благодаря ужасному рэпу

Юлия Дунаева годами скрывалась от фанатов

Долгие годы никто не знал, что на самом деле МС Кисуля родом из Екатеринбурга

Долгие годы никто не знал, что на самом деле МС Кисуля родом из Екатеринбурга

Источник:

Юлия Дунаева

31-летняя Юлия Дунаева из Верхней Пышмы, известная под псевдонимом МС Кисуля, стала популярной благодаря забавным рэп-песням, которые она публиковала в интернете. Ролики быстро разлетелись по всей России, и Кисуля стала едва ли не главным мем-персонажем 2010-х годов. Одна из самых известных песен исполнительницы — «Не нужны колготки такой, как я, красотке».

Своим образом и стилем девушка вызывала вокруг себя хайп

Источник:

MEMES LAND / Vk.com

Она также получила признание в начале своей карьеры благодаря развлекательным YouTube-шоу, среди которых были «+100500» и «This Is Хорошо». Юлия долго скрывала свою личность от фанатов — о том, что именно она и есть та самая МС Кисуля, знали только самые близкие.

Несколько лет назад благодаря коллаборации с видеоблогером Максимом TheBrianMaps она раскрыла свой секрет и переключилась на серьезное творчество под псевдонимом Другая. Кто такая МС Кисуля и как она живет сейчас — читайте в тексте E1.RU.

«Родители говорили: "Ну что ты со своим рэпом?"»

Юлия Дунаева родилась в Верхней Пышме в 1994 году. В школе она была творческим и активным ребенком — ходила на волейбол и играла в КВН, а в 14 лет ко всем увлечениям добавилось и занятие музыкой.

Она с детства увлекалась творчеством…

Она с детства увлекалась творчеством…

Источник:

Юлия Дунаева

…и участвовала в различных движухах

…и участвовала в различных движухах

Источник:

Юлия Дунаева

Слушать рэп Юля начала вместе с друзьями, а потом пошла дальше — принялась его сочинять. Девушке всегда хотелось быть яркой, и она нашла способ, благодаря которому можно было необычно себя проявить.

«Я всегда думала, что буду девушкой-рэпером. Первая реакция родных была абсолютно негативная — родители говорили: "Ну что ты со своим рэпом?" Друзья смеялись над моими первыми  попытками, потому что [не было] ни опыта, ни понимания, как и что делать».

Еще подростком она знала, что хочет стать рэпершей

Еще подростком она знала, что хочет стать рэпершей

Источник:

Юлия Дунаева

Несмотря на негодование родителей, девочка продолжала гнуть свою рэп-линию. И упорство дало свои плоды — она участвовала во многих конкурсах и фестивалях, занимая на них первые места.

«В этот момент родители поняли, что на самом деле это классно, и начали поддерживать. Они приезжали на эти фестивали, возили меня туда. У них такая искра зажглась, и сейчас, естественно, это самая большая моя поддержка и опора», — поделилась Юлия Дунаева.

Родители видели успех дочери и поддерживали ее

Родители видели успех дочери и поддерживали ее

Источник:

Юлия Дунаева

Первый свой трек Юля записала вместе с друзьями. В их текстах особо не было смысла: дети писали про всё, что проживали сами. Например, один из хитов был посвящен паркуру.

«У меня компьютер только появился в 14 лет, не было ни интернета, ни нейросетей. Потом мы песни свои загружали во "ВКонтакте" без монетизации. Ничего не предвещало успеха, мы просто радовались тому, что мы делаем», — рассказала певица.

История создания МС Кисули

Уехав в Екатеринбург, Юлия поступила в УрФУ и в 2015 году получила диплом по специальности «реклама и связи с общественностью». 2 года она проработала организатором мероприятий, потом ушла в декрет, но всё это время продолжала заниматься творчеством.

Идея с МС Кисулей зародилась случайно. В университете девушка решила записать юмористические видео для своих друзей. Вскоре локальный мем разошелся по всей России.

«В моменте создается образ МС Кисули: водолазка натягивается, каре получается, губы красятся, родинка рисуется, очки надеваются. Это всё был абсолютный поток, самоирония. Трек был написан на первый попавшийся бит. Я решила, что буду Томочкой Прялкиной».

Юлия Дунаева не думала, что этот персонаж прославится на всю страну

Юлия Дунаева не думала, что этот персонаж прославится на всю страну

Источник:

МС Кисуля / YouTube.com

Псевдоним МС Кисуля появился тоже спонтанно. Для своего образа Юлия нашла водолазку с кошками, подаренную ее мамой. Она призналась, что в повседневной жизни никогда ее не носила, а вот для персонажа вещь подошла идеально.

«Я загрузила этот видеоролик на страничку во "ВКонтакте", которую только что создала, чтобы дополнить этот прикол. Скинула друзьям, и всё должно было на этом закончиться. Но потом я захожу в социальную сеть и смотрю, что там какой-то бум начинается. Я не понимаю, что происходит, кто эти люди, почему они мне пишут. Страница нулевая, никто никуда не выкладывал, репостов тогда не было», — улыбается артистка.

Екатеринбурженка не знала, что популярность к ней придет именно так

Екатеринбурженка не знала, что популярность к ней придет именно так

Источник:

Юлия Дунаева

Несмотря на быстрый рост популярности персонажа, практически никто не знал, что в реальности это Юлия Дунаева из Екатеринбурга. Рэперша призналась: тогда началась ее вторая жизнь. Она создала отдельный YouTube-канал для своего альтер эго.

«Примерно раз в полгода я снимала туда видео. Просто от балды текст писала. Я каждый раз думала, что это никто не будет смотреть, но с каждым разом разлеталось всё больше. И я думала: "Ну хорошо, а что с этим делать-то?" То есть параллельно с этим я продолжала заниматься музыкой той, которая мне по душе. О том, что я Кисуля, знали только самые близкие друзья», — рассказала Юлия Дунаева.

Юлия выбирала себе забавные, но запоминающиеся образы

Юлия выбирала себе забавные, но запоминающиеся образы

Источник:

МС Кисуля / YouTube.com

Над ней шутили в тогда популярных шоу на YouTube — «+100500» и «This Is Хорошо», а ролики на ее канале набирали миллионы просмотров.

«Вся МС Кисуля — это хейт. Помню, я скринила какое-то время, как первоклассники пишут мат, что я тупая. Но сейчас такого нет. Я вообще в какое-то время не принимала ее. Она жила сама по себе, и я понимала, что не имеет ничего общего со мной реальной», — объяснила екатеринбурженка.

«Блин, тебе 31 год, какая МС Кисуля?»

В то же время Юлия продолжала заниматься серьезным творчеством — под псевдонимом Другая. Только со временем она осознала, что МС Кисуля может ей помочь заявить о другой себе.

«Мы создали яркий образ и выпустили альбом. Это был крутой рэп от МС Кисули, и тогда все говорили: "Она не фрик, умеет действительно хорошо читать рэп". Потом мы сняли видеоролик и открыли меня уже как Другую».

Спустя 8 лет, в свой день рождения артистка раскрыла миру, что на самом деле она не Томочка, а талантливая рэперша Юлия Дунаева из Екатеринбурга.

«МС Кисуля бесшабашная немножко, а в жизни я очень спокойный, рассудительный человек. Когда меня люди узнают, говорят: "В смысле, это ты?" Я говорю: "Вот так бывает в этой жизни". У нас была коллаборация с TheBrianMaps, у которого 18 миллионов подписчиков в соцсетях. Огромное количество людей увидело, кто я на самом деле», — рассказала Юлия.

Артистка долгое время скрывала, что она и есть тот самый хайповый персонаж

Артистка долгое время скрывала, что она и есть тот самый хайповый персонаж

Источник:

Юлия Дунаева

Популярность екатеринбурженки пошла в гору, через Кисулю она успешно начала продвигать свое творчество. Тысячи фанатов в разных городах приходили на встречи, чтобы увидеть ее и сделать фотографии. Одна из таких масштабных сходок была и в Екатеринбурге.

«А еще — самое интересное: у меня аллергия на кошек. Вот тоже парадокс, над которым все прикалываются. В смысле — ты МС Кисуля, и ты с кошками не взаимодействуешь. Благодарна этому персонажу, который так вот появился. И это явно не просто история, которая должна была случиться и где-то там в прошлом остаться», — поделилась артистка.

Столько фанатов MC Кисули собралось в Veer Mall

Столько фанатов MC Кисули собралось в Veer Mall

Источник:

читатель Е1.RU

На сольные концерты Юлия, конечно, не забывала привозить с собой и МС Кисулю. Она понимает, что в основном подростки идут на нее, чтобы увидеть вживую интернет-мем. В такие моменты артистке сложно конкурировать со своим персонажем и популяризировать Другую. В последние годы Юлия пытается повернуть восприятие в умах организаторов и слушателей, что яркая Кисуля может быть не только смешной, но и вдохновляющей.

«В Краснодарском крае столкнулись с такой сложностью, что у нас аудитория — это всё равно молодежь и она неплатежеспособна. Естественно, билеты покупают родители. Когда родители видят, что приезжает МС Кисуля, они задаются вопросом: "Что это такое?" При этом мы прописали программу, в которой есть очень глубокий смысл», — объяснила она.

Теперь рэперша продвигает серьезное творчество

Теперь рэперша продвигает серьезное творчество

Источник:

Юлия Дунаева

Кисулю стали приглашать на музыкальные шоу на ТНТ. Ее творчество уже оценили Ольга Бузова, Клава Кока и другие.

«И я так временами задумываюсь: блин, тебе 31 год, какая МС Кисуля? У тебя дети дома. А потом мы приходим на концерт с этими же детьми, они скачут с другими ребятами под мои песни. Я смотрю на это и думаю: круто! Я творческий человек, который отдает часть себя в этот мир и сияет», — рассказала Юлия.

Екатеринбурженка участвовала в популярных шоу

Екатеринбурженка участвовала в популярных шоу

Источник:

Юлия Дунаева

«Друзья думали, что я последняя выйду замуж»

Юле всегда удавалось уделять время не только творчеству, но и своей семье — она замужем, растит маленьких дочку и сына. Со своим супругом она познакомилась, когда училась на четвертом курсе.

«Все мои друзья думали, что я последняя выйду замуж. Я была очень увлеченным человеком, практически дома не ночевала, всегда где-то была».

Она познакомилась с будущим супругом в студенчестве

Она познакомилась с будущим супругом в студенчестве

Источник:

Юлия Дунаева

Вдвоем молодые люди попали в команду продвижения университета и поехали в Казахстан. Они общались как друзья, но, когда вернулись домой, Юлия стала замечать знаки внимания от парня. Так всё и закрутилось.

«Это было уже больше 10 лет назад. Меньше чем через год после начала отношений на горе Качканар он сделал мне предложение руки и сердца. Ровно через год на этой же горе я ему сказала, что беременна первым ребенком», — поделилась она романтичной историей любви.

Вскоре у пары родился первый малыш

Вскоре у пары родился первый малыш

Источник:

Юлия Дунаева

Сын и дочка растут творческими детьми. Мама всегда дает им выбор того, чем бы они хотели заниматься, ведь когда-то она сама переживала это в подростковом возрасте.

«Я рада, что у меня достаточно рано появились дети, они сейчас уже подросли. К моменту, когда мы раскрылись, мы уже имеем возможность путешествовать, давать концерты, куда-то ездить, это всё намного проще дается», — объяснила артистка.

Муж Юлии всегда поддерживал ее: «Он знал, что я музыкой занимаюсь. Не было у нас никаких проблем по этому поводу, не было таких моментов, чтобы он говорил: "Ты ерундой страдаешь какой-то"».

«Я 3 месяца работала курьером»

Сейчас Юлия отдает творчеству больше сил и денег, нежели получает.

«Насколько бы у тебя классным и вирусным ни был трек, тебе постоянно нужно искать, искать, искать. Я в прошлом году 3 месяца работала курьером в "Золотом Яблоке", — рассказала Юлия.

Артистка объяснила, что у многих музыкантов есть вторая работа, чтобы иметь возможность не только закрывать свои базовые потребности, но и продолжать творить.

У рэперши пока нет возможности заниматься лишь творчеством и получать с него большие деньги

У рэперши пока нет возможности заниматься лишь творчеством и получать с него большие деньги

Источник:

Юлия Дунаева

Работая курьером, Юлия удивилась, когда столкнулась с пренебрежительным отношением людей. Некоторые клиенты не ожидали, что посылку им доставила сама Кисуля.

«Курьеры воспринимаются как обслуживающий персонал. Был момент, когда девушка ругалась со мной по поводу доставки. Я приезжаю, она открывает дверь и понимает, что это я. Она на меня смотрит и не понимает, что с этим делать. Я думала, насколько люди еще живут в этих шаблонах, что иногда воспринимают человека ниже себя».

Артистка не отчаивается и продолжает заниматься тем, что приносит ей удовольствие

Артистка не отчаивается и продолжает заниматься тем, что приносит ей удовольствие

Источник:

Юлия Дунаева

Дарья Костомина
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Гость
8 минут
Интересно, как она смогла выделиться на фоне других.
Гость
5 минут
Хотелось бы узнать больше о её пути к успеху.
