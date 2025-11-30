Так плохо, что даже хорошо: как МС Кисуля стала легендой Рунета благодаря ужасному рэпу

31-летняя Юлия Дунаева из Верхней Пышмы, известная под псевдонимом МС Кисуля, стала популярной благодаря забавным рэп-песням, которые она публиковала в интернете. Ролики быстро разлетелись по всей России, и Кисуля стала едва ли не главным мем-персонажем 2010-х годов. Одна из самых известных песен исполнительницы — «Не нужны колготки такой, как я, красотке».
Она также получила признание в начале своей карьеры благодаря развлекательным YouTube-шоу, среди которых были «+100500» и «This Is Хорошо». Юлия долго скрывала свою личность от фанатов — о том, что именно она и есть та самая МС Кисуля, знали только самые близкие.
Несколько лет назад благодаря коллаборации с видеоблогером Максимом TheBrianMaps она раскрыла свой секрет и переключилась на серьезное творчество под псевдонимом Другая. Кто такая МС Кисуля и как она живет сейчас — читайте в тексте E1.RU.
«Родители говорили:
"Ну что ты со своим рэпом?"»
Юлия Дунаева родилась в Верхней Пышме в 1994 году. В школе она была творческим и активным ребенком — ходила на волейбол и играла в КВН, а в 14 лет ко всем увлечениям добавилось и занятие музыкой.
Слушать рэп Юля начала вместе с друзьями, а потом пошла дальше — принялась его сочинять. Девушке всегда хотелось быть яркой, и она нашла способ, благодаря которому можно было необычно себя проявить.
«Я всегда думала, что буду девушкой-рэпером. Первая реакция родных была абсолютно негативная — родители говорили:
Несмотря на негодование родителей, девочка продолжала гнуть свою рэп-линию. И упорство дало свои плоды — она участвовала во многих конкурсах и фестивалях, занимая на них первые места.
«В этот момент родители поняли, что на самом деле это классно, и начали поддерживать. Они приезжали на эти фестивали, возили меня туда. У них такая искра зажглась, и сейчас, естественно, это самая большая моя поддержка и опора», — поделилась Юлия Дунаева.
Первый свой трек Юля записала вместе с друзьями. В их текстах особо не было смысла: дети писали про всё, что проживали сами. Например, один из хитов был посвящен паркуру.
«У меня компьютер только появился в 14 лет, не было ни интернета, ни нейросетей. Потом мы песни свои загружали во
История создания МС Кисули
Уехав в Екатеринбург, Юлия поступила в УрФУ и в 2015 году получила диплом по специальности «реклама и связи с общественностью». 2 года она проработала организатором мероприятий, потом ушла в декрет, но всё это время продолжала заниматься творчеством.
Идея с МС Кисулей зародилась случайно. В университете девушка решила записать юмористические видео для своих друзей. Вскоре локальный мем разошелся по всей России.
«В моменте создается образ МС Кисули: водолазка натягивается, каре получается, губы красятся, родинка рисуется, очки надеваются. Это всё был абсолютный поток, самоирония. Трек был написан на первый попавшийся бит. Я решила, что буду Томочкой Прялкиной».
Псевдоним МС Кисуля появился тоже спонтанно. Для своего образа Юлия нашла водолазку с кошками, подаренную ее мамой. Она призналась, что в повседневной жизни никогда ее не носила, а вот для персонажа вещь подошла идеально.
«Я загрузила этот видеоролик на страничку во
Несмотря на быстрый рост популярности персонажа, практически никто не знал, что в реальности это Юлия Дунаева из Екатеринбурга. Рэперша призналась: тогда началась ее вторая жизнь. Она создала отдельный YouTube-канал для своего альтер эго.
«Примерно раз в полгода я снимала туда видео. Просто от балды текст писала. Я каждый раз думала, что это никто не будет смотреть, но с каждым разом разлеталось всё больше. И я думала:
Над ней шутили в тогда популярных шоу на YouTube — «+100500» и «This Is Хорошо», а ролики на ее канале набирали миллионы просмотров.
«Вся МС Кисуля — это хейт. Помню, я скринила какое-то время, как первоклассники пишут мат, что я тупая. Но сейчас такого нет. Я вообще в какое-то время не принимала ее. Она жила сама по себе, и я понимала, что не имеет ничего общего со мной реальной», — объяснила екатеринбурженка.
«Блин, тебе 31 год, какая МС Кисуля?»
В то же время Юлия продолжала заниматься серьезным творчеством — под псевдонимом Другая. Только со временем она осознала, что МС Кисуля может ей помочь заявить о другой себе.
«Мы создали яркий образ и выпустили альбом. Это был крутой рэп от МС Кисули, и тогда все говорили:
Спустя 8 лет, в свой день рождения артистка раскрыла миру, что на самом деле она не Томочка, а талантливая рэперша Юлия Дунаева из Екатеринбурга.
«МС Кисуля бесшабашная немножко, а в жизни я очень спокойный, рассудительный человек. Когда меня люди узнают, говорят:
Популярность екатеринбурженки пошла в гору, через Кисулю она успешно начала продвигать свое творчество. Тысячи фанатов в разных городах приходили на встречи, чтобы увидеть ее и сделать фотографии. Одна из таких масштабных сходок была и в Екатеринбурге.
«А еще — самое интересное: у меня аллергия на кошек. Вот тоже парадокс, над которым все прикалываются. В смысле — ты МС Кисуля, и ты с кошками не взаимодействуешь. Благодарна этому персонажу, который так вот появился. И это явно не просто история, которая должна была случиться и где-то там в прошлом остаться», — поделилась артистка.
На сольные концерты Юлия, конечно, не забывала привозить с собой и МС Кисулю. Она понимает, что в основном подростки идут на нее, чтобы увидеть вживую интернет-мем. В такие моменты артистке сложно конкурировать со своим персонажем и популяризировать Другую. В последние годы Юлия пытается повернуть восприятие в умах организаторов и слушателей, что яркая Кисуля может быть не только смешной, но и вдохновляющей.
«В Краснодарском крае столкнулись с такой сложностью, что у нас аудитория — это всё равно молодежь и она неплатежеспособна. Естественно, билеты покупают родители. Когда родители видят, что приезжает МС Кисуля, они задаются вопросом:
Кисулю стали приглашать на музыкальные шоу на ТНТ. Ее творчество уже оценили Ольга Бузова, Клава Кока и другие.
«И я так временами задумываюсь: блин, тебе 31 год, какая МС Кисуля? У тебя дети дома. А потом мы приходим на концерт с этими же детьми, они скачут с другими ребятами под мои песни. Я смотрю на это и думаю: круто! Я творческий человек, который отдает часть себя в этот мир и сияет», — рассказала Юлия.
«Друзья думали, что я последняя выйду замуж»
Юле всегда удавалось уделять время не только творчеству, но и своей семье — она замужем, растит маленьких дочку и сына. Со своим супругом она познакомилась, когда училась на четвертом курсе.
«Все мои друзья думали, что я последняя выйду замуж. Я была очень увлеченным человеком, практически дома не ночевала, всегда где-то была».
Вдвоем молодые люди попали в команду продвижения университета и поехали в Казахстан. Они общались как друзья, но, когда вернулись домой, Юлия стала замечать знаки внимания от парня. Так всё и закрутилось.
«Это было уже больше 10 лет назад. Меньше чем через год после начала отношений на горе Качканар он сделал мне предложение руки и сердца. Ровно через год на этой же горе я ему сказала, что беременна первым ребенком», — поделилась она романтичной историей любви.
Сын и дочка растут творческими детьми. Мама всегда дает им выбор того, чем бы они хотели заниматься, ведь когда-то она сама переживала это в подростковом возрасте.
«Я рада, что у меня достаточно рано появились дети, они сейчас уже подросли. К моменту, когда мы раскрылись, мы уже имеем возможность путешествовать, давать концерты, куда-то ездить, это всё намного проще дается», — объяснила артистка.
Муж Юлии всегда поддерживал ее: «Он знал, что я музыкой занимаюсь. Не было у нас никаких проблем по этому поводу, не было таких моментов, чтобы он говорил:
«Я 3 месяца работала курьером»
Сейчас Юлия отдает творчеству больше сил и денег, нежели получает.
«Насколько бы у тебя классным и вирусным ни был трек, тебе постоянно нужно искать, искать, искать. Я в прошлом году 3 месяца работала курьером в
Артистка объяснила, что у многих музыкантов есть вторая работа, чтобы иметь возможность не только закрывать свои базовые потребности, но и продолжать творить.
Работая курьером, Юлия удивилась, когда столкнулась с пренебрежительным отношением людей. Некоторые клиенты не ожидали, что посылку им доставила сама Кисуля.
«Курьеры воспринимаются как обслуживающий персонал. Был момент, когда девушка ругалась со мной по поводу доставки. Я приезжаю, она открывает дверь и понимает, что это я. Она на меня смотрит и не понимает, что с этим делать. Я думала, насколько люди еще живут в этих шаблонах, что иногда воспринимают человека ниже себя».
