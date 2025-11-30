Почему новогодние товары появляются в магазинах всё раньше? Отвечают психолог и маркетолог

Подготовка началась, когда до зимы было еще далеко Источник: Регина Алтынбаева / 116.RU

Первые шарики и мишура в российских торговых центрах появились еще в октябре — за два месяца до главного праздника. Да и вообще складывается впечатление, будто «джингл беллс» начинает звучать всё раньше и раньше с каждым годом. Редакция 116.RU решила разобраться, почему так происходит и как такой ранний старт влияет на новогоднее настроение. С точки зрения маркетинга всё оказалось предсказуемо. Главная цель ранних продаж — максимально растянуть период покупок и получить больше прибыли. — Если начать продавать за две недели до праздника, люди купят только самое необходимое. Если же начать за 1,5–2 месяца, они будут покупать постепенно, тратя в итоге больше денег, — рассказала Наталья Николаева, специалист в области стратегического маркетинга с 10-летним опытом.

Другой наш эксперт, маркетолог Надежда Игнатьева, считает, что люди в принципе не могут устать от Нового года, настолько это важный праздник. Раннее появление праздничных товаров в магазинах призывает посетителей прийти, прочувствовать эту атмосферу и, конечно, что-то купить. Тут взгляды маркетологов сошлись на том, что ранняя выкладка товаров — способ поднять продажи.

Мы запросили комментарии и у некоторых магазинов, в которых заметили новогодние товары в октябре. Правда, торговые сети были не столь откровенны, как маркетологи. — Товары к Новому году начали поступать в конце октября и будут доступны до самого праздника, чтобы вы могли начать подготовку уже сейчас, — сообщили нам в «Ашане».

— Ассортимент магазинов формируется с учетом запросов со стороны наших покупателей. Наша главная цель — полноценное удовлетворение потребностей покупателей с обеспечением выгодного предложения, — прокомментировал Fix Price.

По мнению кандидата психологических наук, доцента кафедры клинической психологии и психологии личности КФУ Анны Лаврентьевой, раннее появление новогодней атрибутики в магазинах может по-разному влиять на человека. С одной стороны, праздничные товары могут быть чем-то вроде «якоря», благодаря которому появляется чувство надежды и счастья. Это стимулирует людей покупать больше. — Новогодние украшения на полках в магазинах создают уют и повышают настроение. С этой атрибутикой могут ассоциироваться яркие воспоминания детства, ожидание чего-то хорошего, моменты, когда семья и друзья собираются вместе, когда мы обмениваемся подарками, — считает психолог.

Но эффект может быть и противоположным: ранняя подготовка может погасить праздничное настроение еще до наступления конца года. — С другой стороны, наше восприятие устроено так, что при длительном воздействии стимулов мы адаптируемся к ним и перестаем их замечать. Есть вероятность, что к Новому году яркость ощущений снизится, — отметила эксперт.

Лаврентьева считает, что очень многое в состоянии и настроении людей зависит от внутренних установок. Оптимистичные люди будут замечать больше положительных аспектов ситуации, а склонные к пессимизму — недостатков.

По ее словам, новогоднее настроение необязательно должно быть связано с покупками. Можно выбирать дольше, заранее покупать подарки, полюбоваться елками и гирляндами «глазами ребенка или кота», замедлиться и порадоваться. — Чтобы почувствовать себя лучше, справиться с накопившейся за год усталостью, можно придумывать свои собственные поводы и небольшие праздники, чтобы провести время с близкими, отмечать, чему ты благодарен в этом году. Так, исследования показывают, что состояние благодарности связано с психологическим благополучием, — добавила Лаврентьева.

