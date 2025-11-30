НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения Фоторепортаж Почему новогодние товары появляются в магазинах всё раньше? Отвечают психолог и маркетолог

Почему новогодние товары появляются в магазинах всё раньше? Отвечают психолог и маркетолог

Разбираемся, как это влияет на настроение и кошелек

43
Подготовка началась, когда до зимы было еще далеко

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

Подготовка началась, когда до зимы было еще далеко

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

Первые шарики и мишура в российских торговых центрах появились еще в октябре — за два месяца до главного праздника. Да и вообще складывается впечатление, будто «джингл беллс» начинает звучать всё раньше и раньше с каждым годом. Редакция 116.RU решила разобраться, почему так происходит и как такой ранний старт влияет на новогоднее настроение.

С точки зрения маркетинга всё оказалось предсказуемо. Главная цель ранних продаж — максимально растянуть период покупок и получить больше прибыли.

— Если начать продавать за две недели до праздника, люди купят только самое необходимое. Если же начать за 1,5–2 месяца, они будут покупать постепенно, тратя в итоге больше денег, — рассказала Наталья Николаева, специалист в области стратегического маркетинга с 10-летним опытом.

Праздничная атрибутика на любой вкус

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

Праздничная атрибутика на любой вкус

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

В магазинах побольше — целые новогодние инсталляции

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

В магазинах побольше — целые новогодние инсталляции

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

Примеры сервировки — для вдохновения и мотивации к покупке

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

Примеры сервировки — для вдохновения и мотивации к покупке

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

Символ года в разных вариантах

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

Символ года в разных вариантах

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

Другой наш эксперт, маркетолог Надежда Игнатьева, считает, что люди в принципе не могут устать от Нового года, настолько это важный праздник. Раннее появление праздничных товаров в магазинах призывает посетителей прийти, прочувствовать эту атмосферу и, конечно, что-то купить. Тут взгляды маркетологов сошлись на том, что ранняя выкладка товаров — способ поднять продажи.

Игрушки продают чуть ли не на развес

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

Игрушки продают чуть ли не на развес

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

Мы запросили комментарии и у некоторых магазинов, в которых заметили новогодние товары в октябре. Правда, торговые сети были не столь откровенны, как маркетологи.

— Товары к Новому году начали поступать в конце октября и будут доступны до самого праздника, чтобы вы могли начать подготовку уже сейчас, — сообщили нам в «Ашане».

Иногда кажется, что в ТЦ, кроме новогодних товаров, больше ничего нет

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

Иногда кажется, что в ТЦ, кроме новогодних товаров, больше ничего нет

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

— Ассортимент магазинов формируется с учетом запросов со стороны наших покупателей. Наша главная цель — полноценное удовлетворение потребностей покупателей с обеспечением выгодного предложения, — прокомментировал Fix Price.

Деды Морозы нынче недешевы

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

Деды Морозы нынче недешевы

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

По мнению кандидата психологических наук, доцента кафедры клинической психологии и психологии личности КФУ Анны Лаврентьевой, раннее появление новогодней атрибутики в магазинах может по-разному влиять на человека.

С одной стороны, праздничные товары могут быть чем-то вроде «якоря», благодаря которому появляется чувство надежды и счастья. Это стимулирует людей покупать больше.

— Новогодние украшения на полках в магазинах создают уют и повышают настроение. С этой атрибутикой могут ассоциироваться яркие воспоминания детства, ожидание чего-то хорошего, моменты, когда семья и друзья собираются вместе, когда мы обмениваемся подарками, — считает психолог.

Счастья много не бывает

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

Счастья много не бывает

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

Fix Price радует бюджетными предложениями

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

Fix Price радует бюджетными предложениями

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

Только представьте, как коты будут рады!

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

Только представьте, как коты будут рады!

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

Но эффект может быть и противоположным: ранняя подготовка может погасить праздничное настроение еще до наступления конца года.

— С другой стороны, наше восприятие устроено так, что при длительном воздействии стимулов мы адаптируемся к ним и перестаем их замечать. Есть вероятность, что к Новому году яркость ощущений снизится, — отметила эксперт.

Признайтесь, вдохновляет?

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

Признайтесь, вдохновляет?

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

Лаврентьева считает, что очень многое в состоянии и настроении людей зависит от внутренних установок. Оптимистичные люди будут замечать больше положительных аспектов ситуации, а склонные к пессимизму — недостатков.

Игрушки, мишура, хлопушки… А еще подарочная упаковка, гирлянды

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

Игрушки, мишура, хлопушки… А еще подарочная упаковка, гирлянды

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

По ее словам, новогоднее настроение необязательно должно быть связано с покупками. Можно выбирать дольше, заранее покупать подарки, полюбоваться елками и гирляндами «глазами ребенка или кота», замедлиться и порадоваться.

— Чтобы почувствовать себя лучше, справиться с накопившейся за год усталостью, можно придумывать свои собственные поводы и небольшие праздники, чтобы провести время с близкими, отмечать, чему ты благодарен в этом году. Так, исследования показывают, что состояние благодарности связано с психологическим благополучием, — добавила Лаврентьева.

Кстати, о котах — для питомцев тоже предусмотрены подарочные наборы

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

Кстати, о котах — для питомцев тоже предусмотрены подарочные наборы

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

А у вас появляется праздничное настроение от того, что в магазинах уже есть новогодние товары?

Да, с нетерпением жду праздника
Нет, наоборот, к Новому году ощущение потухает

Регина Алтынбаева

Корреспондент 116.RU
Регина Алтынбаева
Корреспондент 116.RU
Комментарии
3
Гость
7 минут
Интересно, как это влияет на потребительский спрос в несезон?
Гость
3 минуты
marketers must have some secret weapons...
Читать все комментарии
Гость
