«Подбирать мелодии начала в 3 года на игрушечном пианино». История 8-летней Маши Никулиной, победившей в «Голос. Дети»

Маша начала петь раньше, чем читать. Мечтала о «Голосе», как только стала понимать, что это за шоу. Потом вместе с мамой заполнила анкету «просто попробовать» — и стала победительницей проекта, достучавшись до наставника в самый последний момент. Наши коллеги из 26.RU поговорили с мамой Маши Никулиной и узнали, чего стоила победа ее дочке и как они справляются не только с обрушившейся на Машу славой, но и с волной хейта. Когда в эфире очередного этапа слепых прослушиваний проекта «Голос. Дети» прозвучала последняя нота песни «Конь», произошло то, что редакторы называют «моментом сезона». Дима Билан нажал кнопку на последней секунде — и повернулся к Маше Никулиной. Эти кадры разошлись по соцсетям, стали вирусными и вывели Машу в число самых обсуждаемых юных артисток страны. Но за эффектной сценой стоит история трудяги, которая в три года сама подбирала мелодии на игрушечном пианино, в пять — вышла на сцену первый раз, в семь — попала на конкурс, а в восемь (день рождения отметила месяц назад. — Прим. ред.) — стала одной из самых обсуждаемых юных вокалисток страны. Редакция 26.RU рассказывает историю маленькой певицы, покорившей большую страну. Музыка с трех лет В биографии Маши есть момент, который встречается у многих будущих артистов — раннее, почти инстинктивное чувство музыки.

«В три года мама купила мне игрушечное пианино. Я часами сидела за ним и пыталась повторять всё, что слышала по телевизору», — рассказывала нам Маша.

В детском саду она быстро стала «той девочкой, которая всегда поет». Ее ставили солировать на утренниках, педагоги отмечали хороший слух, чистый голос, врожденную музыкальность. К пяти годам родители отвели ее в первую музыкальную студию. Занятия дыханием, техника, первые сложные песни — всё это было для нее так естественно, как игры на улице с подружками. Дальше — конкурсы, фестивали, городские сцены. Девочка каждый раз привозила призы, и главной фразой взрослых становилось: «Такой маленький ребенок — и столько эмоций».

Как Маша решила идти на «Голос» и победила В этой истории нет больших продюсеров, связей и многолетней подготовки. Семья Маши самая простая, от музыки и сцены далека. Маша единственный ребенок. Мама работает в сфере красоты. Всё началось дома — перед телевизором.

«Мы всегда смотрели "Голос". И я всё время думала: как же там всё красиво, как же они поют… Я давно мечтала попробовать», — говорит Маша.

Анкету заполнили вдвоем с мамой. «На удачу», — улыбается Екатерина Никулина. То, что их пригласят на прослушивание, никто всерьез не ожидал.

На кастинге Маша волновалась — в зале были десятки детей со всей России Источник: Екатерина Никулина

Кастинг девочка прошла с первого раза — несмотря на то, что рядом стояли дети со всей страны, некоторые с профессиональными педагогами, опытом больших сцен и десятками выигранных конкурсов в прошлом. Маша выбрала песню «Конь» — одну из самых сложных народных композиций, которую обычно боятся петь без музыки. Она начала а капелла — и в студии стало очень тихо.

«Я старалась петь для себя. "Конь" — одна из моих любимых песен. Я не думала, что происходит вокруг, просто пела», — рассказывает девочка.

Она выступала в последний день «слепых» прослушиваний. Билан нажал кнопку на последней ноте — как в идеально выстроенном сценарии. Для Маши это было как сон. За стеклом в этот момент стояла ее мама. Она плакала и, по ее словам, не могла поверить, что дочь попала в команду своего кумира.

«Я мечтала именно о команде Димы Билана. Смотрела прошлые сезоны, где он был наставником, и всегда думала: хоть бы когда-нибудь он повернулся ко мне», — признаётся Маша.

Когда певец развернулся к малышке, девочка растерялась. За кадром ее потом спросили, почему она была такая серьезная. «Я просто не знала, как реагировать. У меня всё внутри перевернулось», — бесхитростно ответила Маша.

После «слепых прослушиваний» началось самое сложное. Но в поединках Маша снова удивила всех: она уверенно держалась на сцене, не терялась рядом с более опытными детьми и снова показала то, что Билан назвал «редкой эмоциональной точностью». Наставник не скрывал — он видел в своей подопечной внутренний стержень, который в таком возрасте большая редкость. Этап за этапом девочка шла вперед — и прошла в полуфинал, где уже каждый выход участника обсуждался зрителями в соцсетях.

Маша набрала 41,8% зрительских голосов и прошла в финал шоу Источник: скриншот из шоу «Голос. Дети» / 1tv.ru

Ее выступление снова стало одним из самых ярких: родители других детей признавались, что «ее голос выбивается из возрастной категории».

Финал стал кульминацией. И когда прозвучало ее имя — «победительница» — семья просто не верила, что это действительно происходит. Маша стала одной из самых обсуждаемых финалисток сезона.

Мечтает стать косметологом Несмотря на победу в популярном шоу, Маша остается обычной школьницей из Ставрополя. Она учится в обычной школе, занимается с частным педагогом вокалом и поет в хоре в муниципальной музыкальной школе. Рисует, любит заниматься рукоделием и танцами. В учебе ей несложно: Маша говорит, что внимательно слушает учительницу на уроках, а одноклассники ее поддерживают и искренне радуются ее успехам. Есть у девочки и еще одна мечта, не связанная со сценой: она хочет стать косметологом.

«Мне хочется, чтобы люди оставались красивыми независимо от возраста», — объясняет Маша.

Редакция 26.RU спросила у мамы Маши — что она, все родные почувствовали, когда узнали о победе.

«Мы очень счастливы. Но это было неожиданно. Никто этого не ожидал — ни мы, ни Маша», — говорит Екатерина. И добавляет: «Но вы поймите, победа не упала с неба. Она работала, занималась, готовилась. Мы считаем ее победу честной».

Вот это уточнение про «честную победу» появилось не просто так. Естественно, каждый из финалистов был чьим-то фаворитом, победа Маши — чье-то поражение. В комментариях к эфиру начались жаркие споры. Часть зрителей уверена, что Маша — заслуженная победительница. Другая часть пишет, что «должен был выиграть другой ребенок». Впрочем, эта история повторяется из сезона в сезон.

Мама Маши относится к хейту спокойно.

«Чем выше ты поднимаешься, тем больше людей, которые тобой недовольны. Любого ребенка, который выиграл бы, так же захейтили бы, — говорит она. — У детей, которые проиграли, есть родители, друзья, педагоги. Именно взрослые переживают сильнее всего. И это нормально».