Джиган пытается вернуть Самойлову, а Лепс ждет детей от 19-летней невесты: звездные новости недели

На этой неделе в мире шоу-бизнеса слишком много обсуждений о разводах. Так, бывшая жена комика Дмитрия Позова раскрыла детали их расставания. Телеведущий Дмитрий Дибров начал отношения с подругой своей бывшей супруги Полины Дибровой. Рэпер Джиган очень сильно переживает развод и пытается вернуть Оксану Самойлову. Певец Григорий Лепс ждет детей от молодой возлюбленной Авроры Кибы, а блогер Валерия Чекалина (Лерчек) раскрыла имя отца своего будущего ребенка.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Бывшая жена комика Позова раскрыла детали развода

Экс-супруга юмориста Дмитрия Позова Екатерина впервые назвала инициатора развода. Подробности она озвучила на YouTube-шоу «Чужие письма».

Екатерина призналась, что и сейчас любит Дмитрия, но настоял на расставании именно он.

«До того момента, когда я его отпустила, прошло еще много всего. Когда я на коленях стояла и умоляла его», — вспоминает женщина.

Екатерина утверждает, что бывший муж заявил о нежелании совместной жизни и нецензурно послал ее. После этого она уехала к подруге, а когда вернулась домой, то в квартире уже не было ни Позова, ни его вещей.

Дмитрий и Екатерина прожили в браке 13 лет. В этом году пара рассталась, до этого комик попал в психлечебницу.

Позова выписали из клиники в конце мая. Он рассказывал подписчикам, что ему еще предстоит долгое лечение, которое включает в себя медикаменты и терапию. Дмитрий публично благодарил экс-жену за поддержку и просил поклонников перестать «в чем-либо винить ее».

У Диброва новая возлюбленная

В этом году громко развелся и телеведущий Дмитрий Дибров. Однако журналист недолго страдал после расставания с Полиной Дибровой. За это время его видели в компании разных дам, но, похоже, ведущий наконец определился. Избранницей Диброва стала хорошая знакомая его бывшей жены Полины.

«Уже около двух месяцев Дмитрий встречается с приятельницей Полины, известным нутрициологом Катей Гусевой. Роман они закрутили этой осенью, хотя знакомы несколько лет, Катя даже состояла в клубе Полины, та, собственно, их и познакомила в свое время», — рассказали нашим коллегам из Starhit.ru знакомые в окружении Диброва.

Екатерине Гусевой 43 года, она окончила ВШЭ, факультет права, но выбрала стать нутрициологом. Работает коучем, консультирует вип-клиентов, проводит марафоны и является основательницей бренда питания и кафе. В окружении Дмитрия утверждают, что она помогла ему похудеть.

Екатерина — мама троих детей: 13-летней Валентины, 9-летнего Георгия и 4-летней Ксюши. После смерти отца старшей дочери Гусева родила двух младших детей от разных мужчин, но отношения с ними не сложились.

Дибров и Гусева пока официально не объявляли о своем романе. Наши коллеги из Starhit.ru предполагают, что Дмитрий и Екатерина в скором времени перестанут скрывать свои отношения.

Сестра Веры Брежневой требует от Александра Цекало 80 миллионов

Драма в отношениях продолжается между сестрой певицы Веры Брежневой Викторией Галушкой и телеведущего Александра Цекало. Пара развелась еще в 2018 году спустя 10 лет брака.

Информация о том, что экс-супруга ведущего требует от него 80 миллионов, появилась от пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы. В иске Галушка требует с Цекало задолженность по алиментам на 52 миллиона 700 тысяч рублей, а также 31 миллион за долги по брачному договору. Заседание назначено на 26 декабря.

Кстати, это не первый иск третьей жены Цекало. Она подавала его еще в августе, но тогда суд отклонил его из-за ошибок. По информации наших коллег из Starhit.ru, в заявлении Галушка указывала, что давно не получает денег на содержание их общих детей: 17-летней дочери Александры и 14-летнего сына Михаила.

Сам же Цекало женат в четвертый раз — на модели Дарине Эрвин. Известно, что пара живет в США. Однако на этой неделе издание Super заметило их в Москве, но в своем блоге Эрвин отметила, что в столице они проездом всего на один день.

Джиган пытается вернуть Самойлову

Рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова часто появляются на светских мероприятиях, но практически не пересекаются. Похоже, развод неизбежен, хотя артист не оставляет попыток сохранить семью.

Недавно Джиган выпустил песню «Раз и навсегда», посвященную супруге. Видео тронуло поклонников, но не саму Самойлову, которая пока не остановила бракоразводный процесс.

На премии TopHit Джиган получил награду за песню «Худи» с Севиль, но его супруга на вручении не присутствовала. Он выглядел подавленным, не дослушав трогательный фрагмент песни о жене, он быстро ушел. Также Джиган избегал вопросов об Оксане за кулисами.

Фанаты переживают за отношения пары: «Когда они уже помирятся?», «Хватит грязь лить на него!», «Они живут вместе ради шоу». Другие считают, что Джиган любит только себя: «Дурак он, хорошую женщину потерял».

Певица Алсу — друг семьи пары — надеется на примирение Джигана и Оксаны. По ее словам, рэпер очень переживает из-за разрыва, рассказала певица в программе «В ТЕМЕ» на RU.TV.

«Для меня они большая прекрасная семья. Давно знаю их, мы общаемся и с Оксаной, и с Джиганом, ходим ужинать, отмечаем праздники. Всегда печально, когда распадается семья. Но у меня все-таки есть надежда, что ребята помирятся. Верю в это, потому что у них четверо детей, они любят друг друга, это очевидно. Денис любит Оксану, он говорит об этом и публично, и в кругу близких друзей. Я вижу, что он переживает, поэтому, думаю, он готов меняться», — отметила Алсу.

А вот телеведущая Ксения Собчак строит на этот счет свои догадки. По ее мнению, Джиган и Самойлова вполне могли всех разыграть, и правда откроется только после выхода их реалити.

Лепс ждет детей от юной Авроры

Пока многие звездные пары бурно решают проблемы в своих отношениях, певец Григорий Лепс не скрывает, что хотел бы детей от молодой возлюбленной Авроры Кибы, с которой встречается уже больше года. Кстати, теперь отношения певца и молодой блогерши в медиапространстве воспринимаются как серьезные.

Часто исполнитель говорит, что они с Авророй планируют свадьбу, и заявляет, что торжество точно пройдет в Москве. Лепс отмечает, что будет много гостей, человек 500, но при этом никаких журналистов.

Однако до предложения руки и сердца дело пока не дошло. Хотя Киба как-то и упоминала, что несколько раз отказывалась от помолвочного кольца.

Но, судя по всему, свадьбе точно суждено состояться, потому что певец намерен стать отцом еще раз, несмотря на свой возраст.

«Я не собираюсь останавливаться, несмотря на свой преклонный возраст», — цитируют артиста наши коллеги из Starhit.ru.

У Лепса четверо детей: 41-летняя Инга, 23-летняя Ева, 18-летняя Николь и 15-летний Ваня. Большинство детей живут за границей, и Лепс редко их видит. Трое детей у певца от бывшей супруги Анны.

19-летняя возлюбленная певца, видимо, тоже не против исполнить его пожелания. На вечеринке в честь Хеллоуина Киба намекнула, что в следующем году может оказаться беременной, поэтому сейчас она позволяет себе оторваться по полной.

«Этот Halloween я провела дома, болея. Но попугать вас напоследок все-таки решила. А то в следующем году такой возможности, скорее всего, не будет. Ну, буду пугать животом», — подписала она видео.

Блогер Лерчек раскрыла имя отца своего будущего ребенка

Пока Лепс и Киба только планируют беременность, известная блогер Валерия Чекалина (Лерчек) уже находится на шестом месяце беременности, будучи под домашним арестом. Ее обвиняют в отмывании денег.

На этой неделе Лерчек явилась на очередное судебное заседание, но уже не одна, а в компании отца своего будущего ребенка. Им оказался 37-летний аргентинский танцор Луис Сквиччиарини. Известно, что около года он приходил в дом блогерши как тренер: помогал ей вернуть физическую форму, учил пластике, общению в танце и смене ритмов.

Совсем недавно мужчина проговорился, что у него есть девушка, и она в положении.

«У меня есть девушка, и я ее очень люблю! На самом деле, она беременна, шестой месяц… Она известная, поэтому я очень-очень осторожен», — рассказал танцор, но умалчивал личность своей возлюбленной.

А вот сама Лерчек юлить не стала и около суда раскрыла все карты, но не о ходе дела, так как адвокаты запретили обсуждать это с журналистами. В основном блогер отвечала на вопросы о личной жизни. Лерчек призналась, что со Сквиччиарини их связывают не только танцы.

«Да, это отец будущего ребенка», — открылась журналистам Лерчек.