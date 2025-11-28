Переутомление или прилив сил? Что ждать каждому знаку зодиака в 2026 году — прогноз астролога

Похоже, у Вселенной на 2026 год для каждого москвича, вне зависимости от знака зодиака, приготовлен свой персональный план укрепления здоровья. Одним звезды разрешают расслабиться, а другим настоятельно рекомендуют запастись витаминами и терпением.

Астропсихолог Яна Пустовалова подготовила гороскоп здоровья для MSK1.RU — детальные рекомендации для каждого, как поддерживать энергию, на какие органы обратить внимание и какие методы профилактики будут наиболее эффективны.

Овен

В январе у вас повысится физическая активность, особенно после праздничных застолий — захочется скинуть пару лишних килограммов или купить абонемент в спортзал. В этот момент стоит трезво рассчитать свои силы и способности, иначе можете получить травмы. Активность — это хорошо, главное — помнить о том, что всё хорошо в меру.

Телец

Ваша метеочувствительность готова усилиться: головные боли, перепады давления, бессонницы и другие недуги могут стать вашими спутниками в 2026 году. Для улучшения самочувствия ведите размеренный образ жизни и избавьтесь, наконец, от вредных привычек. И это не только про курение и алкоголь: пересмотрите режим отхода ко сну и сидения в телефоне. Если чувствуете недомогание — не занимайтесь самолечением, лучше обратитесь к терапевту.

Близнецы

Вы можете столкнуться с заболеваниями дыхательной системы и частыми повышениями температуры. Ради своей безопасности старайтесь не переохлаждаться и всегда одевайтесь по погоде. В этом году лучше забыть о перекусах и кофе на бегу, а еще лучше — найти время и пройти полный чекап организма. Старайтесь планировать вашу нагрузку на работе сбалансированно, без перегруза.

Рак

В этом году вам стоит побеспокоиться о своем здоровье: при первых признаках недомогания лучше всего налегать на витамин С и избегать многолюдных мест, так как высок риск подхватить вирусные заболевания. А еще самое время подумать о профилактике — внедряйте в свою жизнь закаливание, контрастный душ, витамины, правильное питание. В течение года контролируйте режим сна, который очень важен для вашего самочувствия.

Лев

Беззаботное время отдыха и развлечений закончилось, пришло время возвращать течение жизни в более размеренную среду. Раньше вы многое себе позволяли и могли не заметить, как ваше здоровье стали разрушать вредные привычки. В 2026-м у вас очень высокие шансы от этого пострадать — именно из-за вредных привычек ваше психоэмоциональное состояние будет в режиме «американских горок». Старайтесь потихоньку отказываться от того, что вредит вашему самочувствию.

Дева

Год потребует от вас особого внимания к тому, что вы едите, поэтому начинайте следить за своей пищеварительной системой уже сейчас. Будьте особенно бдительны: в ходе ваших кулинарных исследований и поисков новых вкусов очень высока вероятность отравлений или неожиданных аллергических реакций. Налаживайте свои отношения с желудочно-кишечным трактом с помощью специалистов — нутрициологов, диетологов и гастроэнтерологов. 2026-й благоволит к осознанному выбору и заботе обо всех внутренних процессах организма.

Весы

Вы постоянно в движении, любите покорять новые вершины. Чтобы сохранить столь высокий темп, в наступающем году вам стоит быть настороже. Высока вероятность столкнуться с различными вирусными заболеваниями, причем особое внимание стоит уделить всему, что связано с ушами. Это станет прямым следствием вашей беспечности — вспомните, как вы могли забыть о шапке, бегая зимой по морозу. Звезды настоятельно рекомендуют одеваться строго по погодным условиям, не пренебрегая теплыми аксессуарами, соблюдать режим дня, укреплять иммунитет и обеспечивать себе полноценный отдых для восстановления сил.

Скорпион

В 2026 году стоит подумать о себе — вы настолько любите активный отдых, что порой забываете о том, что организму требуется подзарядка или перезагрузка. Усильте свой контроль над состоянием кровеносных сосудов и уделите особое внимание ногам. Введите массаж стоп и контрастный душ в распорядок дня — и организм вам скажет спасибо.

Стрелец

Пришло время воплощать в жизнь ваши грандиозные планы в сфере здоровья, и 2026-й — идеальное для этого время. Вы усердно работали весь конец 2025 года и отложили важный шаг — комплексное медицинское обследование. Возможно, вы даже делали себе пометки, но так и не выкроили на это время. Сейчас пришла пора проверить состояние опорно-двигательного аппарата и записаться на профилактический осмотр к стоматологу. Сделайте чекапы своей главной инвестицией в самочувствие на год вперед.

Козерог

Вы самые большие везунчики 2026 года — заболевания просто бегут от вас в разные стороны. Правда, при одном условии — если вы соблюдаете баланс во всех сферах жизни и вовремя показываетесь врачу. Скорее всего, у вас уже расписан план профилактических обследований, но если нет — вы можете столкнуться с вирусными заболеваниями или о себе напомнят хронические недуги.

Водолей

В 2026 году ваша иммунная система может дать сбой, если вы проявите излишнюю самоуверенность и будете пренебрегать элементарными правилами ЗОЖ. Чтобы оставаться в тонусе, критически важно одеваться по погоде и не игнорировать перепады температуры. Значительно улучшат ваше самочувствие регулярные водные процедуры и согревающие травяные чаи, которые станут подспорьем для вашего здоровья.

Рыбы

Ваш трудоголизм знают все, особенно если вы работаете на себя, но беречь в первую очередь нужно свое зрение. Большую часть своего времени вы проводите за гаджетами и разглядыванием мелких шрифтов в плохо освещаемых местах, поэтому делайте зарядку для глаз, добавьте в рацион больше витаминов для поддержания зрения в норме и сходите к окулисту для консультации.