«Они будут говорить, что украдут вас, — не пугайтесь». Журналистка рассказала про Египет, который туристы не замечают

Когда в компании кто-то говорит «Египет», в голове по привычке всплывает одно и то же: «олл инклюзив», пирамиды, Шарм, Хургада, дайвинг и «еще разок на тот самый риф». Страна представляется каким-то бесконечным отелем-буфетом на берегу Красного моря. Корреспондент 26.RU побывала в Египте и увидела совершенно другую страну: высокий, шумный, бедный и невероятно живой Каир, ночные огни Луксора на Ниле, жар гробниц и сладкий сок из сахарного тростника в квартале, куда туристы почти не заходят. «Я летела с мыслью: ну хорошо, увижу пирамиды, галочку поставлю. А вернулась с ощущением, что это вообще другая планета, и пляжный Египет — просто маленькая пристройка к огромной уникальной стране», — признаётся Габриелла. Египет — одно из популярных зимних направлений для россиян. Мягкая погода, море — прохладное, но в котором всё равно можно купаться, весьма приемлемая стоимость отдыха. Рассказываем, почему туда стоит ехать и во сколько это обойдется. Как добраться: перелёт Москва — Каир Прямые рейсы из Москвы в Каир есть у Aeroflot и EgyptAir. Среднее время в пути — около 5,5–6,5 часа в зависимости от рейса. По данным авиасервисов на конец 2025 года, при покупке прямого билета туда-обратно Москва — Каир обычная цена за эконом составляет от 55–75 тысяч ₽ при покупке заранее, в пиковые даты и праздники легко уходит за 80–100 тысяч ₽. Есть и стыковочные варианты (через Стамбул, Дубай и другие) — иногда дешевле, но дольше, 9–12 часов в пути.

Самый первый момент, когда у меня по-настоящему перехватило дыхание, — не паспортный контроль, не выход из аэропорта. Это было еще в воздухе. Пилот вдруг объявил: «Посмотрите налево». И мы увидели пирамиды. Пилот опустился так низко, что казалось, еще чуть-чуть — и заденем вершину пирамиды. В салоне был гул: все снимали, смеялись, обсуждали. И вот ты еще не прилетел, а уже снял свои первые пирамиды в жизни. Если повезет с маршрутом и погодой, пирамида Хеопса и Гизское плато видны из иллюминатора именно с левой стороны самолета при заходе на посадку. Пилоты нередко чуть снижаются и проходят так, чтобы пассажиры успели сфотографировать.

При бронировании билета / регистрации выбирайте места у окна слева (буквы зависят от схемы самолета, но чаще всего это A); не забудьте заранее протереть объектив телефона — да, это уже профдеформация, но кадры будут исторические. Прилет в Каир: первое знакомство Каирский аэропорт живет по своим законам. Как только вы выходите в зону прилета, вас накрывает классическое «такси-такси, my friend». Можно торговаться, можно спорить, но если вы не любите бодаться за цену, то знайте, Uber в Каире официально работает — это самый спокойный вариант: фиксированная цена, машина по приложению, без ощущения, что тебя только что развели. Поездка из аэропорта до отеля в районе Гизы (к пирамидам) выйдет примерно 600–900 EGP (2–3 тысячи рублей в зависимости от пробок и класса машины). «Мы даже не пытались торговаться с встречающими у выхода. Открыли приложение — через пять минут уже сидели в просторном минивэне. Водитель сразу включил кондиционер, музыку и перешел к главному: „Откуда вы? Как дела в России?“». По дороге из аэропорта в город вы увидите то, что обычный пляжный турист редко замечает: реальный, неоднородный Каир. Дома — это каркас из железобетона + красный кирпич, часто без облицовки. Много зданий выглядят «недостроенными» — с торчащей арматурой на крыше. Это не «заброшки» — так выглядит типичный жилой фонд современных египетских городов: люди оставляют возможность «нарастить» дом, достраивая этажи, когда дети обзаведутся своими семьями.

«Наш водитель объяснил очень просто: „Появился новый сын-жених — появился новый этаж“. Ты едешь и видишь, как дома действительно растут вверх, как деревья. Кривовато, но подход интересный. И конечно, всё увешано кондиционерами, спутниковыми тарелками и бельем на веревках».

Где жить: когда вид оправдывает каждый рубль Отелей в Каире и Гизе — море: от простых гостевых домов до больших сетей. Но если вы прилетаете «один раз увидеть пирамиды по-настоящему», логичный вариант — жить с видом прямо на них. Да, это будет дорого. По свежим данным сервисов бронирования, ночь для двоих в отеле с видом на пирамиды в декабре 2025 года начинается примерно от 430–450 € (около 45 тысяч рублей), включая налоги и сборы. Классические новогодние туры в Египет — это по-прежнему Шарм и Хургада. Неделя на двоих в обычной «четверке» со «всё включено» на Новый год сейчас стоит в среднем 130–190 тысяч рублей, нормальные «пятерки» — уже от 160–230 тысяч, а топовые отели легко уходят за 250–300 тысяч за неделю. В Каир таких пакетных туров почти нет, сюда вы прилетаете сами — берете регулярный рейс Москва — Каир — Москва, бронируете отель и собираете маршрут под себя. В итоге неделя в Каире на двоих в хорошем четырехзвездочном отеле на Новый год выходит примерно 120–180 тысяч рублей, в пятизвездочном — 150–215 тысяч. Но это ровно тот случай, когда ты не задаешь вопрос, «за что я заплатил», завтракая с видом на Хеопса.

«Ужин под лазерное шоу, когда пирамиды светятся зеленым и синим и откуда-то издалека доносится арабская попса — это отдельный жанр. По ощущениям — как будто живешь в заставке телеканала Discovery».

Культура и дресс-код Египет — мусульманская страна: около 90% населения исповедуют ислам. Это чувствуется во всём — от звучания азана до поведения людей в отеле. Общие принципы (особенно для женщин вне территории курортов): закрытые плечи и колени ;

свободная, не обтягивающая одежда (макси-платья, длинные юбки, свободные брюки);

минимум вырезов и разрезов. В Луксоре и вокруг храмов лучше надеть что-то еще более скромное: даже если жара +40, шорты и топ без рукавов будут лишними. Это не только про уважение к культуре, но и про практичность: солнце здесь обжигает в любое время года, песок и пыль везде.

«Мы сразу отметили: в общественных местах не обнимаются и не целуются на людях — это не Европа. Даже в отелях люди вели себя куда скромнее. Мне лично было комфортно в длинном платье с рукавом и платком в сумке на всякий случай».

Пирамиды Гизы Если вы поселились поблизости, самый простой вариант — такси из приложения. Входной билет на плато Гизы для иностранцев сейчас стоит 700 EGP (примерно 1500 рублей). Отдельно покупается билет внутрь пирамиды Хеопса — 1500 EGP (около 3000 рублей).

«Пока мы расплачивались с таксистом, он вдруг сказал: „Давайте я сам куплю вам билеты — так быстрее“. Обычно я к таким предложениям отношусь с подозрением, но он действительно принес билеты по официальной цене, без наценок, а заодно познакомил нас со своими друзьями, которые организуют прогулки на верблюдах и фотосессии у пирамид».

На картинках кажется, что три большие пирамиды стоят почти дверь в дверь. На деле: между Хеопсом и Хефреном (Khufu и Khafre) — почти 490 метров; между Хефреном и Микерином (Menkaure) — примерно 450 метров. Когда на улице жарит солнце, эти «пару сотен метров» превращаются в квест. Поэтому надевайте удобную обувь (кроссовки, а не шлепанцы), берите головной убор и минимум 1,5–2 литра воды на человека.

Интернет полон историй вроде «внутри пирамиды душно, давит, становится плохо». И это не преувеличение.

«Когда мы заходили, из пирамиды как раз выносили мужчину: ему резко стало плохо. Мы переглянулись, усмехнулись: „Ой, ну с нами такого не будет“. Это была наша ошибка номер один».

Основной маршрут внутри пирамиды Хеопса ведет по узким коридорам и так называемому восходящему проходу — это около 40 метров под углом, при этом высота всего около 1,2 м, ширина около 1–1,1 м. Что это значит на практике: вы не идете, а почти ползете в тяжелом влажном воздухе, людей внутри много, кислорода мало, коридор тесный и крутой, а поток туристов по нему идет в обе стороны. «Мы шли буквально на четвереньках, упираясь руками в доски под ногами. Потолок настолько низкий, что выпрямиться невозможно. Впереди человек, сзади человек, остановиться, передумать и повернуть назад почти нереально. Я очень трезво отношусь ко всякой „мистике“, но тут правда есть ощущение, что пространство тебя сдавливает. Ты понимаешь головой, что это просто камни и узкий проход, но тело реагирует иначе: ноги ватные, сердце бьется быстрее, хочется бежать оттуда».

Далее вы попадаете в знаменитую «Большую галерею» и зал с саркофагом — это главный зал пирамиды, куда стремятся все. Здесь чуть просторнее, на полу стоит вентилятор, и впервые за 15 минут вы наконец-то можете нормально вдохнуть. Не стоит идти внутрь пирамиды, если у вас клаустрофобия, есть проблемы с дыханием или сердцем, травмы коленей/спины: ползти и наклоняться придется много. Это не легкая прогулка.

«Когда мы возвращались обратно, стало легче дышать, но идти было страшнее: кто-то наверху оступился, и вся цепочка людей на секунду застыла. В этот момент особенно ясно понимаешь, что ты внутри сооружения, которому четыре с лишним тысячи лет, и выбраться из него можно только одной дорогой».

Верблюды, Сфинкс и фото После выхода из пирамиды сил на походы к остальным у нас уже не было. Зато было время на верблюдов и Сфинкса. Прогулки на верблюде не просто аттракцион, а часть классического «набора» впечатлений от Гизы. Цены зависят от наглости конкретного зазывалы и ваших навыков торга. В среднем реально договориться в районе 300–600 EGP (500–1000 рублей) за 20–30 минут катания и фото.

«Наш гид сразу предупредил: „Они будут говорить, что украдут вас себе или верблюда вам не отдадут. Не пугайтесь, это их стиль юмора“. В итоге мы так хохотали во время фотосессии, что верблюд, кажется, устал больше нас».

Великий Сфинкс Гизы в длину около 73 метров, около 20 метров высотой, один из крупнейших монолитных скульптурных объектов в мире. Зайти внутрь Сфинкса нельзя, но видовые точки для фото есть по периметру комплекса.

«Самое удивительное для меня — как он выглядит живьем. На картинках Сфинкс часто кажется игрушечным рядом с пирамидами, а на месте понимаешь, что это огромная, очень мощная фигура. Кажется, что он правда смотрит на тебя сверху вниз».

Если вы планируете поездку на этих новогодних праздниках, обязательно включите в программу Grand Egyptian Museum (GEM) — новый гигантский музей у подножия плато Гизы, недалеко от пирамид. Его открыли в ноябре после почти двадцати лет строительства и переносов сроков. Здесь собраны десятки тысяч артефактов, включая полную коллекцию сокровищ Тутанхамона. По данным туроператоров, билет для иностранцев стоит около 1000–1200 EGP (примерно 3000 рублей), в зависимости от выбранных зон и выставок. Вкус Египта: базар, сахарный тростник и район без туристов Один из самых ценных моментов поездки случился уже далеко от пирамид.

«Наш водитель такси оказался человеком с большой душой. В какой-то момент он сказал: „Мне по дороге нужно заехать к родственникам в район, где мы живем. Хотите посмотреть, как мы живем по-настоящему?“ Я согласилась сразу. Он привел нас в маленькую уличную забегаловку и сказал: „Это моя любимая“. Мы попробовали еду, которую каждый день едят местные жители: фалафель, фасоль фул медамес, свежий хлеб. Запивали свежевыжатым соком из сахарного тростника — это просто сироп счастья, очень сладко, но в жару идеально».

С экскурсией сюда не привезут. Находясь в таких нетуристических местах, всегда спрашивайте, какую воду вам наливают и что за лед кладут (чтобы не из-под крана). Смотрите, что заказывают местные и берите то же самое. Держите с собой наличные EGP (египетские фунты, 300 EGP ≈ 514 рублей — карты принимают в Каире далеко не везде).

Национальный музей египетской цивилизации Когда вам кажется, что вы уже достаточно впечатлены, Египет говорит: «Подержи мой папирус» — и вы попадаете в National Museum of Egyptian Civilization (NMEC). NMEC — относительно новый музей в районе Фустат, посвящен всей истории Египта — от доисторических времен до современности. Главная «звезда» — зал царских мумий, куда торжественной процессией перенесли мумии знаменитых фараонов. Билет для иностранцев стоит 500 EGP (примерно 1500 рублей). «Музей огромный. Обойти всё за день — нереально. Мы просто бродили от зала к залу: костюмы, украшения, посуда, статуи. И конечно, мумии. Кстати, билеты на официальных сайтах каких-либо учреждений культуры, в музеях оплату принимают только картами, причем — иностранными. Наличку не берут».

Луксор: древняя столица, Нил и ночь «по Агате Кристи» Луксор, или Фивы, столица Египта времен Нового царства, город храмов и некрополей, растянувшийся по обеим сторонам Нила. Как добраться: прямой перелет Каир — Луксор занимает около 1 часа. По данным сервисов, билет туда-обратно можно найти за 80–120 $ с человека (при раннем бронировании — от 70–80 $).

«Наш самолет был очень маленьким. Схема 2+2, низкий потолок, всё потрепанное. Взлетали невысоко, летели низко. Мне было страшно. Но через час мы уже приземлялись в Луксоре — и страх сменился восторгом».

Луксор — это город-музей под открытым небом. Температура здесь обычно выше, чем в Каире.

«Ты чувствуешь, как с тебя стекает макияж. Снять одежду хочется каждую минуту, но Луксор гораздо более ортодоксальный, и ходить в открытых нарядах здесь — точно не лучшая идея».

Храм Луксора — один из главных символов города. Днем на территории храма очень жарко и многолюдно. Зато вечером включается подсветка — колонны и статуи будто всплывают из темноты, и это один из самых красивых видов в Египте. «Мы были в храме днем. Стоишь между колонн, а камень излучает такой жар, будто ты находишься внутри печки. Но всё равно глаз не оторвать: рельефы, статуи, масштаб. И отовсюду слышишь русскую речь: наши в Египте есть везде».

К северу от Луксора находится великолепно сохранившийся храм богини Хатхор. «Это уже совсем другой Египет — менее туристический, более спокойный. Гробницы, храмы, где гораздо меньше людей». Передвигались по Луксору и окрестностям тоже на такси. Проще всего договориться с водителем сразу на целый день, в среднем это обойдется вам в 50–80 $ (5–8 тысяч рублей) если поторговаться. В Луксоре мы остались на ночевку, выбрали отель известной сети прямо на берегу Нила, цена за ночь на двоих — 110–150 $, в зависимости от типа номера.

«Эта река ночью — отдельное произведение искусства. В голове всплывает Агата Кристи и „Убийство на Ниле“. Лодки с огоньками, музыка где-то далеко, теплый ветер. Понимаешь, что Египет — это не „олл инклюзив“, а Нил, храмы и вот эта вечная река, которая всё держит».

Что попробовать обязательно За три-четыре дня можно успеть не только посмотреть, но и по-настоящему попробовать Египет на вкус. Очень советую: кошари — смесь макарон, риса, чечевицы, хрустящего лука и томатного соуса;

фул медамес — тушеная фасоль с маслом и специями (часто едят на завтрак);

таамия (египетский фалафель) — делают из бобов фава, а не из нута;

сок из сахарного тростника — суперсладко, но освежает мгновенно;

уличная выпечка и лепешки прямо из печи.