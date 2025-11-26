Тест на интеллект: вы точно гений, если ответите на все 10 вопросов

Интеллект показывает, насколько мы способны анализировать и обрабатывать информацию и приходить к логическим выводам. Чтобы его развивать, рекомендуют заниматься спортом, пить кофе, как следует высыпаться, читать, есть орехи и рыбу, играть. Например, в наши тесты, такие как тот, что сейчас перед вами.
В нем мы объединили 10 вопросов, которые в два счета помогут выявить вашу общую осведомленность, речевое развитие, внимание, кое-какие математические способности и логику. Словом, не тест, а уникальная интеллектуальная проверка. Вопросы в нем, правда, не самые сложные, так что если вы с ними слишком легко справитесь, в следующий раз мы придумаем что-нибудь посложнее. Но справитесь ли?
Как называется фраза в начале произведения, выражающая главную мысль автора?
Эпистола
Эпиграф
Параграф
Афоризм
Два рыбака поймали 36 рыб. Первый поймал в 8 раз больше, чем второй. Сколько поймал второй?
2
4
6
8
Если первые два утверждения верны, верно ли последнее?
1. Все передовые люди — образованные.
2. Все передовые люди занимают крупные посты.
3. Некоторые образованные люди занимают крупные посты.
Верно
Неверно
Неопределенно
Какое из этих слов относится к слову «жевать», как «обоняние» к «нос»?
Сладкий
Язык
Запах
Зубы
Найдите закономерность в этой числовой последовательности и продолжите ее, вписав следующее число: 73, 66, 59, 52, 45, 38…
34
31
28
25
С какой из перечисленных стран у России нет границы?
С Индией
С Китаем
С Польшей
С Монголией
Длительность дня и ночи в сентябре почти такая же, как и в этом месяце. В каком?
В июне
В марте
В мае
В ноябре
Герой рассказа О. Генри дал поросенку такого пинка, что тот полетел, опережая собственный визг. С какой скоростью должен лететь поросенок?
60 км/ч
100 м/с
344 м/с
120 км/ч
Предприниматель купил несколько ноутбуков за $35 000, а продал их за $55 000, заработав на каждом $500. Сколько ноутбуков он продал?
25
30
35
40
В классе из 30 детей 15 умеют играть в настольный теннис, а девятнадцать — в футбол. 6 детей не умеют играть ни в теннис, ни в футбол. Сколько детей умеют играть и в теннис, и в футбол?
10
15
19
24