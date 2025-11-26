Тест на интеллект: вы точно гений, если ответите на все 10 вопросов

Если у вас совершенно случайно есть пять минут лишнего времени, посвятите их тому, чтобы размять свои умственные способности

Интеллект показывает, насколько мы способны анализировать и обрабатывать информацию и приходить к логическим выводам. Чтобы его развивать, рекомендуют заниматься спортом, пить кофе, как следует высыпаться, читать, есть орехи и рыбу, играть. Например, в наши тесты, такие как тот, что сейчас перед вами.

В нем мы объединили 10 вопросов, которые в два счета помогут выявить вашу общую осведомленность, речевое развитие, внимание, кое-какие математические способности и логику. Словом, не тест, а уникальная интеллектуальная проверка. Вопросы в нем, правда, не самые сложные, так что если вы с ними слишком легко справитесь, в следующий раз мы придумаем что-нибудь посложнее. Но справитесь ли?