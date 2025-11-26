НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Тест на интеллект: вы точно гений, если ответите на все 10 вопросов

Тест на интеллект: вы точно гений, если ответите на все 10 вопросов

Проверьте, на что вы способны

352
Если у вас совершенно случайно есть пять минут лишнего времени, посвятите их тому, чтобы размять свои умственные способности

Если у вас совершенно случайно есть пять минут лишнего времени, посвятите их тому, чтобы размять свои умственные способности

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Интеллект показывает, насколько мы способны анализировать и обрабатывать информацию и приходить к логическим выводам. Чтобы его развивать, рекомендуют заниматься спортом, пить кофе, как следует высыпаться, читать, есть орехи и рыбу, играть. Например, в наши тесты, такие как тот, что сейчас перед вами.

В нем мы объединили 10 вопросов, которые в два счета помогут выявить вашу общую осведомленность, речевое развитие, внимание, кое-какие математические способности и логику. Словом, не тест, а уникальная интеллектуальная проверка. Вопросы в нем, правда, не самые сложные, так что если вы с ними слишком легко справитесь, в следующий раз мы придумаем что-нибудь посложнее. Но справитесь ли?

ТЕСТПройден 90 раз
1 / 10

Как называется фраза в начале произведения, выражающая главную мысль автора?

  • Эпистола

  • Эпиграф

  • Параграф

  • Афоризм

2 / 10

Два рыбака поймали 36 рыб. Первый поймал в 8 раз больше, чем второй. Сколько поймал второй?

  • 2

  • 4

  • 6

  • 8

3 / 10

Если первые два утверждения верны, верно ли последнее?

1. Все передовые люди — образованные.

2. Все передовые люди занимают крупные посты.

3. Некоторые образованные люди занимают крупные посты.

  • Верно

  • Неверно

  • Неопределенно

4 / 10

Какое из этих слов относится к слову «жевать», как «обоняние» к «нос»?

  • Сладкий

  • Язык

  • Запах

  • Зубы

5 / 10

Найдите закономерность в этой числовой последовательности и продолжите ее, вписав следующее число: 73, 66, 59, 52, 45, 38…

  • 34

  • 31

  • 28

  • 25

6 / 10

С какой из перечисленных стран у России нет границы?

  • С Индией

  • С Китаем

  • С Польшей

  • С Монголией

7 / 10

Длительность дня и ночи в сентябре почти такая же, как и в этом месяце. В каком?

  • В июне

  • В марте

  • В мае

  • В ноябре

8 / 10

Герой рассказа О. Генри дал поросенку такого пинка, что тот полетел, опережая собственный визг. С какой скоростью должен лететь поросенок?

  • 60 км/ч

  • 100 м/с

  • 344 м/с

  • 120 км/ч

9 / 10

Предприниматель купил несколько ноутбуков за $35 000, а продал их за $55 000, заработав на каждом $500. Сколько ноутбуков он продал?

  • 25

  • 30

  • 35

  • 40

10 / 10

В классе из 30 детей 15 умеют играть в настольный теннис, а девятнадцать — в футбол. 6 детей не умеют играть ни в теннис, ни в футбол. Сколько детей умеют играть и в теннис, и в футбол?

  • 10

  • 15

  • 19

  • 24

Илья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Интеллект Эрудиция Знание Обучение Образование Развлечение
