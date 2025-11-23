Горные лыжи: как начать кататься и насколько это дорого. Тренер отвечает на вопросы новичка

Каждый, кто хоть раз стоял у подножия горы, видел их: людей в зеркальных масках, идеальных комбинезонах, с легкостью летящих вниз по склону. В этот момент голос внутри шепчет: «Это красиво, но точно не для меня».

Кажется, что горные лыжи — это про скорость, риск и огромные деньги. Так ли это, редакции 26.RU рассказал Ислам Узденов — профессиональный спортсмен, 1-й взрослый разряд по горным лыжам, сегодня действующий инструктор, активно катающийся лыжник и путешественник, побывавший на десятках ведущих курортов России и мира. Он ответил на самые наивные вопросы человека, который никогда на лыжах не стоял: почему не стоит бояться горных лыж, где кататься выгоднее и как не потерять контроль.

Я никогда не каталась. Это вообще опасно?

Нужно сразу честно сказать: горные лыжи — это экстремальный и потенциально травмоопасный вид спорта. Когда человек собирается встать на лыжи, он должен это понимать. Понимание — главное условие безопасности. Когда ты осознаешь, что это не прогулка, а спорт, когда принимаешь этот риск как часть процесса, страх перестает управлять тобой. Ты не боишься — ты контролируешь.

Но важно другое: ни один профессиональный инструктор или тренер не поведет новичка в опасные условия. Это не кино, где с первой минуты все летят вниз по склону. На любом курорте есть учебные трассы — ровные, закрытые, пологие, где невозможно случайно разогнаться или куда-то улететь.

Они специально созданы для первых шагов: мягкий рельеф, сетки безопасности, спокойный темп, вокруг такие же новички, никто не гоняет, не подрезает.

Это как детская площадка, только в снегу.

Каждый инструктор начинает с базы. Он ставит стойку, объясняет механику, учит чувствовать равновесие и — главное — показывает, как правильно падать, чтобы не травмироваться.

Научиться падать — это первый урок любого лыжника.

Самое безопасное — начинать с инструктором. Не пытаться самостоятельно обучаться по видео, нужно довериться тому, кто знает, что делает. Инструктор покажет, объяснит, подстрахует, подскажет, где тормозить и как реагировать, если стало страшно. С инструктором вы продвинетесь гораздо быстрее и избежите типичных ошибок.

Экипировка дорогая. Что точно нужно покупать, а что можно взять в прокате?

Услышав вопрос, наш собеседник Ислам Узденов сразу машет рукой:

— Самое главное правило: на первый раз не покупайте ничего. Современные курорты полностью укомплектованы прокатами, где можно взять всё — лыжи, ботинки, палки, шлем, очки, даже костюм. Снаряжение в хорошем состоянии, регулярно обслуживается.

Если вы только начинаете, покупка дорогих лыж — это просто трата денег. Вы пока не знаете, какие ботинки вам подойдут, какая длина лыж удобнее, какая техника будет вашей. Прокат — это тест-драйв. Прокатился — понял, что твоё. Тогда покупай.

Вот что стоит купить свое — так это термобелье и термоноски. Это не просто про комфорт — это про здоровье. В горах может быть солнце и минус двадцать одновременно: сверху жарко, снизу холодно. Термо держит баланс, отводит влагу и не дает замерзнуть. Если тебе комфортно, страх и зажимы уходят.

Где лучше начинать кататься в России?

— У нас есть три отличных направления для новичков, — говорит Ислам — Архыз. Домбай. Сочи.