Горные лыжи: как начать кататься и насколько это дорого. Тренер отвечает на вопросы новичка

Развенчиваем стереотип о том, что это хобби только для богатых и спортивных

210
Покорение горнолыжных трасс&nbsp;— это вполне достижимая мечта | Источник: Ислам Узденов / 26.RUПокорение горнолыжных трасс&nbsp;— это вполне достижимая мечта | Источник: Ислам Узденов / 26.RU

Покорение горнолыжных трасс — это вполне достижимая мечта

Источник:

Ислам Узденов / 26.RU

Каждый, кто хоть раз стоял у подножия горы, видел их: людей в зеркальных масках, идеальных комбинезонах, с легкостью летящих вниз по склону. В этот момент голос внутри шепчет: «Это красиво, но точно не для меня».

Кажется, что горные лыжи — это про скорость, риск и огромные деньги. Так ли это, редакции 26.RU рассказал Ислам Узденов — профессиональный спортсмен, 1-й взрослый разряд по горным лыжам, сегодня действующий инструктор, активно катающийся лыжник и путешественник, побывавший на десятках ведущих курортов России и мира. Он ответил на самые наивные вопросы человека, который никогда на лыжах не стоял: почему не стоит бояться горных лыж, где кататься выгоднее и как не потерять контроль.

Я никогда не каталась. Это вообще опасно?

Нужно сразу честно сказать: горные лыжи — это экстремальный и потенциально травмоопасный вид спорта. Когда человек собирается встать на лыжи, он должен это понимать. Понимание — главное условие безопасности. Когда ты осознаешь, что это не прогулка, а спорт, когда принимаешь этот риск как часть процесса, страх перестает управлять тобой. Ты не боишься — ты контролируешь.

Но важно другое: ни один профессиональный инструктор или тренер не поведет новичка в опасные условия. Это не кино, где с первой минуты все летят вниз по склону. На любом курорте есть учебные трассы — ровные, закрытые, пологие, где невозможно случайно разогнаться или куда-то улететь.

Они специально созданы для первых шагов: мягкий рельеф, сетки безопасности, спокойный темп, вокруг такие же новички, никто не гоняет, не подрезает.

Это как детская площадка, только в снегу.

Каждый инструктор начинает с базы. Он ставит стойку, объясняет механику, учит чувствовать равновесие и — главное — показывает, как правильно падать, чтобы не травмироваться.

Научиться падать — это первый урок любого лыжника.

Самое безопасное — начинать с инструктором. Не пытаться самостоятельно обучаться по видео, нужно довериться тому, кто знает, что делает. Инструктор покажет, объяснит, подстрахует, подскажет, где тормозить и как реагировать, если стало страшно. С инструктором вы продвинетесь гораздо быстрее и избежите типичных ошибок.

Экипировка дорогая. Что точно нужно покупать, а что можно взять в прокате?

Услышав вопрос, наш собеседник Ислам Узденов сразу машет рукой:

— Самое главное правило: на первый раз не покупайте ничего. Современные курорты полностью укомплектованы прокатами, где можно взять всё — лыжи, ботинки, палки, шлем, очки, даже костюм. Снаряжение в хорошем состоянии, регулярно обслуживается.

Если вы только начинаете, покупка дорогих лыж — это просто трата денег. Вы пока не знаете, какие ботинки вам подойдут, какая длина лыж удобнее, какая техника будет вашей. Прокат — это тест-драйв. Прокатился — понял, что твоё. Тогда покупай.

Вот что стоит купить свое — так это термобелье и термоноски. Это не просто про комфорт — это про здоровье. В горах может быть солнце и минус двадцать одновременно: сверху жарко, снизу холодно. Термо держит баланс, отводит влагу и не дает замерзнуть. Если тебе комфортно, страх и зажимы уходят.

Где лучше начинать кататься в России?

— У нас есть три отличных направления для новичков, — говорит Ислам — Архыз. Домбай. Сочи.

  • Архыз — современный, чистый, новый. Отличные трассы, мягкие склоны, всё понятно и дружелюбно. Цены адекватные. Это идеальное место для первого опыта;

  • Домбай — легенда. Он старше, атмосфернее, и виды там просто космические. Трассы наверху, поэтому даже на обучении ты смотришь на Кавказ, облака, солнце. Там отличный снег, хорошие тренеры, доброжелательные люди;

  • Сочи (Роза Хутор, Газпром) — премиум-уровень. Всё идеально, но и цены выше. Эти курорты теплее по атмосфере, мягче к тем, кто только начинает.

Прежде чем лететь с горы, придется научиться падать | Источник: Ислам Узденов / 26.RUПрежде чем лететь с горы, придется научиться падать | Источник: Ислам Узденов / 26.RU

Прежде чем лететь с горы, придется научиться падать

Источник:

Ислам Узденов / 26.RU

Горные лыжи — сколько это вообще стоит?

Ислам улыбается:

— Меньше, чем вы думаете.

Вот средняя арифметика:

  • прокат комплекта (лыжи, ботинки, палки, шлем): 1500–2500 ₽ в день;

  • ски-пасс на день: 2000–2500 ₽;

  • инструктор: 2500–3000 ₽ в час;

  • костюм в прокате: около 1000 ₽ (если покупать — от 15 до 200 тысяч рублей, в зависимости от бренда).

В целом день катания с нуля обойдется примерно в 5–7 тысяч рублей.

— Да, это не «дешевое удовольствие», но и не спорт для миллионеров, — говорит Ислам. — Как минимум попробовать позволить себе может каждый.

Стоит просто попробовать: вдруг это действительно ваше? | Источник: Ислам Узденов / 26.RUСтоит просто попробовать: вдруг это действительно ваше? | Источник: Ислам Узденов / 26.RU

Стоит просто попробовать: вдруг это действительно ваше?

Источник:

Ислам Узденов / 26.RU

Я вообще не спортсмен. Мне можно на лыжи?

— Можно, — уверенно говорит Ислам. — Просто будет немного сложнее. Если человек не занимался спортом, ему сложнее управлять телом: где руки, где ноги, как держать баланс. Но горные лыжи — это не марафон и не спринт. Это спорт, где результат приходит через удовольствие, а не через силу.

Первые уроки — это база: стоять, чувствовать лыжи, скользить. Через час-два человек уже едет и улыбается. Самое важное — не спешить. На высоте тело быстрее устает, мышцы работают активнее, поэтому важно пить воду, отдыхать, делать паузы.

Горы не любят спешки — и учат этому лучше любых тренеров.

А есть противопоказания?

— Абсолютных запретов нет, — говорит Ислам. — Но если у вас гипертония, травмы суставов, коленей или проблемы с давлением, нужно быть аккуратнее.

Тем, кто тяжело переносит высоту, стоит выбирать курорты с меньшей высотой над уровнем моря, например Архыз. Главное — слушайте тело. Оно всё подскажет. Если чувствуете дискомфорт, лучше сделать паузу, чем геройствовать.

Когда можно ставить ребенка на лыжи?

— Детей ставят даже с двух лет. Но не ради скорости — ради интереса, — улыбается Ислам. — Главное — не требовать от ребенка результата. Если малышу просто нравится стоять на лыжах, скатываться немного, играть в снегу — это уже отличное начало.

С четырех-пяти лет дети катаются всерьез. Они учатся быстрее взрослых, потому что не боятся. У них нет барьеров, нет «страшно», «а вдруг упаду». Они слушают и повторяют — и всё получается. Но самое главное, чтобы ребенок сам хотел. А не потому, что родители решили.

На чем можно сэкономить, а на чем нельзя?

 Нельзя экономить на безопасности и тепле, — отвечает Ислам сразу. — Надо понимать, что хорошая экипировка — это не мода, а защита. Шлем, костюм, перчатки — это ваше здоровье. В плохом костюме вы промокнете и замерзнете — и никакого удовольствия уже не будет.

Экономить можно на брендах: новичок не почувствует разницу между лыжами за 15 и за 50 тысяч. Главное, чтобы всё подходило по размеру и было исправно. Комфорт равно безопасность. Если тебе удобно, ты катаешься лучше и падаешь реже.

Хорошая экипировка — это не мода, а защита

Источник:

Ислам Узденов / 26.RU

Как понять, что тренер хороший?

— Очень просто, — смеется Ислам. — Посмотрите, как он катается.

Если тренер только стоит и объясняет словами, не надев лыжи, — бегите.

Настоящий инструктор показывает на лыжах, едет рядом, подстраховывает. Хороший тренер должен быть не просто профессионалом, но и психологом. Он чувствует, когда вам страшно, знает, как поддержать, как переключить внимание с паники на интерес. Инструктор — это не тот, кто кричит: «Не туда поехал!», а тот, кто говорит: «Всё нормально, поехали вместе».

Страх — часть пути. Главное — не стоять на месте

Источник:

Ислам Узденов / 26.RU

Когда и где кататься выгоднее и приятнее всего?

— Самое классное время — начало и конец сезона, — говорит Ислам. —— В Архызе и Домбае это конец ноября — середина декабря и март. Снег отличный, людей мало, а цены ниже. Худшее время — Новый год и январские праздники. Толпы, очереди, дорогие ски-пассы. Если можете, приезжайте в будни.

Склоны свободные, тренеры не спешат, солнце мягкое. Это настоящий кайф. Но всегда проверяйте прогноз и состояние снега заранее: зимы бывают непредсказуемыми.

Когда наши вопросы закончились, мы попросили нашего собеседника сформулировать, а горные лыжи — это про что? Понты и пафос модного увлечения? Или есть там что-то еще?

Ислам задумывается на пару секунд:

— Горные лыжи — это не спорт для богатых. Это спорт для тех, кто хочет почувствовать жизнь. Когда едешь вниз по склону, снег под ногами, солнце в лицо, и вдруг понимаешь: ты живой. Это не риск, это свобода. И однажды почувствовав это, попробовав, ты обязательно вернешься на склон. Помните: если вы боитесь, это нормально. Страх — часть пути. Главное — не стоять на месте. Встали на лыжи, сделали первый шаг — и всё началось.

Габриелла Захарова
Габриелла Захарова
Корреспондент
Кавказ Горы Домбай Архыз Горные лыжи Новый год Вопрос Ответ Инструктор
Комментарии
3
Гость
1 час
Интересно, а как правильно подбирать оборудование для горных лыж?
Гость
1 час
Не думал, что скалолазание доступно многим — где искать бесплатные или недорогие площадки?
Читать все комментарии
Гость
