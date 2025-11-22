Лазарев вернул в шоу «Ну-ка, все вместе!» двух выбывших участников — кто они

Сергей Лазарев узнал, что путь к сердцу сотни идет через возвращение любимых участников Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

В седьмом сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) закончились два полуфинала. По их итогам сотня экспертов отобрала восемь самых сильных участников из всех выпусков. Однако Николай Басков по традиции дал Лазареву право вернуть в шоу самых достойных, которые не смогли набрать нужного количества баллов. Лидер сотни воспользовался такой возможностью — рассказываем, кому он дал шанс сразиться в финале. Первой Лазарев вернул в проект Надежду Самкову из Краснодара. Для фаворитки Давида Виннера это будет уже третье возвращение, которое, возможно, будет счастливым. Первый раз Надежда выбыла во время отборочного этапа, но по решению лидера сотни ее вернули вместе с еще одной участницей и после финального батла отправили в полуфинал.

Ситуация повторилась еще раз на полуфинале. Надежда снова не смогла устойчиво закрепиться среди лидеров и покинула проект. Однако в последний момент вместо двух финалистов организаторы проекта автоматически определили трех, которые лидировали по баллам. А Надежду Самкову и Ксению Коробкову, которые занимали четвертое и пятое места, отправили на батл. Победила и прошла в финал Ксения, однако, как оказалось, про Надежду никто не забыл — ей дали еще один шанс. — Мне кажется, уникальности академического вокала будет не хватать. Поэтому Надежду Самкову я бы предложил вам вернуть в финал, — под громкие крики одобрения сотни провозгласил Лазарев. Вторым вернувшимся оказался Айбек Бакытбеков. Впервые этот участник появился вместе с Надеждой Самковой в четвертой серии. Он выбил 100 баллов и автоматически прошел дальше.

В полуфинале Айбек спел песню Александра Панайотова «Вечность». Учитывая, что исполнитель сидел в сотне, это был риск, и он не оправдался. Бакытбеков получил 95 баллов, и этого количества не хватило, чтобы удержаться в лидерах. После того как сотня с ним уже попрощалась, как и в конце первого полуфинала, оказалось, что и в этот раз четыре участника пройдут дальше: три лидера выпуска и один победитель батла среди тех, кто выбыл. Проблемы с голосом из-за болезни не дали Айбеку воспользоваться возможностью, и он, исполнив песню «Девочка, девушка, женщина» Алексея Чумакова, снова проиграл. Расстроенный Айбек уже собирался уходить, пока Лазарев не остановил его. — Сегодня волю к победе показал наш Айбек. Он, несмотря на всю болезнь и сложности с голосом, вышел и боролся. Пускай он за неделю подлечится, и мы будем его ждать в финале, — заключил Сергей Лазарев.