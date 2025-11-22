180 тысяч за банкет с Пресняковым и Подольской. Сколько стоит встретить Новый год в Сочи?

Иней на окнах в Сочи приходится рисовать Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

До Нового года осталось чуть больше месяца. Несмотря на то что это семейный праздник, многие россияне планируют использовать новогодние каникулы для путешествия. Наши коллеги из SOCHI1.RU узнали, сколько стоит встретить 2026 год на главном российском курорте страны — в Сочи. Осетрина, раковые шейки или шашлык у моря Многие сочинские отели уже определились с новогодней программой, часть ее еще уточняет. Но практически все объекты размещения предлагают своим гостям традиционный банкет с конкурсами, концертами, Дедом Морозом и Снегурочкой. На этом фоне выделяется элитный Mantera Supreme в Сириусе. Летом отель удивил лежаками на пляже за 11 тысяч рублей. Зимой — банкетом за 180 тысяч рублей с человека. За ребенка нужно доплатить 90 тысяч рублей. Главное событие праздника — грандиозная новогодняя программа «С чистого листа». Для гостей выступят Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Ведущий вечера — Иван Половинкин, а музыкальное сопровождение обеспечит кавер-группа Flër Band из Санкт-Петербурга и диджей. На столах — высокая гастрономия от концепт-шефа Ильи Захарова. В меню более 20 позиций, среди которых осетрина в соусе из моллюсков, оливье с раковыми шейками, заливное из краба, круд пате с фуа-гра и грибами, а также шампанское в неограниченном количестве. Программа вечера включает поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, живые выступления, праздничные тосты. Дресс-код вечера — Black Tie. Судя по сайту, полностью забронировано четыре стола из 23. За каждым могут разместиться 10 человек, поэтому, если вы не выкупите стол целиком, придется встречать Новый год в компании незнакомых людей. Стоимость проживания в Mantera Supreme с 30 декабря по 2 января начинается делюксом с одной кроватью за 136 255 рублей за двоих гостей на три ночи и заканчивается люксом с бассейном за 366 тысяч рублей. Премиум-номера, президентские люксы и пентхаусы, которые еще дороже, уже забронированы на эти даты. А у жительницы Воронежа Ирины Даниловой запросы куда скромнее. Она забронировала на три ночи двухкомнатный комфорт в отеле «Алая Роза» в Дагомысе за 13 тысяч рублей. Новый год будут встречать с мужем и двумя детьми-подростками. Праздничный банкет организуют самостоятельно. — Между прочим, «две звезды». Мы были там прошлым летом, нам всё понравилось. В номере есть всё необходимое и даже небольшая кухонька. Поэтому мы планируем приготовить традиционные салаты, посидеть за праздничным столом, а потом пойти на пляж жарить шашлыки. С нами едет еще три семьи наших друзей, так что будем отмечать у моря, весело и недорого, — рассказала Ирина.

О том, что в Сочи Новый год, можно понять только по искусственным елкам Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Сочи или Турция? Тревел-агент Ирина Викторова в беседе с корреспондентом SOCHI1.RU рассказала, что в Сочи на новогодние каникулы можно найти как супербюджетный вариант, так дорогой и роскошный. Каждый выбирает по своим финансовым возможностям. — Например, 11 ночей в четырехзвездочном отеле «Богатырь» в Сириусе обойдется в 444 700 рублей, это номер «Джуниор». В стоимость, естественно, не входит новогодний банкет. Есть у нас «четверки» и за 77 тысяч рублей, это будет, конечно, не первая линия. City Park Hotel Sochi, тоже четырехзвездочный, там каникулы обойдутся в 147 тысяч рублей. Но это прямо рядом с пляжем. Хотя зимой это не очень актуально. Для непритязательных туристов можем подобрать небольшой отель в Адлере, номера там от 46 тысяч рублей. Нужно понимать, что большая часть цены — это перелет, — рассказала Ирина. По ее словам, сочинские отельеры не стали существенно повышать цены на проживание к Новому году; если бронировать сейчас, то есть даже скидки. Однако ее клиенты в основном выбирают Турцию. Многие сочинцы улетают на Новый год за границу. — Можно сравнить пятизвездочные отели Сочи и Турции. Вот сейчас есть предложение в «пятерку» в городе Серик, в роскошный отель Rixos на 11 ночей за 282 тысячи рублей на двоих. Есть вариант в отель этой же сети, но в Муратпаша за 275 тысяч рублей. Там всё включено. В Кемере такой же отдых в Rixos обойдется от 298 тысяч рублей. В Mantera Supreme такой же отдых обойдется в 489 тысяч рублей, Mantera Resort — в 241 тысячу рублей. В стоимость входят только завтраки. В «Гранд Каскаде» новогодние каникулы обойдутся от 334 тысяч рублей без питания. На Мальдивах можно за такую цену найти варианты. Там море теплое и солнце, — рассказала агент. А в Сочи в конце декабря — в начале января может быть очень дождливая погода, искупаться в море точно не получится. Однако в каникулы можно ездить по экскурсиям, посещать музеи и достопримечательности, кататься на горных лыжах и пробовать местную кухню, говорит агент. Кто-то встречает Новый год на главной улице Сочи — Навагинской, которую обязательно украсят к празднику, кто-то на пляже, но весело будет везде. По информации Ирины Викторовой, новогодний банкет в отелях Сочи обойдется в среднем от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, но есть и намного дороже.

Новогодняя елка среди пальм — экзотика Источник: Екатерина Лызлова / SOCHI1.RU