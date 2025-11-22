НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -2

2 м/c,

ю-з.

 755мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,02
EUR 90,56
Экопроекты российских компаний
Ярославна поделилась опытом жизни без алкоголя
«Умные решения»
Убийство в Ярославской области
Компании, которые создают будущее области
Куда сходить с семьей в Смоленске?
В Ярославле перекроют дорогу из-за ремонта путей
Активист предложил переименовать улицу
Фоторепортаж из брагинских дворов
Развлечения «Якубовичу везите водку»: победительница «Поля чудес» рассказала о закулисье шоу

«Якубовичу везите водку»: победительница «Поля чудес» рассказала о закулисье шоу

Участница телешоу рассказала, как прошли съемки и что она выиграла. Видео

185

Победительница «Поля чудес» рассказала о съемках проекта

Источник:

Кристина Полевая / 29.RU

Любовь Пономарева победила в «Поле чудес» на Первом канале и выиграла свое первое путешествие за границу. Жительница Архангельской области рассказала о закулисье шоу, каким оказался Леонид Якубович в жизни и как провела первый отпуск в Абхазии.

Любовь Александровна Пономарева с детства любит «Поле чудес» и мечтала попасть на съемки телешоу.

Запись длилась три с половиной часа, рассказывает северянка. Камеры, свет, публика — всё это оказалось куда волнительнее, чем представлялось перед поездкой.

«Я впервые снималась, столько камер вокруг! Конечно, волновалась. Больше думала не о задании, а о том, чтобы правильно стоять, чтобы ракурс был хороший», — поделилась Любовь.

По словам Леонида Якубовича, северянка была совсем близка к рекорду — она набрала 8950 очков. На эти баллы Любовь выбрала путевку в Абхазию и новый ноутбук. Однако в суперигру выходить не стала, решила не рисковать уже заработанными призами.

Любовь Пономарева долго не могла поверить в свою удачу — это был ее первый крупный выигрыш. Сегодня она уверена: у нее началась белая полоса в жизни. За поддержку она благодарит своих родителей и детей.

Вы бы хотели поучаствовать в съемках телешоу?

Да, интересно, как всё выглядит по ту сторону камеры
Нет, боюсь камер и публичных выступлений
ПО ТЕМЕ
Алина ВельгошаАлина Вельгоша
Алина Вельгоша
Корреспондент
Кристина ПолеваяКристина Полевая
Кристина Полевая
Видеоредактор
Поле чудес Телепередача Леонид Якубович Отпуск Победа в шоу
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
37 минут
Интересно, какие призы были до этого тура?
Гость
37 минут
Как думаете, насколько сложно было выиграть?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Цепочка случайностей: история 24-летней ученой, которая приехала в Поморье ловить дикого северного оленя
Варвара Сузько
ученая
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Не путаю эйфорию с покоем»: ярославна на год отказалась от алкоголя и откровенно описала свой опыт
Екатерина Бантина
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление