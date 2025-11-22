«Якубовичу везите водку»: победительница «Поля чудес» рассказала о закулисье шоу

Любовь Пономарева победила в «Поле чудес» на Первом канале и выиграла свое первое путешествие за границу. Жительница Архангельской области рассказала о закулисье шоу, каким оказался Леонид Якубович в жизни и как провела первый отпуск в Абхазии.

Любовь Александровна Пономарева с детства любит «Поле чудес» и мечтала попасть на съемки телешоу.

Запись длилась три с половиной часа, рассказывает северянка. Камеры, свет, публика — всё это оказалось куда волнительнее, чем представлялось перед поездкой.

«Я впервые снималась, столько камер вокруг! Конечно, волновалась. Больше думала не о задании, а о том, чтобы правильно стоять, чтобы ракурс был хороший», — поделилась Любовь.

По словам Леонида Якубовича, северянка была совсем близка к рекорду — она набрала 8950 очков. На эти баллы Любовь выбрала путевку в Абхазию и новый ноутбук. Однако в суперигру выходить не стала, решила не рисковать уже заработанными призами.

Любовь Пономарева долго не могла поверить в свою удачу — это был ее первый крупный выигрыш. Сегодня она уверена: у нее началась белая полоса в жизни. За поддержку она благодарит своих родителей и детей.