Берите идеи на вооружение: ярославна провела отпуск в Смоленске — обзор на поездку

Что обязательно стоит посетить в Смоленске Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Только закончились длинные ноябрьские выходные, как все начали строить планы на Новый год. В чем встречать, с кем праздновать, куда отправиться в путешествие? Классным вариантом для короткого семейного отдыха может стать поездка в другой регион. Корреспондент 76.RU Екатерина Тарыгина провела выходные в Смоленской области. В этом тексте — подробный рассказ о достопримечательностях, ценах и общем впечатлении от поездки. Берите на вооружение, если планируете отпуск. Что с транспортом По прямой между Ярославлем и Смоленском — 578 километров. Поскольку аэропорта в Смоленской области нет, отправиться в путешествие можно двумя разными способами. На автомобиле дорога займет 8–10 часов по трассе. Комфортным вариантом будет поездка на поезде: от Ярославля-Главного до Смоленска ходит прямой рейс. Поезд отправляется в 20:06, а на следующий день, в 7:43, уже прибывает на станцию вокзала. Место в плацкарте можно купить за 2357 рублей, а в купе — за 3185 рублей. Непосредственно в Смоленске ходят большие автобусы, трамваи и частные маршрутки — везде есть валидаторы. Оплачивать поездку можно как по карте, так и наличкой. Стоимость проезда на маршрутке — 44 рубля. Поездка на трамвае выйдет дешевле — 33 рубля по карте и 35 рублей за наличный расчет.

Что посмотреть в городе Один из основных туристических объектов Смоленска — исторический музей. Здесь можно узнать о развитии местности: от кайнозойской эры до современности.

Музей открыт каждый день, кроме пятницы, с 10:00 до 18:00. Взрослый билет без экскурсии стоит 250 рублей. Вход для пенсионеров — 150 рублей. Студенты могут посетить музей за 100 рублей, школьники — за 80 рублей, а дети — за 50 рублей. Для военных и инвалидов вход бесплатный.

Экскурсии оплачиваются отдельно, цена будет зависеть от категории билета и количества человек в группе. Средняя стоимость для группы до 10 человек составляет 2000 рублей с каждого. При входе в музей туристов сразу встречает скелет мамонта. Рядом с экспонатом — табличка: мол, скелет попал сюда случайно. Ископаемое «задержали» в городе, когда злоумышленники пылись сбыть его за рубеж.

Скелет мамонта передали музею в 2001 году Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

В музее представлена большая экспозиция предметов времен Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны. Кроме того, действует экспозиция, посвященная смоленскому поэту Михаилу Исаковскому — его строчки из «Катюши», «Враги сожгли родную хату», «Ой, цветет калина» многие знают наизусть.

Кроме того, в память о подвигах солдат Великой Отечественной войны в Смоленске действует отдельный музей. Здесь можно увидеть орудия военных лет, в музее представлены архивные фотографии и письма.

Здание закрыто в понедельник, посетить можно в другие дни с 10:00 до 18:00. В пятницу день сокращенный, музей работает до 17:00. Полный билет стоит 250 рублей, а льготный — 100 рублей.

Здание расположено недалеко от Громовой башни Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Смоленская Крепостная стена Смоленская крепость — визитная карточка города. Большая ее часть была уничтожена в боях с армией Наполеона, но что-то удалось сохранить и до нашего времени.

На стенах установлены информационные таблички Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

У туристов есть возможность подняться на крепость. Зайти внутрь можно через Громовую башню, она отреставрирована и функционирует как музей. Посетить ее можно с 11:00 до 18:00 в любой день, входной билет стоит 250 рублей.

Лопатинский сад Жители Смоленска советует туристам посетить Лопатинский сад. Он расположен в историческом центре города и открыт для всех желающих. Здесь можно посмотреть на самые разные арт-объекты, сделать запоминающиеся фотографии и прокатиться на колесе обозрения.

Где поесть Самыми популярными заведениями для туристов являются сети «Русский двор» и «Домино». Помимо обычных позиций, в меню представлена смоленская кухня — например, лапуны (небольшие лепешки или ромбики из творожного теста, которые на вкус напоминают нечто среднее между оладьями и сырниками).

Кухня в «Русском дворе» Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Заказать еду можно через электронное меню или на кассе. Ожидание небольшое, менее 10 минут. Средний чек на одного человека в заведениях — около 700–1000 рублей.

Успенский собор Собор Успения Пресвятой Богородицы заметен практически из любой точки города. Он находится на возвышенности и привлекает к себе как туристов, так и местных жителей. Посетить его можно ежедневно, собор открыт с 8:00 до 20:00.

Село Талашкино В 20 километрах от Смоленска расположено село Талашкино. Оно прославилось благодаря дворянке Марии Тенишевой, которая в ХIХ веке была известным меценатом. Тенишева тесно общалась с передвижниками и коллекционировала их работы, занималась развитием юных художников и участвовала в издании журнала «Мир искусства». Сейчас на территории села функционирует музей-комплекс.

Здесь можно посетить историко-архитектурный комплекс «Теремок» (100 рублей), старинную сельскохозяйственную школу (100 рублей). Есть льготные билеты для студентов, школьников и детей. Военнослужащие и инвалиды могут посмотреть оба музея бесплатно. Также на территории расположен храм Святого Духа.

Мемориальный комплекс «Катынь» В 30 километрах от Смоленска расположен международный памятник жертвам политических репрессий. В начале Второй Мировой войны сюда привезли более 4000 пленных польских солдат. Всех заключенных расстреляли. Сейчас на территории Катынского леса установлен памятник и находятся могилы польских и советских граждан. Рядом с комплексом расположен храм Воскресения Христова.

Музей-заповедник «Гнездово» Гнездовский археологический комплекс — заповедник вблизи Смоленска. Это крупнейший комплекс археологических памятников IX–XI веков на территории Европы. Территория комплекса расположена на обоих берегах Днепра. Из 3500–4000 курганов до нашего времени сохранились 2500. Территория расположена на открытом пространстве. Можно прогуляться по лесу и насладиться свежим воздухом. По пути расположены различные культурно-исторические объекты.

Также на территории функционирует небольшой музей, но экспонатов здесь мало. Большая часть того, что было найдено в Гнездово, хранится в историческом музее в центре Смоленска.

Витрина с экспонатами музея Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

В целом четыре дня в Смоленске обошлись в 10670 рублей на человека, с учетом бесплатного проживания. Самой большой тратой стали билеты на поезд в две стороны — 4600 рублей. Подвели для вас ценовые итоги поездки для одного взрослого человека: общественный транспорт — 220 рублей;

еда — 3000 рублей;

музеи и развлечения — 1350 рублей;

сувениры — 1500 рублей.