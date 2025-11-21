НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославле объявили о проведении светского вечера для предпринимателей

В Ярославле объявили о проведении светского вечера для предпринимателей

Встреча «ДНК успешной женщины» пройдет 22 ноября

67
Появилась программа «ДНК успешной женщины» в Ярославле

Появилась программа «ДНК успешной женщины» в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

22 ноября в Ярославле состоится светское событие «ДНК успешной женщины» (18+), где соберутся представители ярославского бизнеса, в том числе — автор-проекта, имидж-стилист Елена Патрикеева, кандидат юридических наук, адвокат в сфере семейных споров Галина Старостина, владелица сети магазинов для взрослых Яна Драганова и другие.

«Сегодня важно объединяться, чтобы поддержать друг друга, сохранить внутренний баланс, познакомиться с интересными людьми, отвлечься и приятно провести время. Поэтому я объединила свои знания и опыт в проект „ДНК успешной женщины“», — рассказала автор проекта Елена Патрикеева.

Мероприятие направлено на обмен опытом среди предпринимателей, а также обсуждение возможностей по самопрезентации.

Стала известна программа светского вечера «ДНК успешной женщины»

Стала известна программа светского вечера «ДНК успешной женщины»

Источник:

Елена Патрикеева / dnk-event76.ru

«Вместе с профессионалами из разных сфер, мы делимся опытом и задаем новые стандарты, меняя представление о насущном», — добавила организатор.

Стоимость билетов на мероприятие — 8 тысяч рублей. В программе — танцы, розыгрыши призов, праздничный банкет и торт.

В рамках встречи пройдет сбор конфет в благотворительный фонд «Дети Ярославии».

«Каждый год фонд организует новогоднюю елку для семей, где воспитываются дети с инвалидностью. И мы с удовольствием поддержим семейный новогодний праздник на нашей 13 осенней встрече светского события», — уточнили организаторы.

Ранее мы публиковали большую афишу детских новогодних спектаклей.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Гость
13 минут
А для мужчин что-нибудь подобное планируется?
Гость
15 минут
Предпринимателям не хватает места для неформального общения.
Гость
