В Ярославле объявили о проведении светского вечера для предпринимателей

22 ноября в Ярославле состоится светское событие «ДНК успешной женщины» (18+), где соберутся представители ярославского бизнеса, в том числе — автор-проекта, имидж-стилист Елена Патрикеева, кандидат юридических наук, адвокат в сфере семейных споров Галина Старостина, владелица сети магазинов для взрослых Яна Драганова и другие.

«Сегодня важно объединяться, чтобы поддержать друг друга, сохранить внутренний баланс, познакомиться с интересными людьми, отвлечься и приятно провести время. Поэтому я объединила свои знания и опыт в проект „ДНК успешной женщины“», — рассказала автор проекта Елена Патрикеева.

Мероприятие направлено на обмен опытом среди предпринимателей, а также обсуждение возможностей по самопрезентации.