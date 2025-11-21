В Ярославле объявили о проведении светского вечера для предпринимателей

22 ноября в Ярославле состоится светское событие «ДНК успешной женщины» (18+), где соберутся представители ярославского бизнеса, в том числе — автор-проекта, имидж-стилист Елена Патрикеева, кандидат юридических наук, адвокат в сфере семейных споров Галина Старостина, владелица сети магазинов для взрослых Яна Драганова и другие.
«Сегодня важно объединяться, чтобы поддержать друг друга, сохранить внутренний баланс, познакомиться с интересными людьми, отвлечься и приятно провести время. Поэтому я объединила свои знания и опыт в проект „ДНК успешной женщины“», — рассказала автор проекта Елена Патрикеева.
Мероприятие направлено на обмен опытом среди предпринимателей, а также обсуждение возможностей по самопрезентации.
«Вместе с профессионалами из разных сфер, мы делимся опытом и задаем новые стандарты, меняя представление о насущном», — добавила организатор.
Стоимость билетов на мероприятие — 8 тысяч рублей. В программе — танцы, розыгрыши призов, праздничный банкет и торт.
В рамках встречи пройдет сбор конфет в благотворительный фонд «Дети Ярославии».
«Каждый год фонд организует новогоднюю елку для семей, где воспитываются дети с инвалидностью. И мы с удовольствием поддержим семейный новогодний праздник на нашей 13 осенней встрече светского события», — уточнили организаторы.
