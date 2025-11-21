Россиянка выбыла из первого этапа конкурса «Мисс Вселенная — 2025» в Таиланде

Анастасия провела в Таиланде больше двух недель, готовясь к конкурсу

Россиянка Анастасия Венза не прошла первый этап конкурса «Мисс Вселенная — 2025», который в эти минуты проводят в Бангкоке. Начало мероприятия было очень быстрым. Прекрасные девушки в блестящих нарядах продефилировали по сцене одна за другой. Каждая представила себя и свою страну — всего участвовали 120 красавиц.

Глаза разбегались от такой красоты, однако жюри конкурса были непримиримы. Уже на начальном этапе они отсеяли подавляющее большинство участниц. Во второй этап прошли лишь 30 красавиц и, к сожалению, Анастасии не оказалось в их числе.

Дальше последует не менее жесткий отбор. После дефиле в купальниках останется всего 12 участниц, потом — 5. А после этого этапа наконец определят самую красивую девушку в мире. За конкурсом мы следим в режиме-онлайн.

Анастасия жила в Таиланде с начала ноября. Она участвовала в мероприятиях, приуроченных к конкурсу: съемки с партнерами, званые ужины, дефиле в купальниках и национальных костюмах.

— Для меня участие в «Мисс Вселенной» — невероятная честь и большая ответственность. Я чувствую волнение, вдохновение и радость от возможности представить свою страну на мировой сцене, — призналась Венза перед мероприятием.