НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

 759мм 86%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,73
EUR 92,60
Экопроекты российских компаний
Детские спектакли на Новый год
«Умные решения»
Петров стал «Актером года»
Компании, которые создают будущее области
Шайба попала в голову
Будет ли салют в Новый год
Дело экс-министра
Зарплата мэра
Развлечения Россиянка выбыла из первого этапа конкурса «Мисс Вселенная — 2025» в Таиланде

Россиянка выбыла из первого этапа конкурса «Мисс Вселенная — 2025» в Таиланде

Мероприятие проходит в Бангкоке

125
Анастасия провела в Таиланде больше двух недель, готовясь к конкурсу | Источник: mary.kuvakova / / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Анастасия провела в Таиланде больше двух недель, готовясь к конкурсу | Источник: mary.kuvakova / / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Анастасия провела в Таиланде больше двух недель, готовясь к конкурсу

Источник:

mary.kuvakova / / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Россиянка Анастасия Венза не прошла первый этап конкурса «Мисс Вселенная — 2025», который в эти минуты проводят в Бангкоке. Начало мероприятия было очень быстрым. Прекрасные девушки в блестящих нарядах продефилировали по сцене одна за другой. Каждая представила себя и свою страну — всего участвовали 120 красавиц.

Глаза разбегались от такой красоты, однако жюри конкурса были непримиримы. Уже на начальном этапе они отсеяли подавляющее большинство участниц. Во второй этап прошли лишь 30 красавиц и, к сожалению, Анастасии не оказалось в их числе.

Дальше последует не менее жесткий отбор. После дефиле в купальниках останется всего 12 участниц, потом — 5. А после этого этапа наконец определят самую красивую девушку в мире. За конкурсом мы следим в режиме-онлайн.

Анастасия жила в Таиланде с начала ноября. Она участвовала в мероприятиях, приуроченных к конкурсу: съемки с партнерами, званые ужины, дефиле в купальниках и национальных костюмах.

— Для меня участие в «Мисс Вселенной» — невероятная честь и большая ответственность. Я чувствую волнение, вдохновение и радость от возможности представить свою страну на мировой сцене, — призналась Венза перед мероприятием.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Конкурс Участница Таиланд
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление