«Я бы на колени упал и руки целовал»: Давид Виннер назвал своего фаворита на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Эксперт уверен, что вне шоу у этой участницы большое будущее Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Жюри шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) считают самым объективным, потому что в него входит сразу сто экспертов. Но даже у них есть свои любимчики. Например, музыкальный критик Давид Виннер обычно не выделял никого и чаще критиковал участников за безэмоциональность, шаблонность и другие смертные грехи, непростительные на сцене. Но в седьмом сезоне он так проникся одной участницей, что готов был спорить с каждым, кто не поставил ей высшую оценку, и даже чуть не повторил знаменитый прыжок Лазарева. Главной фавориткой сезона для Виннера стала Надежда Самкова из Красноярска. Для эксперта это была любовь с первого же выступления, которую он не мог скрывать. Его подкупил не только мощный академический голос Надежды, но и умение себя подать. Каждый раз она появлялась на сцене в утонченных образах и воспринимала любую критику с аристократической грацией. — Мне кажется, ни для кого не секрет, что я всей душой полюбил то, что делает на сцене Надежда Самкова. То, как она существует, как работает над музыкальным материалом, как пытается внести свое внутреннее состояние, свою душу, свое сердце в исполнение музыкального материала, который всем уже известен, и сделать из этого мини-спектакль, после которого не только у экспертов сотни, но и у зрителей рождается мысль, — выше любой экспертной оценки, — признался Давид нашим коллегам из издания «СтарХит».

Источник: «Ну-ка, все вместе!» / vk.com

Впервые Надежда появилась на шоу в четвертом выпуске. Она исполнила песню «Как жизнь без весны» и гармонично соединила в своем выступлении академический вокал и эстрадную подачу. Ее выступление получило только 95 баллов из 100. Те эксперты, кто не поддержал Надежду, посчитали, что ее номер получился сильно сдержанным, холодным и не таким глубоким, каким мог бы быть. Виннер воспринял такую критику как личное оскорбление. — Да вы в своем уме? Это же готовая артистка. Впервые в жизни вышла женщина, поющая и живущая на сцене, а вам опять нужны эти дорогие мелизмы. Вышла не какая-нибудь дешевка в перьях, а настоящая женщина, — кричал на стену экспертов критик. После Виннер обратился к самой участнице со словами поддержки: — Вы настоящая русская певица. Кто бы вам что ни говорил из зависти, наплюйте, у вас большое будущее. Была бы у меня возможность, я бы на колени упал и руки целовал за такое исполнение.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»