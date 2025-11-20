НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

ю-з.

 758мм 80%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,94
EUR 93,78
Экопроекты российских компаний
Продают огромный недострой
«Умные решения»
Будет ли салют в Новый год
Компании, которые создают будущее области
Стоимость парковок
Шайба попала в голову
Дело экс-министра
Зарплата мэра
Развлечения Обзор «Я бы на колени упал и руки целовал»: Давид Виннер назвал своего фаворита на шоу «Ну-ка, все вместе!»

«Я бы на колени упал и руки целовал»: Давид Виннер назвал своего фаворита на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Еще ни один участник не вызвал у эксперта столько эмоций

223
Эксперт уверен, что вне шоу у этой участницы большое будущее | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»Эксперт уверен, что вне шоу у этой участницы большое будущее | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Эксперт уверен, что вне шоу у этой участницы большое будущее

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия 1»

Жюри шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) считают самым объективным, потому что в него входит сразу сто экспертов. Но даже у них есть свои любимчики. Например, музыкальный критик Давид Виннер обычно не выделял никого и чаще критиковал участников за безэмоциональность, шаблонность и другие смертные грехи, непростительные на сцене. Но в седьмом сезоне он так проникся одной участницей, что готов был спорить с каждым, кто не поставил ей высшую оценку, и даже чуть не повторил знаменитый прыжок Лазарева.

Главной фавориткой сезона для Виннера стала Надежда Самкова из Красноярска. Для эксперта это была любовь с первого же выступления, которую он не мог скрывать. Его подкупил не только мощный академический голос Надежды, но и умение себя подать. Каждый раз она появлялась на сцене в утонченных образах и воспринимала любую критику с аристократической грацией.

— Мне кажется, ни для кого не секрет, что я всей душой полюбил то, что делает на сцене Надежда Самкова. То, как она существует, как работает над музыкальным материалом, как пытается внести свое внутреннее состояние, свою душу, свое сердце в исполнение музыкального материала, который всем уже известен, и сделать из этого мини-спектакль, после которого не только у экспертов сотни, но и у зрителей рождается мысль, — выше любой экспертной оценки, — признался Давид нашим коллегам из издания «СтарХит».

Источник:

«Ну-ка, все вместе!» / vk.com

Впервые Надежда появилась на шоу в четвертом выпуске. Она исполнила песню «Как жизнь без весны» и гармонично соединила в своем выступлении академический вокал и эстрадную подачу. Ее выступление получило только 95 баллов из 100. Те эксперты, кто не поддержал Надежду, посчитали, что ее номер получился сильно сдержанным, холодным и не таким глубоким, каким мог бы быть. Виннер воспринял такую критику как личное оскорбление.

— Да вы в своем уме? Это же готовая артистка. Впервые в жизни вышла женщина, поющая и живущая на сцене, а вам опять нужны эти дорогие мелизмы. Вышла не какая-нибудь дешевка в перьях, а настоящая женщина, — кричал на стену экспертов критик.

После Виннер обратился к самой участнице со словами поддержки:

— Вы настоящая русская певица. Кто бы вам что ни говорил из зависти, наплюйте, у вас большое будущее. Была бы у меня возможность, я бы на колени упал и руки целовал за такое исполнение.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Источник:

пресс-служба телеканала «Россия 1»

От слов эксперт быстро перешел к делу. Под слова поддержки Лазарева и Баскова он выбежал со стены, вышел на сцену и встал на колени, целуя руки Надежды.

Несмотря на любовь Виннера, путь Самковой на шоу оказался нелегким. Она не попала в тройку лидеров и по правилам должна была отправиться домой. Но в конце выпуска Лазарев вернул ее и еще одну участницу, предложив побороться за еще одно место в полуфинале. Самкова исполнила арию Лавы Лагуны из «Пятого элемента» (18+) и набрала 98 баллов, которых хватило, чтобы пройти дальше.

В полуфинале выступление Надежды снова набрало предательски мало баллов — всего 90, и она не задержалась в лидерах. Однако ее снова вернули и дали шанс в батле за дополнительное место в финале. В этот раз удача оказалась не на стороне Самковой. Ее номер набрал меньше баллов, чем у другой вернувшейся участницы Ксении Коробковой.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Ну-ка, все вместе Шоу Телевидение Пение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Виннер явно в восторге от этого участника, интересно, почему?
Гость
1 час
Жаль, что не все талантливы и обаятельны, чтобы жюри так реагировало.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление