Новолуние в Скорпионе 20 ноября 2025 года: для кого оно окажется судьбоносным

Энергия Скорпиона не знает полутонов — только черное и белое, жизнь и смерть, страсть и отречение

Грядущее новолуние в Скорпионе — это не просто астрономическое событие, а мощный энергетический удар. Тайные связи, кармические долги и скрытые ресурсы — всё это выйдет на поверхность. Новолуние принесет с собой вихрь перемен, который перевернет с ног на голову жизнь представителей пяти знаков зодиака. Читайте, кому стоит запастись спокойствием и мудростью, чтобы пройти этот период с наименьшими потерями.

Чем опасно новолуние в Скорпионе

20 ноября 2025 года произойдет одно из самых мощных новолуний года в знаке Скорпиона, да еще и в соединении с Лилит. Эта редкая астрологическая комбинация откроет возможности для глубокого очищения жизни и создаст ситуации, где придется увидеть свое подлинное «я». Ведь Скорпион символизирует перерождение, а Лилит — тень, которую мы обычно скрываем. Вместе они создают момент истины: всё, что долго пряталось под маской, во время новолуния выйдет наружу.

— Многие почувствуют, что прежние схемы больше не работают. Может возникнуть желание всё изменить: работу, отношения, привычки. Главное — действовать не из импульса, а из осознанности. Новолуние не требует разрушения, оно предлагает перерождение, — рассказывает астролог Светлана Миллер.

Новолуние в Скорпионе — это время особой, почти магической силы: ваша интуиция обострится до предела, а в снах и знаках судьбы может проступать тайный смысл. Сейчас самое время для уединения, медитации и ритуалов отпускания — напишите и сожгите список всего, от чего готовы избавиться.

На кого новолуние повлияет сильнее всего

Главный герой этого периода — Скорпион . Новолуние происходит прямо в вашем знаке, и вы чувствуете, будто жизнь нажимает кнопку «перезапуск». Возможны перемены в отношениях, внешности, целях и самоощущении. Уйдет всё, что не соответствует вашей истинной сути, поэтому не сопротивляйтесь переменам — вы выходите на новый уровень.

У Тельцов возможна проверка партнерств на прочность и обозначение границ. Во время этого новолуния дадут о себе знать неравные связи, зависимости или старые эмоциональные долги. Сохраняйте уважение к себе и не возвращайтесь в сценарии, где вы жертвуете собой ради комфорта. Сейчас искренность станет вашей лучшей защитой.

Для Льва энергия Скорпиона затронет темы семьи и корней. Возможны откровенные разговоры с близкими, эмоциональные всплески, а также желание перестроить личное пространство. В вашей жизни наступил момент, когда важно отпустить контроль и позволить чувствам течь свободно, чтобы достичь внутреннего покоя.

У Водолеев новолуние затронет сферы карьеры и статуса. Вы можете оказаться перед выбором, продолжать привычный путь или начать новый. Старые схемы в жизни рушатся, для того чтобы вы смогли проявить индивидуальность. Именно сейчас начинается обновление вашего профессионального пути, поэтому не реагируйте на внешнее давление.

Раки , Луна — ваш покровитель, поэтому вы почувствуете энергию новолуния особенно сильно. Ваша эмоциональная интуиция обостряется, но вместе с тем повышается и уязвимость. Постарайтесь не тревожиться, а лучше направьте силы на творчество или духовные практики. В отношениях наступает момент честности: пришла пора говорить о своих чувствах открыто.

Как новолуние отразится на других знаках зодиака

Близнецам самое время пересмотреть образ жизни. Возможно, вы устали от суеты и общения. Отстранитесь от дел, чтобы услышать внутренний голос. А еще сейчас сосредоточьтесь на одной важной цели вместо десятка второстепенных.

Девам новолуние дает возможность очистить духовное пространство. Будьте внимательны к словам: всё сказанное сейчас имеет далеко идущие последствия. Возможны неожиданные новости, но они помогут выйти из эмоционального застоя.

Для Весов это новолуние поднимет вопросы личной ценности. После бурного романа или неудачного брака вы можете осознать, где переоценивали или недооценивали себя. Это время укрепления личных границ и честного взгляда на то, что вы готовы получать от жизни. Также в новолуние возможны перемены в финансовой сфере.

Для Стрельцов наступает период завершений перед вашим личным новым годом. Наведите порядок в жизни и уберите из нее всё лишнее. Не тратьте энергию на прошлое, впереди вас ждет обновление, но для этого нужно расчистить пространство.

В новолуние у Козерогов в фокусе будет тема коммуникаций. Новые знакомства окажутся судьбоносными и могут уйти старые связи, лишенные смысла. Доверяйте интуиции: вы почувствуете, кто действительно близкий вам человек, а кто лишь притворяется.

Для Рыб в новолуние лучшим лекарством станут вдохновение и творчество. Вас потянет к искусству, медитациям, интуитивным практикам, но не растворяйтесь в эмоциях — опирайтесь на реалии жизни, особенно в финансовых вопросах.