Открытки на Международный день мужчин: 30 поздравлений в картинках для друзей и близких

Скачайте их и поделитесь с теми, кто вам дорог

В этот день поздравления одинаково приятно получить и мужчинам, и пацанам | Источник: кадр из сериала «Реальные пацаны» (16+), реж. Жанна Кадникова, ТНТ, 2010–2023 годыВ этот день поздравления одинаково приятно получить и мужчинам, и пацанам | Источник: кадр из сериала «Реальные пацаны» (16+), реж. Жанна Кадникова, ТНТ, 2010–2023 годы

В этот день поздравления одинаково приятно получить и мужчинам, и пацанам

Источник:

кадр из сериала «Реальные пацаны» (16+), реж. Жанна Кадникова, ТНТ, 2010–2023 годы

Если присмотреться, то праздников нам на каждый день хватит. Не успели мы отметить День отца, как не за горами маячит еще один повод — Международный день мужчин.

Впервые о необходимости такого праздника заговорили еще в шестидесятых, но те голоса были слишком робкими, и их не услышали. Вновь к вопросу вернулись только в девяностых, причем в Тринидад и Тобаго. Там Международный день мужчин и прошел впервые. Правда, поначалу он был не таким уж международным. Это потом остальные страны присмотрелись к празднику и решили, что им тоже неплохо было бы его отмечать.

Но что, собственно, отмечают в Международный день мужчин? Те люди, что еще в шестидесятых предлагали его провести, полагали, что это будет праздник в противовес 8 Марта, но 30 лет спустя риторика поменялась, а само мероприятие приобрело образовательно-просветительский оттенок.

В этот день принято говорить о мужских проблемах (ведь, как известно, это сначала мужики говорят, что у них нет депрессии), обращать внимание на мужчин, которые могут быть примером в чем-либо (в том числе на родственников, не обязательно на каких-то известных персоналий), да и чем это не повод лишний раз встретиться с друзьями в баре или где еще вы там любите собираться?

Международный день мужчин в 2025 году, как и в любом другом, отмечается 19 ноября. И мы как следует подготовились к празднику и нарисовали открытки с Днем мужчин, чтобы вы могли лишний раз напомнить близким о том, как они для вас значимы.

Вы можете скачать открытки с Международным денем мужчин, нажав всего одну кнопку, и поделиться ими со всеми причастными.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Комментарии
4
Гость
15 ноября, 00:00
Отличные открытки, порадуют любимых мужчин!
Гость
15 ноября, 00:02
Интересно, а в этот день кто-то вспомнит про женщин в мужских профессиях?
