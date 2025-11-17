«Участников специально напаивают»: знаменитости разнесли шоу «Звёзды под капельницей»

Особенно в первом выпуске отличилась Анастасия Волочкова Источник: кадр из шоу «Звёзды под капельницей» (18+), «Пятница», 2025 год

В эфир вышел только первый выпуск «Звезд под капельницей» (18+), а на шоу уже обрушилась необъятная волна хейта. По задумке участники, чья жизнь разрушается из-за зависимостей, оказываются в рехабе и проходят курс лечения. Однако в первом выпуске до полноценного лечения звёзды так и не дошли, а некоторые и совсем сошли с дистанции. Вместо помощи участникам устроили алкогольные соблазны в виде веселой вечеринки, а с утра потыкали носом во всё, что они сделали и к чему это привело их организм.

Не все одобрили такие методы. Актер Оскар Кучера заявил, что шоу не помогает участникам, а только вредит им на потеху публике.

— Какую же лютую жесть показывают в шоу про алкоголиков-звезд. Судя по всему, участников специально напаивают. Это какое-то дно… Я понимаю, рейтинги, но это же больные люди, и выставлять их в таком свете… Грустно, — остался недоволен Кучера.

С актером согласен шоумен Гоген Солнцев. По его мнению, участникам нужна полноценная длительная помощь, которую во время съемок они не получат.

— Жаль, что на психически больных людях кто-то думает, что можно сделать рейтинг… Но этих горбатых только могила исправит. У нас половина шоу-бизнеса на принудительно-карательном лечении должна находиться! Начнем от Розы Сябитовой с ее маниакальной нимфоманией до аптечной наркоманки Даны Борисовой. Всех в лечебницу! — прошелся по коллегам Гоген.

Источник: кадр из шоу «Звёзды под капельницей» (18+), «Пятница», 2025 год

Особенно звездам было тяжело наблюдать за Анастасией Волочковой. Балерина продолжает отрицать свои проблемы, и после бурной пьяной ночи она, оскорбленная, ушла из шоу, так и не получив никакой помощи.

— Для меня этот выпуск не был смешным. Это чистая трагедия. Главной героиней, конечно, стала Анастасия Волочкова. <…> Самое тяжелое — наблюдать отрицание проблемы. Настю буквально трясло, но она списывала это на «завистливых людей». А уход объяснила отсутствием балетного станка… Мне бесконечно жаль Анастасию. Вспоминаю ее в расцвете: невероятная красота, шарм, грация. Она сводила с ума, была гордостью русского балета. И больно смотреть, во что это превратилось сейчас, — сочувствует балерине Мария Погребняк.

Источник: кадр из шоу «Звёзды под капельницей» (18+), «Пятница», 2025 год

Кроме Волочковой, до рехаба также не добрался ее бывший друг Никита Джигурда. Актер отличился не только во время алкогольной проверки, но и на следующее утро. Временами он не мог стоять на ногах, с трудом понимал, что происходит вокруг, а на одном из испытаний совсем уснул прямо на земле. Актер Стас Садальский искренне пожалел актера и всех остальных участников, которые пошли на проект совсем не от хорошей жизни.

— Подходит больше другое название: «Звёзды спились». Печально-омерзительное телеогнище! Почти все персонажи яркие. Волочкова в привычном состоянии — вдрызг — одна шоу делает, только продержалась недолго. Ну и Джигурда, само собой, ушел за ней. Перлы героев под мухой не успевал записывать. Давно я так горько не смеялся! Остались осадок и чувство неловкости за тех, кто на экране. Не могу никого из них осудить. Наверняка пошли на эту позорную Голгофу от нищеты и жажды славы, — написал в своем блоге Садальский.

Некоторые представители шоу-бизнеса заступились за проект. Анфиса Чехова считает, что вместе с хайпом, который есть на каждом проекте, участники получают настоящую помощь. А параллельно с этим зрители также задумаются о том, чтобы тоже изменить свою жизнь и встать на путь трезвости.

— Звёзды приходят туда и говорят: «Мы мучаемся от того, что мы алкоголики, мы хотим вылечиться». Когда публичный человек находит в себе смелость и силы признаться, что он страдает этим заболеванием, то люди, которые это смотрят, говорят: «Ну если Джигурда признался, если Волочкова призналась, то я тоже признаюсь, что у меня есть проблемы», — уверена Чехова.

Позитивно настроена и певица Ирина Круг. Она верит, что подобные программы необходимы, чтобы люди знали, что всегда можно изменить свою жизнь, как бы тяжело ни было.

— Если там людей лечат и помогут им встать на какой-то путь хороший, я думаю, что это необходимо, потому что сейчас огромная проблема — алкоголизм… Если там людям хотят помочь, мне кажется, нужно помогать, в плане показывать это, — прокомментировала шоу Ирина Круг.