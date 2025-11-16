На шоу «Аватар» первое разоблачение — жюри угадало, кто управляет Чудо-Юдо

Жюри посчитало, что, кроме голоса, артиста выдала похожая с аватаром прическа Источник: шоу «Аватар» / vk.com

Второй выпуск шоу «Аватар» (12+) начался с перемены в коллегии жюри. Кресло Клавы Коки, которую считали теперь постоянным членом команды, заняла Наташа Королева. На вопросы ведущего Вячеслава Макарова, куда же делась эффектная блондинка, Сергей Лазарев с Лерой Кудрявцевой, разводя руками, ответили: «Покинула чат». Повлияли ли как-то изменения в составе жюри или ко второму выпуску все хорошенько разогрелись, но именно в конце него раскрыли первый в сезоне аватар — рассказываем, кто им управлял.

По правилам шоу каждый выпуск жюри выбирает трех участников, которые рассекретили себя. Первым оказался Чудо-Юдо. Одноглазый заводной малыш спел песню Вани Дмитриенко «Венера–Юпитер». Еще в прошлой серии Сергей Лазарев услышал под маской Аркадия Укупника и попытался снова прощупать эту версию.

— Чудо-Юдо, а где твой паспорт? — спросил Лазарев и смотрел на реакцию. — Глаз забегал! Один, но забегал.

Источник: кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год

Лера Кудрявцева поддержала версию и сказала, что также услышала во время выступления голос артиста.

— Я людей вычисляю по гласным, согласным и шипящим. Сережа в прошлый раз сказал про него, в этот раз я послушала и услышала «вш» — его изюминку в произношении, — отметила Кудрявцева.

Жюри также посчитало, что смогло угадать, кто скрывается в образе Авроры, и отправило ее второй в номинацию. При этом сам аватар не так много рассказал о себе, несмотря на расспросы.

Источник: кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год

— Очень красивая, конечно, Аврора. Невероятно вам идет этот цвет волос, а коса. У вас длинные волосы в жизни? — попытался сузить круг вариантов Лазарев.

— Кто знает, — кратко ответила богиня утренней зари.

Еще до выступления жюри обратило внимание, как Аврора легко принимает комплименты и при этом ведет себя скромно. Также всех зацепило, что аватар с легкостью расположил к себе всех. Лера Кудрявцева предположила, что всё дело в артисте, скорее всего, и он также им всем нравится.

По разговору еще в первом выпуске Лазарев предположил, что Авророй может быть Татьяна Буланова, но когда участница спела песню Джоан Осборн «One Of Us», Сергей растерялся.

— Я вообще сейчас в шоке. Я пришел с мыслью, что я знаю точно — кто. Я слышал и видел артистку, но как только запела Аврора, моя версия куда-то улетучилась. Это был какой-то гениальный ход, с теми возможностями, о которых я даже не мог предположить: мелизматика, песня, английский. У меня не состыковалось, — высказался председатель жюри.

Однако Лазарев не уступал от своей идеи и попытался снова вывести Аврору на разговор.

— Вам погода больше нравится в Питере или Москве? — спросил Сергей.

На новые расспросы Аврора ответила также спокойно и никак не выдавая себя.

— Мне нигде не нравится, — развела руками участница.

Несмотря на сухой ответ, Королева и Кудрявцева четко услышали в ответе Буланову и закричали: «Она это, она!», а после единогласно отправили богиню в номинацию, чтобы проверить.

Последней под удар второй раз за сезон попала Берегиня. В прошлой серии члены жюри настаивали, что там может быть Екатерина Мизулина, но ошиблись. В этот раз, после того как участница спела песню Мадонны «Hung up», прозвучала новая версия.

Источник: кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год

— Мне было тяжело представить, кто это, во время разговора. Но после выступления я могу сказать, что так как была спета эта песня, у меня ассоциативно возникла другая песня — всеми любимый хит «Эти глазки, эти голубые глазки», — вспомнила о Ирине Салтыковой Наташа Королева.

Еще одну версию озвучил Сергей Лазарев. В прошлом выпуске он обратил внимание на рыжий цвет волос Берегини и вспомнил об актрисе с таким же.

— Есть версия — Эвелина Бледанс. По тембру в этой песне она тоже может быть, — посчитал певец.

В финале выпуска жюри решило начать открывать персонажей в том порядке, как они выступали. Первый — Чудо-Юдо. Единогласно все поддержали версию Лазарева — Аркадий Укупник, и оказались правы.

Источник: кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год

— Вы красавцы, ребята, честное слово. Сережа, ты всё чувствуешь, всё слышишь. Я не обижен. Единственное, что мне хотелось сказать, после того как я отбабахал этот номер. Всем спасибо, перед вами выступал исполнитель популярных фонограмм Аркадий Укупник, — выйдя на сцену, произнес певец.