НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

переменная облачность, без осадков

ощущается как -5

5 м/c,

ю-з.

 753мм 64%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 95,10
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Кто претендует на новые пособия для семей
«Умные решения»
Какие грибы растут в ноябре
Погода на неделю в Ярославле
Власти призвали подготовить авто к зиме
Закрывают ДК им. Добрынина
Почему пропал Wi-Fi
Снес припаркованные авто
Развлечения Девочке уже 11 лет. SHAMAN рассказал о своей дочери от учительницы пения

Девочке уже 11 лет. SHAMAN рассказал о своей дочери от учительницы пения

Артист признался, что редко видится с ребенком

88
SHAMAN редко рассказывает о личной жизни | Источник: Лина Саитова / 116.RUSHAMAN редко рассказывает о личной жизни | Источник: Лина Саитова / 116.RU

SHAMAN редко рассказывает о личной жизни

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

Ярослав Дронов заявил, что совсем не любит распространяться о личной жизни. Как пишут наши коллеги из StarHit, в последнее время к его союзу с Екатериной Мизулиной приковано слишком много внимания.

Певец признался, что их пара сильно устала от этого. Ведь фанаты буквально преследуют влюбленных. Снимают их в не самые подходящие моменты, а затем все фото и видео сливают в интернет.

«Причем это происходит автоматически. Например, ты заходишь в магазин какой-нибудь, торговый центр, а люди снимают нас исподтишка. Потом всё это они выкладывают самостоятельно в Сеть и пишут всякую ересь, разную чушь. Они обвиняют нас, что всё это мы якобы выкладываем.

Мне всё же хочется это хоть как-то успокоить. Но я понимаю, что в любом случае этот шлейф, этот хвост будет тянуться за нами. Всё это понятное дело, но мне уже вот по горло всё это дело», — признался SHAMAN в беседе с Борисом Корчевниковым на съемках шоу «Судьба человека» на канале «Россия».

Артист напомнил публике, что у него растет дочь Варвара, которая родилась в его первом браке с преподавательницей пения Мариной Рощупкиной. Сейчас девочке 11 лет. Сам знаменитый отец сожалеет о том, что очень редко видится с ребенком. С его слов, всему виной плотный рабочий график.

«Я очень редко вижу дочь, но это неизбежно. Нужно учитывать плотный гастрольный график артиста. А ведь есть еще другие люди, которые совсем редко видят своих детей. Это, например, вахтовики или наши бойцы», — поделился Ярослав.

Напомним, летом этого года Дронов сообщил, что съехался со своей возлюбленной Екатериной, которая старше его на 8 лет. Недавно они сыграли свадьбу в Донецке.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
SHAMAN Ярослав Дронов Екатерина Мизулина Дочь Учительница Борис Корчевников
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
13 минут
Элита многополярного мира
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление