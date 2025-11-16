Девочке уже 11 лет. SHAMAN рассказал о своей дочери от учительницы пения

SHAMAN редко рассказывает о личной жизни Источник: Лина Саитова / 116.RU

Ярослав Дронов заявил, что совсем не любит распространяться о личной жизни. Как пишут наши коллеги из StarHit, в последнее время к его союзу с Екатериной Мизулиной приковано слишком много внимания.

Певец признался, что их пара сильно устала от этого. Ведь фанаты буквально преследуют влюбленных. Снимают их в не самые подходящие моменты, а затем все фото и видео сливают в интернет.

«Причем это происходит автоматически. Например, ты заходишь в магазин какой-нибудь, торговый центр, а люди снимают нас исподтишка. Потом всё это они выкладывают самостоятельно в Сеть и пишут всякую ересь, разную чушь. Они обвиняют нас, что всё это мы якобы выкладываем.

Мне всё же хочется это хоть как-то успокоить. Но я понимаю, что в любом случае этот шлейф, этот хвост будет тянуться за нами. Всё это понятное дело, но мне уже вот по горло всё это дело», — признался SHAMAN в беседе с Борисом Корчевниковым на съемках шоу «Судьба человека» на канале «Россия».

Артист напомнил публике, что у него растет дочь Варвара, которая родилась в его первом браке с преподавательницей пения Мариной Рощупкиной. Сейчас девочке 11 лет. Сам знаменитый отец сожалеет о том, что очень редко видится с ребенком. С его слов, всему виной плотный рабочий график.

«Я очень редко вижу дочь, но это неизбежно. Нужно учитывать плотный гастрольный график артиста. А ведь есть еще другие люди, которые совсем редко видят своих детей. Это, например, вахтовики или наши бойцы», — поделился Ярослав.