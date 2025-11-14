«Я просто кайфую от нашей пары»: кто победил в финале шоу «Ставка на любовь»

В финале пары уже не делали ставки друг на друга, они единой командой проходили сложное испытание Источник: кадр из реалити-шоу «Ставка на любовь» (16+), телеканал «Пятница», 2025 год

Целую неделю телезрители ждали финального испытания реалити-шоу «Ставка на любовь», делая предположения, кто же заберет главный денежный приз, семейная пара Надежды и Павла Мамаевых или новоиспеченные жених и невеста Айза и Степан Кузьменко.

Явных фаворитов не было. Более того, часто звучали комментарии, что ни одна из пар не достойна выигрыша. Мамаевы — потому что пришли под конец сезона. Айза и Степа — потому что уходили из проекта на некоторое время и смогли передохнуть.

Перед решающей схваткой ведущие шоу Регина Тодоренко и Влад Топалов рассказали, как сложились после проекта отношения некоторых пар, а также показали кадры, которые не вошли в эфир.

Влад и Регина впервые выступили как пара в качестве ведущих реалити-шоу Источник: кадр из реалити-шоу «Ставка на любовь» (16+), телеканал «Пятница», 2025 год

Так, Александр Златопольский после «Ставки на любовь» сделал предложение руки и сердца телеведущей Анфисе Чеховой в Париже. Она согласилась, хотя во время проекта рассказывала, что никогда не была официально замужем и перспектива прожить с одним мужчиной всю оставшуюся жизнь ее пугает. Эти фразы звезды зрители услышали сегодня впервые.

В эфире финала показали эпизод, в котором Анфиса делится сокровенным с другими участницами шоу Источник: кадр из реалити-шоу «Ставка на любовь» (16+), телеканал «Пятница», 2025 год

— Мне 6 раз делали предложение. Я сбежавшая невеста. Почему-то у меня есть ощущение, что брак — это на всю жизнь. И когда мне делали предложение, у меня начинался обратный отчет, я ходила и думала: «И это всё? Неужели я теперь должна быть только с этим мужчиной до конца своих дней?» — рассуждала Анфиса. — Для меня самые лучшие отношения — если они на расстоянии. Мне так комфортно. Я успеваю соскучиться, заняться своими делами.

Я не могу 24 часа быть с человеком. А Саша, наоборот, всегда рядом. А мне ужасно. Анфиса Чехова телеведущая

Другая пара — блогер Карина Нигай и Илья Горелов — после проекта рассталась. Молодые люди решили, что им не по пути, хотя девушка признавалась на камеру, что не прочь выйти замуж за избранника. Как выяснилось, первые звоночки были уже во время съемок, но остались за кадром. В одном из эпизодов мужчина отчитывал девушку за неподобающее, по его мнению, поведение.

— Ты прямо завелась. Так нельзя. Мы так не договаривались. Пришли новые участники, а ты негостеприимная. Я в шоке, что с тобой произошло. Ты обычно себя так не ведешь, для меня это было новое, — высказал претензии Илья. — Такие нападки очень рознятся с моими ценностями.

Пара ярко себя проявляла в шоу, но после окончания съемок рассталась Источник: кадр из реалити-шоу «Ставка на любовь» (16+), телеканал «Пятница», 2025 год

Женя и Семен Кривцовы, вошедшие в тройку лучших на проекте, сейчас находятся в своем обычном состоянии — то ссорятся, то мирятся. Правда, после очередного скандала мужчина все-таки подал заявление на развод. Так сделать ему посоветовала нумеролог, поскольку объяснила, что причиной всех конфликтов в паре является неподходящая дата свадьбы. Чем закончится очередная авантюра Кривцовых, пока неизвестно.

Кривцовы продолжают бурно выяснять отношения после шоу Источник: кадр из реалити-шоу «Ставка на любовь» (16+), телеканал «Пятница», 2025 год

Тем временем пары финалистов попрощались с виллой и отправились на последнее решающее испытание. Ведущие озвучили сумму выигрыша — 5 миллионов 270 тысяч рублей. Именно столько удалось скопить всем участникам проекта за время прохождения испытаний.

Решающее испытание финала проходило в живописных локациях острова Бали Источник: кадр из реалити-шоу «Ставка на любовь» (16+), телеканал «Пятница», 2025 год

— Мужчины, вам придется спрыгнуть в воду с вертолета. Ваша основная задача — забраться на клетку и зажечь победный огонь. В клетках будет самое дорогое, что у вас есть, — ваша любимая женщина, — озвучили условия испытания ведущие. — Вам нужно добыть ключи, привязанные к буйкам, и освободить своих девушек. Девчонки, у вас тоже нелегкая задача — в клетках шесть винтов, которые нужно открутить. Как только все замки и винты будут открыты, вы свободны.

Надежда Мамаева сразу призналась, что боится воды.

— Я в воде очень беспомощная, как котенок. Успокаивает только, что Паша рядом, — сказала она.

Павел, в свою очередь, заявил, что не любит ситуации, связанные с риском для жизни, но он не намерен отступать.

Мамаевы не были фаворитами шоу, потому что пришли на проект одними из последних Источник: кадр из реалити-шоу «Ставка на любовь» (16+), телеканал «Пятница», 2025 год

— Я умею проигрывать. Уважительно отношусь к своим оппонентам. Но за столько лет профессиональной спортивной карьеры привык отдавать все силы для того, чтобы победить, — произнес футболист.

Вторая пара тоже заявила, что будет идти до конца.

— Степа любит все эти «веселые старты». А я просто рядом буду стараться не мешать ему, — сказала Айза.

После прыжка с вертолета у Степана была фора в 10 секунд Источник: кадр из реалити-шоу «Ставка на любовь» (16+), телеканал «Пятница», 2025 год

У Степана и Айзы была фора в 10 секунд, которую они получили как победители предыдущего этапа. Она не принесла большого приемущества. В какой-то момент участники шли нога в ногу. Однако буквально на последних секундах Надежда Мамаева потеряла ключ от последнего замка. Это решило судьбу испытания и всей любовной рулетки.

Мужчины не жалели сил, чтобы освободить из железных клеток своих избранниц Источник: кадр из реалити-шоу «Ставка на любовь» (16+), телеканал «Пятница», 2025 год

Первыми зажгли победный огонь Степан и Айза.

— Мне тренер всегда говорил, что любая победа — это использование ошибок своего соперника. И, к сожалению, мы сегодня допустили эту роковую, фатальную ошибку, — сказал после Павел Мамаев. — Но в целом это был прекрасный конкурс. Я в очередной раз убедился, насколько мы сильны, когда мы вместе.

Степан и Айза зажгли победный огонь первыми Источник: кадр из реалити-шоу «Ставка на любовь» (16+), телеканал «Пятница», 2025 год

Триумфаторы же, как и положено, праздновали победу.

— Я горда нашей парой. Я просто кайфую от нашей пары. Мне не было за нас стыдно. Я просто еду счастливая обратно домой, к нашим детям, — поделилась эмоциями Айза.

Степан и Айза — победители первого сезона «Савка на любовь» — не скрывали своих эмоций Источник: кадр из реалити-шоу «Ставка на любовь» (16+), телеканал «Пятница», 2025 год

Также в финальном выпуске стало известно, что проект официально продлили на второй сезон. Съемки, по словам ведущих, стартуют совсем скоро. Возможно, продолжение захватывающего шоу зрители увидят уже весной.