Развлечения Обзор «Вы ищете блох на костылях»: Николай Басков вышел из себя в полуфинале шоу «Ну-ка, все вместе!»

«Вы ищете блох на костылях»: Николай Басков вышел из себя в полуфинале шоу «Ну-ка, все вместе!»

Ведущий прошелся сразу по нескольким членам жюри

449
Как оказалось, всех, чье мнение не совпадает с мнением натурального блондина, ждет нешуточная взбучка

Как оказалось, всех, чье мнение не совпадает с мнением натурального блондина, ждет нешуточная взбучка

Источник:

пресс-релиз «Россия 1»

На экраны вышел сотый выпуск шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+). Юбилейная дата выпала на первый полуфинал седьмого сезона. Борьба в шаге от финала разгорелась жаркая, и дополнительно бензина не уставал подливать ведущий Николай Басков. Во время выпуска он прокатился на американских горках от криков и обвинений до слез и признаний в любви. Рассказываем, кто из участников прошел в финал и заставил народного артиста проверить свою нервную систему на прочность.

Выпуск начался с сильного выступления Надежды Самковой из Краснодара. Во время отбора она задала высокую планку, когда перепела песню из фильма «Пятый элемент» (18+). На полуфинал Надежда также подготовила небольшое шоу. Она вышла в инопланетном серебряном плаще и эффектно сбросила его во время исполнения песни Филиппа Киркорова и Анны Нетребко «Лети любовь», оставшись в обтягивающем черном платье.

Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год
Источник:

кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год

Не все судьи впечатлились номером и сильным вокалом, и Надежда набрала только 90 баллов.

— Поете вы чудесно, выглядите прекрасно, но конкретно в этом исполнении мне не хватило полетности звука. Я проверяла на полетность звук, и здесь можно было раскрыться шире и звонче, — оправдывалась за то, что не отдала свой балл, певица Виктория Черепцова.

Николай Басков посчитал, что низкая оценка — лишь зависть людей, которые на самом деле не могут спеть так же. Весь свой гнев он обрушил на Викторию, которая попыталась объяснить, по каким критериям оценивала.

— Человек вышел и блистательно показал весь диапазон. Финальная фантастическая нота. Это как спорт, то, что она сделала, это достигла вершины. Она вылетела после исполнения всей песни на верхнюю до настолько роскошно, светло и ярко, объемно, что тут невозможно ничего обсуждать. Бывает, ребята, неуважение к труду и мастерству, это некрасиво, — сокрушался Басков.

При этом Надежда получила и множество комплиментов от судей, в том числе и от критика Давида Виннера, обычно скупого на похвалу.

— Я впервые в жизни признаюсь в своей профнепригодности, я ничтожество, чтобы хоть как-то вас оценивать, потому что, когда я вижу людей такой культуры и такого духа, я понимаю, что я ничего из себя не представляю, — готов был бросаться целовать руки участнице Виннер.

Не меньше эмоций, чем Надежда, у Николая Баскова вызвал Илья Булыгин из Воронежа. Только в этот раз ведущий не ругался, он плакал за сценой, когда услышал новую аранжировку его песни «Тебе одной».

Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год
Источник:

кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год

— Я в фантастическом восторге. Илья, это был настоящий крик о любви, что вы готовы к ногам той одной бросить всё, чтобы быть рядом с ней. Я безумно счастлив, что моя песня в вашем потрясающем исполнении принесла сто баллов, — со слезами на глазах произнес Басков.

Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год
Источник:

кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год

Под впечатлением был не он один. Единственный раз за весь выпуск вся сотня встала, а часть также успевала вытирать слезы. Сергей Лазарев предложил Илье записать и выпустить его трек — Басков оказался не против, однако, прослушав комментарии членов жюри, выступил с чуть иным предложением.

— Илюш, ты знаешь, мне так понравилось исполнение и аранжировка, давай я с тобой ее запишу, — предложил Николай.

Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год
Источник:

кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год

Еще одно не менее эмоциональное выступление для Николая было у Ксении Коробковой. Ведущего возмутило, что ее исполнение песни Purple Rain набрало только 97 баллов. Ольга Олейникова — одна из членов жюри, которые не встали, — попыталась объясниться.

— Когда я услышала в припеве, как вы сильно оттягиваете по ритму. Я сама как певица за то, чтобы была оттяжка, но чтобы в ней сохранялся пульс и танцевальность, — пояснила свое решение Ольга.

Николай Басков посчитал, что к участнице просто придираются и оценивают несправедливо.

— Девочки, вы ищете каких-то блох на костылях. Prince так не спел, как спела Ксения. О чём вы говорите? Вы встаете на тех, которые набирают 50–60 голосов, и вам нравится. А здесь потрясающее, невероятное исполнение труднейшего произведения с мелизмами, с нюансами, — закричал Николай.

Ольга постаралась отбить атаку вопросом, имеет ли она право на свое мнение в шоу, и получила жесткий ответ от Баскова:

— Вы имеете право, но это делает вас совершенно неквалифицированным человеком.

Подобные нападки не смог стерпеть сосед Ольги по стене оперный певец Валерий Макаров.

— Я заступлюсь за Ольгу. Мы с ней из одного города, и я знаю ее как суперпрофессионала и потрясающего педагога, — высказался артист.

Как бы ни пытался ругаться и заступаться Басков, в финальной тройке лидеров не было ни Надежды, ни Ксении. Первым финалистом стал Илья Булыгин. На один балл ниже в выпуске собрали Элина Пан и Артур Аржаков, которые должны были вступить в дуэль, однако их автоматически отправили в финал.

За еще одно место боролись те, кто оказался на четвертом и пятом местах: Надежда Самкова и Ксения Коробкова. Перевес оказался на стороне Ксении, и она стала четвертой финалисткой сезона.

ПО ТЕМЕ
Анна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Николай Басков Ну-ка, все вместе Сергей Лазарев Телевидение Отдых
