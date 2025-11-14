НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
«Выучила все танцы»: почему молодежь отжигает на концертах Татьяны Булановой — откровения 19-летней поклонницы

Видео со студенткой набрало тысячи просмотров

318
Девушка искренне любит творчество певицы и знаменитой подтанцовки

19-летняя Жанна Шонбина из Архангельска побывала на концерте Татьяны Булановой, которая приезжала выступать в столицу Поморья. Видео с девушкой, танцующей среди зрительного зала, набрало тысячи просмотров в социальных сетях. Жанна рассказала 29.RU, за что молодежь любит творчество певицы, чья подтанцовка превратилась в мем. Напомним, Татьяна Буланова стала таким же открытием для молодежи, как и Надежда Кадышева.

Жанне 19 лет, она учится в медколледже в Архангельске. Творчеством Татьяны Булановой, которая обрела популярность у молодежи, Жанна заинтересовалась 5 лет назад.

— Слышала раньше какие-то песни, но такого интереса, как сейчас, у меня почему-то не было. Это были времена ковида, Татьяна давала онлайн-концерт. Этот концерт записали и выложили в сеть. И в один прекрасный момент я на него наткнулась, и внутри меня возникло огромное желание его посмотреть. С первой песни я поняла, что голос Татьяны — это именно то, что я хочу слушать буквально 24/7. И вот по сегодняшний день внутри меня живет огромная любовь к творчеству Татьяны Булановой, — поделилась девушка.

Первый концерт Татьяны Булановой Жанна посетила в Москве в 2023 году, но выступление в Архангельске было особенным:

— Концерт любимой певицы, да еще и в родном городе даже воспринимается иначе. Царила атмосфера единства певицы со своими зрителями. Чувствовалось, что мы были все как одна большая семья. Теплые беседы перед концертом и во время антракта, обмен эмоциями и впечатлениями — всё это придавало нотку чего-то прекрасного и невероятного.

Долгое время Жанна занималась танцами. Это помогло выучить выступления подтанцовки певицы.

— Мне удалось выучить все танцы легендарной подтанцовки, без исключения. Я танцую на каждом концерте, дома, везде, — делится Жанна.

В творчестве Татьяны поклонницу в первую очередь привлекает ее искренность, открытость к своим поклонникам:

— Татьяна никогда не отказывает в просьбе сделать фотографию или дать автограф. Всегда очень расположена к людям и идет на контакт. Абсолютно не имеет какой-то звездной болезни. Невероятный голос, который буквально проникает в каждую клеточку души и сердца. Особенная энергия, которой Татьяна готова делиться со всеми, кто пришел на концерт. Позитив, задор, огромный и богатый внутренний мир. Татьяна очень добрый, светлый, чуткий и прекрасный человек.

Видео с концерта в Архангельске, где Жанна танцует под песни Булановой, набрало огромные просмотры.

— Для меня это было очень неожиданно, но очень приятно. Я очень рада, что все мои старания были высоко оценены и замечены людьми. Очень много теплых слов и пожеланий я получаю и по сегодняшний день. И мне безумно приятно, что те самые участники балета — Алена, Дима и Максим — и даже сама Татьяна поддерживают меня.

Жанна считает, что популярность Татьяны Булановой у молодых людей вполне обоснована:

— Татьяна поет душой, а это самое главное, и именно поэтому очень многие любят эту прекрасную певицу, — объясняет поклонница. — Тексты песен Татьяны понятны, все песни эмоционально окрашены. Сейчас наблюдается волна популярности на эстетику 90-х и 00-х во всём, в музыке в том числе. И Татьяна, как яркий представитель того времени, выходит на пик этой волны. Ее музыка дает возможность погрузиться в атмосферу прошлого, одновременно находя в ней отголоски собственных современных переживаний.

А вы любите творчество Татьяны Булановой?

Да, нравится
Нет, предпочитаю другую музыку
Мария Вершинина
Мария Вершинина
Корреспондент
