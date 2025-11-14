НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Показываем, почему Новый год в Домбае — это магия, шум гор и снег по колено. Видео

Как выглядит настоящая зимняя сказка в горах Карачаево-Черкесии

387

Чем заняться на Новый год в Домбае

Источник:

Городские медиа / Елена Вахрушева

Домбай зимой — это про высокие ели, морозный воздух, хруст снега под ботинками и огни, отраженные в белых склонах. Про горячий чай с мёдом на вершине, про музыку канатки, про людей, которые приезжают сюда за ощущением настоящего праздника.

Корреспондент 26.RU Габриелла Захарова отправилась в Домбай, чтобы показать, как здесь встречают Новый год, почему сюда приезжают снова и снова — и чем этот курорт отличается от всех других.

В видео — заснеженные ущелья, канатная дорога на гору Мусса-Ачитара, шумные новогодние вечера, катания под луной и тот самый вид, о котором говорят: «Фотографии — это даже не половина реальности».

Домбай — это выбор тех, кто хочет праздника по-настоящему: катания на высоте 3000 метров, костры и глинтвейн в морозном воздухе, снеговые шапки на крышах, как в сказке, живые эмоции и толпа людей, которые радуются зиме так же, как и ты.

«Домбай на Новый год — это шумный, живой праздник. Ты стоишь на горе, смотришь на заснеженную долину, а рядом люди улыбаются, обнимаются, пьют горячий шоколад и кричат: "С Новым годом!" Это та зима, которую хочешь переживать каждый год».

Домбай становится главным местом притяжения тех, кто выбирает настоящую зиму — с горами, снегом, музыкой и атмосферой, ради которой сюда едут из всей России.

Полную статью о новогоднем Домбае читайте тут.

Габриелла ЗахароваГабриелла Захарова
Габриелла Захарова
Корреспондент
Домбай Курорт Горы Горнолыжный курорт Новый год Праздник Семья Отдых Отель
Комментарии
5
Гость
3 часа
Планирую поездку в Домбай на Новый год, подскажите, где бронировать жильё?
Гость
3 часа
Всегда думал, что Домбай — это про старину, а тут, оказывается, сказка!
Читать все комментарии
Гость
