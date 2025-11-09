НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 751мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,23
EUR 93,84
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Погода на неделю
«Умные решения» в недвижимости
Чем опасны капли для носа
Где лечиться этой осенью
ДТП на мосту
Проблемы с интернетом
Отзыв на путешествие по Африке
Закроют школу
Развлечения Фоторепортаж Фото с высоты 5400 метров. Как россиянка провела отпуск в Непале

Фото с высоты 5400 метров. Как россиянка провела отпуск в Непале

И это только часть трека вокруг Аннапурны

119
Приглашаем вас в большое и красивое путешествие | Источник: Екатерина БуркоПриглашаем вас в большое и красивое путешествие | Источник: Екатерина Бурко

Приглашаем вас в большое и красивое путешествие

Источник:

Екатерина Бурко

В апреле наши коллеги из 72.RU писали про невероятное путешествие Екатерины Бурко из Тюмени в Непал, государство в Гималаях в Южной Азии, расположенное между Индией и Китаем. Тогда она дошла до базового лагеря Аннапурны, который находится на высоте 4130 метров над уровнем моря.

В этот раз Екатерина снова вернулась в Непал. Путешествие только часть трека вокруг Аннапурны. Это самый популярный и живописный пешеходный маршрут в мире, проходит по территории природоохранной зоны и охватывает различные климатические зоны — от тропических лесов до высокогорных пустынь.

«Общая длина маршрута — 210 километров, продолжительность похода — примерно один месяц. Из-за ограниченности отпускных дней мы сократили маршрут: стартовая точка была с высоты 2650 (деревня Chame), максимальная высота — 5416, перевал Thorong-La. Это один из самых высоких перевалов, доступных именно для пешего туризма», — рассказала 72.RU Екатерина Бурко.

Екатерина Бурко — специалист в сфере финансов, отпуска проводит в поездках по миру. Прошла Алтай, Кавказ, Урал, Саяны, Гиммалаи. Попутно занимается фотографией.

Мы решили не нагружать вас текстом, а просто показать удивительную красоту далекой страны. Просто смотрите и наслаждайтесь.

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Просто посмотрите на эту красоту, тишину и умиротворение | Источник: Екатерина БуркоПросто посмотрите на эту красоту, тишину и умиротворение | Источник: Екатерина Бурко

Просто посмотрите на эту красоту, тишину и умиротворение

Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

Источник: Екатерина БуркоИсточник: Екатерина Бурко
Источник:

Екатерина Бурко

ПО ТЕМЕ
Полина ПерепелицаПолина Перепелица
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Путешествие Горы Непал
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
37 минут
Отличный отпуск! Интересно, какие трудности встретились Екатерине в пути?
Гость
39 минут
Непал — для любителей приключений, а не пляжного отдыха.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление