Фото с высоты 5400 метров. Как россиянка провела отпуск в Непале

Приглашаем вас в большое и красивое путешествие Источник: Екатерина Бурко

В апреле наши коллеги из 72.RU писали про невероятное путешествие Екатерины Бурко из Тюмени в Непал, государство в Гималаях в Южной Азии, расположенное между Индией и Китаем. Тогда она дошла до базового лагеря Аннапурны, который находится на высоте 4130 метров над уровнем моря.

В этот раз Екатерина снова вернулась в Непал. Путешествие только часть трека вокруг Аннапурны. Это самый популярный и живописный пешеходный маршрут в мире, проходит по территории природоохранной зоны и охватывает различные климатические зоны — от тропических лесов до высокогорных пустынь.

«Общая длина маршрута — 210 километров, продолжительность похода — примерно один месяц. Из-за ограниченности отпускных дней мы сократили маршрут: стартовая точка была с высоты 2650 (деревня Chame), максимальная высота — 5416, перевал Thorong-La. Это один из самых высоких перевалов, доступных именно для пешего туризма», — рассказала 72.RU Екатерина Бурко.

Екатерина Бурко — специалист в сфере финансов, отпуска проводит в поездках по миру. Прошла Алтай, Кавказ, Урал, Саяны, Гиммалаи. Попутно занимается фотографией.

Мы решили не нагружать вас текстом, а просто показать удивительную красоту далекой страны. Просто смотрите и наслаждайтесь.

Источник: Екатерина Бурко

Просто посмотрите на эту красоту, тишину и умиротворение Источник: Екатерина Бурко

