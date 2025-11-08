Гузеева стала бабушкой и раскрыла имя внучки, а Самойлова уехала из дома Джигана: звездные новости недели

Телеведущая призналась, что внучка родилась в этом году, но не сказала дату Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На этой неделе свой день рождения отпраздновала телеведущая Ксения Собчак. Певец Shaman и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поженились в Донецке. На свою свадьбу фанатам намекнула блогер и певица Валя Карнавал. Актриса Мария Горбань вспомнила, что «беременна от Прилучного». Телеведущая Лариса Гузеева на руках с новорожденным устроила скандал в аэропорту Тбилиси, а Лолита внезапно призналась в том, что разгромила гостиничный номер в Лос-Анджелесе.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Гном Гномыч вышел на лед с высокой температурой

12-летний сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр (также известный под прозвищем Гном Гномыч) на этой неделе вышел на лед с температурой 39. После этого к подростку приехала скорая помощь.

Также в СМИ начали распространять сообщения, что мальчика положили в больницу, однако он это опроверг. Видео с заболевшим ребенком опубликовала в Telegram-канале Яна Рудковская.

«Пишут, что меня забрала скорая помощь. Меня никуда не забирали, в больнице я не лежал, всё хорошо. Просто скорая приехала меня осмотреть», — сказал юный фигурист.

Гном Гномыч рассказал, что выход на лед с высокой температурой был вынужденной мерой и он сам принял такое решение. Юный фигурист отмечает, что заменить его никто не мог.

Главное, что его выступление было приурочено ко дню рождения его отца. Сейчас мальчик идет на поправку и чувствует себя лучше.

Александр Плющенко сам решил выйти на лед с высокой температурой Источник: Яна Рудковская / Telegram

Собчак отпраздновала день рождения

На этой неделе телеведущей Ксении Собчак исполнилось 44 года. Она рассказала подписчикам о своих чувствах по поводу этого возраста. В своем Telegram-канале теледива призналась, что «взят серьезный вес — 44!»

«Цифра уже так себе, но еще глупее скрывать свой возраст. Делать этого не собираюсь», — заявила она.

Собчак добавила, что благодарна своей аудитории за то, что ее любят «не за молодость и красоту». Больше всего телеведущая благодарна своему мужу Константину Богомолову, который, по ее словам, дарит ей «ощущение, что она маленькая глупенькая девочка».

«Люблю твою хрупкость и нежность. Восхищаюсь безупречным вкусом, бешеной энергией и талантом. <…> Ты прекрасна. Ты бесконечно любима», — написал Богомолов в своих соцсетях.

Еще Собчак очень впечатлилась необычным комплиментом от ретушера: «„Я вас даже не худил“ — лучший подарок на день рождения».

Фанатов Ксения попросила воздержаться от подарков в виде картин, пошутив, что «стены в доме уже официально везде закончились».

Shaman и Мизулина поженились в Донецке

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) женился на главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Церемония была скромной и прошла в ЗАГСе Донецка.

«В Донецке мы с Ярославом посетили ЗАГС и расписались», — написала в своем Telegram-канале Мизулина.

Хоть свадьба была закрытой и скромной, на ней присутствовал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он лично поздравил молодоженов.

На росписи у влюбленных присутствовал глава ДНР Денис Пушилин Источник: Екатерина Мизулина / Telegram

Пара также устроила шуточную свадебную церемонию возле местного кафе «Бургер Кинг». Там Мизулина бросила символический букет невесты девушкам, присутствующим в заведении.

Букет Екатерины Мизулиной поймала одна из фанаток Источник: «Свита короля» / Telegram

Перед этим знаменитости оставили свои автографы на капоте автомобиля, подаренного фанатами. Когда поклонники поинтересовались у главы Лиги безопасного интернета, почему для свадьбы выбрали именно Донецк, она не задумываясь ответила: «Иначе быть не могло!»

Подробнее об истории их отношений мы рассказали в отдельном материале.

Валя Карнавал поделилась фото в свадебном платье

Блогер и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) заинтриговала своих поклонников тем, что, возможно, вышла замуж за предпринимателя Аргишти Эвояна. Фото в свадебном платье и с кольцом девушка опубликовала в своих соцсетях.

На снимке Валя продемонстрировала свадебный образ, букет и обручальное кольцо, но почему-то на безымянном пальце левой руки. При этом пара никак не комментировала данную новость.

Источник: karna.val / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сейчас фанаты гадают, действительно ли блогер тайно сыграла свадьбу или все-таки ее наряд является всего лишь образом для фотосессии или другого мероприятия.

Рэпер T.I. впервые даст концерт в России

Американский рэпер T.I. (Клиффорд Джозеф Харрис — младший) впервые выступит в России. Концерты планируются в Москве и Санкт-Петербурге в феврале следующего года.

По информации РИА Новости, стартовая цена билетов на шоу рэпера в Москве составляет 4,5 тысячи рублей — это места на дальних зрительных площадках. Билеты на места поближе обойдутся от 5 до 15 тысяч рублей. Еще продаются билеты на танцпол. Они стоят 6 тысяч рублей. В фан-зону можно пройти за восемь тысяч рублей.

Концерт в Санкт-Петербурге обойдется в 4 тысячи рублей на танцпол. Места на трибунах стоят от 4 до 15 тысяч рублей, а в ложах — от 20 до 25 тысяч.

Мария Горбань «беременна от Прилучного»

В Сети набирает популярность тренд, в котором люди публикуют видео, благодаря которым о них узнали миллионы пользователей. Актриса Мария Горбань не смогла пройти мимо и тоже поделилась одним из таких роликов.

В личном блоге артистка показала видео, которое набрало более 22 миллионов просмотров с начала 2025 года. На нем Горбань можно увидеть с большим (накладным) животом рядом с усатым Павлом Прилучным.

«Я беременна от Прилучного. Муж не против», — смущаясь, говорит актриса в ролике.

На самом деле эти кадры сделаны на съемках сериала «Постучись в мою Тверь». Фанаты Горбань и Прилучного с юмором отнеслись к этому видео.

Поклонники написали, что оба артиста умеют хорошо шутить. Однако не для кого не секрет, что Мария Горбань уже несколько лет замужем за кинооператором Кириллом Зоткиным, у пары общий сын Нилан. От первого брака у Горбань растет дочь Стефания.

У Прилучного есть двое детей от первого брака с Агатой Муцениеце — Тимофей и Мия. А сейчас Павел счастлив в браке Зепюр Брутян. Пара воспитывает общего сына Микаэля.

Лолита разгромила гостиничный номер в США

Певица Лолита Милявская рассказала, как однажды разгромила гостиничный номер в Лос-Анджелесе. Она вспоминает, что устроила дебош, когда ругалась с бывшим мужем.

«В Лос-Анджелесе я разгромила номер, вызвали полицию. Я открыла голая, сказала, что у меня депрессия: я ругалась с бывшим мужем. <…> Я выбрасывала вещи в окно, что-то там побила», — сказала певица Пятому каналу.

Лолита отметила, что прибывшие полицейские сдержанно отнеслись к происходившему, а урегулировать конфликт помогла подруга певицы.

Лариса Гузеева стала бабушкой и закатила скандал в аэропорту Тбилиси

Телеведущая Лариса Гузеева раскрыла, что стала бабушкой. У нее родилась внучка Ива. Вместе с ней и своей дочерью Ольгой звезда ток-шоу «Давай поженимся» оказалась в эпицентре скандала в аэропорту Тбилиси. Причиной недовольства звезды шоу-бизнеса стали места в бизнес-классе, а точнее, их отсутствие.

По информации Telegram-канал Mash, семья Гузеевой прибыла на новом микроавтобусе Mercedes в воздушную гавань, они должны были улететь в Москву. На стойке регистрации выяснилось, что нужные артистке места уже заняты.

Гузеева пыталась добиться своего 10 минут, но после вспылила и ушла на посадку. Телеведущей нашли места в бизнес-классе, но не те, которые она хотела.

По прилете во Внуково Гузееву с дочкой и малышкой встретили журналисты. Телеведущая подтвердила, что конфликт в Тбилиси случился из-за неприятной ситуации.

Еще она рассказала, что ее дочь Ольга вышла замуж этой весной, а малышка родилась в этом году. Звезда Первого канала сообщила, что девочку зовут Ива, по-русски — Ева. Зятя Гузеевой зовут Никита, и он не имеет отношения к творческим профессиям.

Источник: Mash / Telegram

Оксана Самойлова обустроила квартиру после переезда из дома Джигана

Оксана Самойлова показала кухню в новой квартире с глянцевыми шкафами из темного дерева. Она рассказала, что переехала из дома, в котором они жили с Джиганом. Фанаты по-разному отнеслись к интерьеру нового жилья блогерши.

«Советский шкаф», «ужасная кухня», «классный дизайн», — написали поклонники.

В квартире бизнесвумен помогают убираться ее дети. В своих соцсетях Самойлова выкладывает видео, как средняя дочь Лея моет полы и шутит с мамой о том, что им не нужно вызывать клининг.

О том, что Самойлова разводится с Джиганом стало известно 9 октября, когда блогерша подала на развод. Соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября.