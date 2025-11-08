Гузеева стала бабушкой и раскрыла имя внучки, а Самойлова уехала из дома Джигана: звездные новости недели

На этой неделе свой день рождения отпраздновала телеведущая Ксения Собчак. Певец Shaman и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поженились в Донецке. На свою свадьбу фанатам намекнула блогер и певица Валя Карнавал. Актриса Мария Горбань вспомнила, что «беременна от Прилучного». Телеведущая Лариса Гузеева на руках с новорожденным устроила скандал в аэропорту Тбилиси, а Лолита внезапно призналась в том, что разгромила гостиничный номер в Лос-Анджелесе.
В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.
Гном Гномыч вышел на лед с высокой температурой
12-летний сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр (также известный под прозвищем Гном Гномыч) на этой неделе вышел на лед с температурой 39. После этого к подростку приехала скорая помощь.
Также в СМИ начали распространять сообщения, что мальчика положили в больницу, однако он это опроверг. Видео с заболевшим ребенком опубликовала в Telegram-канале Яна Рудковская.
«Пишут, что меня забрала скорая помощь. Меня никуда не забирали, в больнице я не лежал, всё хорошо. Просто скорая приехала меня осмотреть», — сказал юный фигурист.
Гном Гномыч рассказал, что выход на лед с высокой температурой был вынужденной мерой и он сам принял такое решение. Юный фигурист отмечает, что заменить его никто не мог.
Главное, что его выступление было приурочено ко дню рождения его отца. Сейчас мальчик идет на поправку и чувствует себя лучше.
Собчак отпраздновала день рождения
На этой неделе телеведущей Ксении Собчак исполнилось 44 года. Она рассказала подписчикам о своих чувствах по поводу этого возраста. В своем Telegram-канале теледива призналась, что «взят серьезный вес — 44!»
«Цифра уже так себе, но еще глупее скрывать свой возраст. Делать этого не собираюсь», — заявила она.
Собчак добавила, что благодарна своей аудитории за то, что ее любят «не за молодость и красоту». Больше всего телеведущая благодарна своему мужу Константину Богомолову, который, по ее словам, дарит ей «ощущение, что она маленькая глупенькая девочка».
«Люблю твою хрупкость и нежность. Восхищаюсь безупречным вкусом, бешеной энергией и талантом. <…> Ты прекрасна. Ты бесконечно любима», — написал Богомолов в своих соцсетях.
Еще Собчак очень впечатлилась необычным комплиментом от ретушера: «„Я вас даже не худил“ — лучший подарок на день рождения».
Фанатов Ксения попросила воздержаться от подарков в виде картин, пошутив, что «стены в доме уже официально везде закончились».
Shaman и Мизулина поженились в Донецке
Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) женился на главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Церемония была скромной и прошла в ЗАГСе Донецка.
«В Донецке мы с Ярославом посетили ЗАГС и расписались», — написала в своем Telegram-канале Мизулина.
Хоть свадьба была закрытой и скромной, на ней присутствовал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он лично поздравил молодоженов.
Пара также устроила шуточную свадебную церемонию возле местного кафе «Бургер Кинг». Там Мизулина бросила символический букет невесты девушкам, присутствующим в заведении.
Перед этим знаменитости оставили свои автографы на капоте автомобиля, подаренного фанатами. Когда поклонники поинтересовались у главы Лиги безопасного интернета, почему для свадьбы выбрали именно Донецк, она не задумываясь ответила: «Иначе быть не могло!»
Подробнее об истории их отношений мы рассказали в отдельном материале.
Валя Карнавал поделилась фото в свадебном платье
Блогер и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) заинтриговала своих поклонников тем, что, возможно, вышла замуж за предпринимателя Аргишти Эвояна. Фото в свадебном платье и с кольцом девушка опубликовала в своих соцсетях.
На снимке Валя продемонстрировала свадебный образ, букет и обручальное кольцо, но почему-то на безымянном пальце левой руки. При этом пара никак не комментировала данную новость.
Сейчас фанаты гадают, действительно ли блогер тайно сыграла свадьбу или все-таки ее наряд является всего лишь образом для фотосессии или другого мероприятия.
Рэпер T.I. впервые даст концерт в России
Американский рэпер T.I. (Клиффорд Джозеф Харрис — младший) впервые выступит в России. Концерты планируются в Москве и Санкт-Петербурге в феврале следующего года.
По информации РИА Новости, стартовая цена билетов на шоу рэпера в Москве составляет 4,5 тысячи рублей — это места на дальних зрительных площадках. Билеты на места поближе обойдутся от 5 до 15 тысяч рублей. Еще продаются билеты на танцпол. Они стоят 6 тысяч рублей. В фан-зону можно пройти за восемь тысяч рублей.
Концерт в Санкт-Петербурге обойдется в 4 тысячи рублей на танцпол. Места на трибунах стоят от 4 до 15 тысяч рублей, а в ложах — от 20 до 25 тысяч.
Мария Горбань «беременна от Прилучного»
В Сети набирает популярность тренд, в котором люди публикуют видео, благодаря которым о них узнали миллионы пользователей. Актриса Мария Горбань не смогла пройти мимо и тоже поделилась одним из таких роликов.
В личном блоге артистка показала видео, которое набрало более 22 миллионов просмотров с начала 2025 года. На нем Горбань можно увидеть с большим (накладным) животом рядом с усатым Павлом Прилучным.
«Я беременна от Прилучного. Муж не против», — смущаясь, говорит актриса в ролике.
На самом деле эти кадры сделаны на съемках сериала «Постучись в мою Тверь». Фанаты Горбань и Прилучного с юмором отнеслись к этому видео.
Поклонники написали, что оба артиста умеют хорошо шутить. Однако не для кого не секрет, что Мария Горбань уже несколько лет замужем за кинооператором Кириллом Зоткиным, у пары общий сын Нилан. От первого брака у Горбань растет дочь Стефания.
У Прилучного есть двое детей от первого брака с Агатой Муцениеце — Тимофей и Мия. А сейчас Павел счастлив в браке Зепюр Брутян. Пара воспитывает общего сына Микаэля.
Лолита разгромила гостиничный номер в США
Певица Лолита Милявская рассказала, как однажды разгромила гостиничный номер в Лос-Анджелесе. Она вспоминает, что устроила дебош, когда ругалась с бывшим мужем.
«В Лос-Анджелесе я разгромила номер, вызвали полицию. Я открыла голая, сказала, что у меня депрессия: я ругалась с бывшим мужем. <…> Я выбрасывала вещи в окно, что-то там побила», — сказала певица Пятому каналу.
Лолита отметила, что прибывшие полицейские сдержанно отнеслись к происходившему, а урегулировать конфликт помогла подруга певицы.
Лариса Гузеева стала бабушкой и закатила скандал в аэропорту Тбилиси
Телеведущая Лариса Гузеева раскрыла, что стала бабушкой. У нее родилась внучка Ива. Вместе с ней и своей дочерью Ольгой звезда ток-шоу «Давай поженимся» оказалась в эпицентре скандала в аэропорту Тбилиси. Причиной недовольства звезды шоу-бизнеса стали места в бизнес-классе, а точнее, их отсутствие.
По информации Telegram-канал Mash, семья Гузеевой прибыла на новом микроавтобусе Mercedes в воздушную гавань, они должны были улететь в Москву. На стойке регистрации выяснилось, что нужные артистке места уже заняты.
Гузеева пыталась добиться своего 10 минут, но после вспылила и ушла на посадку. Телеведущей нашли места в бизнес-классе, но не те, которые она хотела.
По прилете во Внуково Гузееву с дочкой и малышкой встретили журналисты. Телеведущая подтвердила, что конфликт в Тбилиси случился из-за неприятной ситуации.
Еще она рассказала, что ее дочь Ольга вышла замуж этой весной, а малышка родилась в этом году. Звезда Первого канала сообщила, что девочку зовут Ива, по-русски — Ева. Зятя Гузеевой зовут Никита, и он не имеет отношения к творческим профессиям.
Оксана Самойлова обустроила квартиру после переезда из дома Джигана
Оксана Самойлова показала кухню в новой квартире с глянцевыми шкафами из темного дерева. Она рассказала, что переехала из дома, в котором они жили с Джиганом. Фанаты по-разному отнеслись к интерьеру нового жилья блогерши.
«Советский шкаф», «ужасная кухня», «классный дизайн», — написали поклонники.
В квартире бизнесвумен помогают убираться ее дети. В своих соцсетях Самойлова выкладывает видео, как средняя дочь Лея моет полы и шутит с мамой о том, что им не нужно вызывать клининг.
О том, что Самойлова разводится с Джиганом стало известно 9 октября, когда блогерша подала на развод. Соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября.
Самойлова и рэпер особо не комментировали причину их размолвки. У знаменитостей есть четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, 8-летняя Майя и 5-летний Давид.