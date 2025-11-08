НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Проект покинули фавориты, а банк уменьшился на 500 тысяч: что показали в 10-м выпуске «Ставки на любовь»

Проект покинули фавориты, а банк уменьшился на 500 тысяч: что показали в 10-м выпуске «Ставки на любовь»

Рассказываем, что было в первой части финала любовного реалити

132
Семейное испытание не определило победителя проекта,&nbsp;впереди у двойки сильнейших&nbsp;— суперфинал | Источник: телеканал «Пятница!» / T.meСемейное испытание не определило победителя проекта,&nbsp;впереди у двойки сильнейших&nbsp;— суперфинал | Источник: телеканал «Пятница!» / T.me

Семейное испытание не определило победителя проекта, впереди у двойки сильнейших — суперфинал

Источник:

телеканал «Пятница!» / T.me

Финал экстремально-психологического шоу «Ставка на любовь» (16+) уверенно набирает обороты. 7 ноября зрители увидели первую часть заключительного выпуска, где участников ждала череда испытаний, ставок и откровений. До решающего момента добрались лишь две пары, а победителей объявят 14 ноября.

Неделю назад за шаг до финиша выбыли Верещагины — те самые, которых Айза когда-то спасла, уступив им место. Позже она вернулась, чтобы… выгнать их самой. Символично и немного по-сценарному. Интернет мгновенно взорвался сообщениями о «несправедливости», мол, Верещагины были самыми искренними. Однако стоит напомнить: Верещагин собрал «заговор» против Айзы и Степана Кузьменко в тот самый день, когда они уступили ему свое место.

Блогерша в тот момент даже не знала, что Олег попросил своих новых сокомандников выставить на испытания на вылет пары Карины Нигай и Айзы с кавалерами. В итоге шалость не удалась — соревноваться за место в шоу против Карины и Ильи пошли сами Верещагины. И проиграли. Но Айза захотела покинуть проект вместо них, не желая занимать одну из сторон в развалившейся «коалиции». И лишь по дороге с виллы она узнала от других участников, что Олег хотел ее подставить.

Завтрак с подвохом и ставки на чувства

Новое утро на убудской вилле Bond Bali началось с неожиданного бонуса: участникам впервые не пришлось самим готовить завтрак. Правда радость длилась недолго: Павел Мамаев как истинный скептик заподозрил ловушку и отказался от еды. Его жена ворчала, но он остался непреклонен. Семен Кривцов, наоборот, набросился на еду с энтузиазмом — и даже утащил припасы в номер, что не порадовало его супругу: Женя посчитала, что переедание не к добру перед ответственным испытанием.

Источник: телеканал «Пятница!» / T.meИсточник: телеканал «Пятница!» / T.me
Источник:

телеканал «Пятница!» / T.me

После утренней церемонии у местного шамана финалисты оказались в любовном казино. Ведущие Регина Тодоренко и Влад Топалов объявили: пополнять призовой фонд (5,77 миллиона рублей) больше нельзя, но часть денег можно поставить на кон, забрав их из общей кубышки. На выбор — три варианта:

  1. Усложнить задачу соперникам — минус 300 тысяч из банка.

  2. Купить бонус себе — минус 500 тысяч из банка.

  3. Забрать гарантированные 2 миллиона в случае проигрыша (если же пара не проиграет, деньги остаются в банке).

Каждая пара делала ставку тайно. Мамаевы решили остаться «в белом» и ничего не менять, Евгения Кривцова потратила часть фонда на бонус, а Айза выбрала «подушку безопасности» — те самые 2 миллиона, если что-то пойдет не так.

Источник: телеканал «Пятница!» / T.meИсточник: телеканал «Пятница!» / T.me
Источник:

телеканал «Пятница!» / T.me

Испытание на вылет: кто кого поднял на вершину

Днем пары ждал самый буквальный подъем в истории шоу: с помощью одной веревки нужно было взобраться на скользкий склон и ударить в гонг на вершине.

Первым это удалось Айзе и Степану Кузьменко, он, как в хорошем романтическом сериале, буквально донес партнершу на руках до победы.

Следом шли Мамаевы: Надежда подталкивала мужа, а тот на последних метрах вытянул ее наверх. Кривцовы даже с бонусной ступенькой, увы, не справились — Семен соскользнул вниз, и Евгения осталась ждать безуспешно. Итог: Кривцовы выбыли под разочарованные упреки Жени, а общий призовой фонд сократился до 5,27 миллиона рублей. В суперфинале остались Айза со Степаном и семья Мамаевых.

Источник: телеканал «Пятница!» / T.meИсточник: телеканал «Пятница!» / T.me
Источник:

телеканал «Пятница!» / T.me

Финальная церемония: вопросы в лоб и тонкие нервы

Вечером пары отвечали на анонимные вопросы от бывших участников. Айзу спрашивали о неудачных романах и использовании людей, Надежде Мамаевой намекнули на планы по пополнению семьи и уточнили про желание посоревноваться в подобном проекте с бывшей женой Мамаева — Аланой.

«А ее, наверное, просто не позвали. Может, у нее пары нет?» — едко заметила Надежда. Павел также добавил, что от такого удовольствия предпочел бы воздержаться.

Айза признала, что поспешила с суждениями о Кривцовой под влиянием Нигай, а Надежда с иронией ответила, что готова на дочку, но если только «ее родит Павел».

Павел Мамаев объяснил, что не видит ничего постыдного в том, что оказался в финале, ведь несмотря на то, что их пара примкнула к проекту последней, они принесли значительную часть призового фонда. Сама церемония, как водится, превратилась в сборку лучших конфликтов и цитат сезона, но без новых сенсаций.

Что ждет в суперфинале

Источник: телеканал «Пятница!» / T.meИсточник: телеканал «Пятница!» / T.me
Источник:

телеканал «Пятница!» / T.me

Судя по анонсу, финальный выпуск обещает быть еще жестче: участников ждут экстремальные задания, а зрителей — валидольная серия. Правда, как Павел Мамаев справится с испытаниями с перевязанной рукой, пока загадка. В тизере мелькнул кадр с победным фаером — зрители уверены, что за ним стоит Степан Кузьменко: молодые руки, без тату и без пластыря, намек более чем прозрачный.

Кстати, недавно Айза официально подтвердила, что выходит замуж за Степана Кузьменко, того самого привлекательного нефтяника, с которым она и делала ставки на любовь. Так что для пары финал шоу может стать не только телевизионным, но и вполне жизненным хеппи-эндом.

Кто, по-вашему, возьмет победу в суперфинале и кому вы симпатизируете?

Айза и Степан победят — за них и болею
Айза и Степан победят, но болею за Мамаевых
Мамаевы победят — и это заслуженно
Мамаевы победят — но я за Айзу и Степу
Комментарии
3
Гость
41 минута
Удивительно, что фавориты покинули проект — как это повлияет на динамику?
Гость
42 минуты
Интересно, как изменятся отношения после такого поворота событий.
Читать все комментарии
