«Я выбирала сердцем и не ошиблась»: как 12-летняя школьница Виктория Захарова завоевала сердца российских звезд

Рязанская школьница Виктория Захарова прошла этап слепых прослушиваний в телешоу «Голос. Дети» (0+). К ней повернулись все наставники, но первой — оперная певица Аида Гарифуллина. Сейчас Вика работает в команде Аиды и верит в победу, которую она заслужила не только талантом, но и упорным трудом. О том, через что пришлось пройти девочке, чтобы ее заметили, как себя ведут «звезды» за кулисами ток-шоу и нужен ли блат, чтобы попасть «в телевизор», корреспондент YA62.ru поговорила с самой Викой, ее педагогом по вокалу Лейлой Никитиной и ее мамой Марией Захаровой.

У Вики Захаровой в ее 12 лет уже плотный график выступлений. Мы встречаемся в одном из кафе в центре города перед очередной репетицией во Дворце детского творчества города Рязани. Девочка только вернулась из Москвы: она была одной из пяти приглашенных детей-финалистов проекта «Детская Новая волна» на юбилее Академии Игоря Крутого.

Пережила четыре отказа

Выступление на проекте «Голос. Дети» длится пару минут, но мало кто знает, что путь к этим 2 минутам занимает долгие годы труда и многочасовых репетиций. У Вики и ее педагога Лейлы этот путь занял 5 лет.

«В первый раз я решила пробовать свои силы в 8 лет, но наставники не повернулись, и меня не показали в эфире, а это значит, что можно было вновь попробовать свои силы в проекте», — говорит Вика.

Лейла рассказала, что всё это время Вика выигрывала различные конкурсы, успешно выступала, но пройти в проект не получалось, и это заставляло ее работать над собой. «У меня появилось желание идти вперед, такая мотивация возникала развиваться еще больше, чтобы на следующий год уже точно пройти. Я трудилась не только на занятиях в классе, но и отрабатывала технику дома», — вспоминает девочка.

На Викторию обратили внимание все члены жюри конкурса

Источник:

Голос. Дети / 1tv.ru

Лейла экспериментировала с ее репертуаром — с этим она не подошла, значит, надо пробовать что-то другое. «И мы искали и искали песни и образы. И вот всё в один момент сложилось так, что понравилось и нам, и жюри», — говорит Лейла.

Песня Селин Дион My Heart Will Go On в исполнении Вики Захаровой покорила всех наставников. Да и Вика не сомневалась в своих силах.

«Песню я пою уже практически год. Так что я не очень волновалась, когда выходила исполнять ее, потому что была уверена: у меня всё получится».

Между педагогом и учеником должны быть взаимопонимание и единение, и даже в этом моменте Лейла и Вика оказались похожи. Лейла сама мечтала исполнить My Heart Will Go On, но в те годы, когда она принимала участие в конкурсах, организаторы не поощряли исполнение детьми взрослого репертуара.

Виктория с братом и преподавателем Лейлой берут награды на различных вокальных конкурсах | Источник: личный архив семьи ЗахаровыхВиктория с братом и преподавателем Лейлой берут награды на различных вокальных конкурсах | Источник: личный архив семьи Захаровых

Виктория с братом и преподавателем Лейлой берут награды на различных вокальных конкурсах

Источник:

личный архив семьи Захаровых

«Для меня эта композиция была той самой песней, которая так и не случилась в моей жизни. Глядя на Вику, я понимала, что она ее исполнит как нужно. Она эту песню спела, в моем представлении, идеально, — говорит Лейла. — То, что она делает, не каждый ребенок может вынести. У нее по физиологии очень крепкий голосовой аппарат. Если же говорить о технике, то это бэлтинг — прием, который помогает вокалистам выразить свои эмоции и чувства через объем, громкость, мощь, глубину и плотность звучания».

К Вике повернулись все наставники. Она могла выбрать любого из них, но выбрала Аиду. «Я выбирала сердцем и не ошиблась, потому что Аида очень добрая, ласковая, мы с ней работаем, она всех похвалит, никого не оставит без внимания, в общем, очень понимающая, тактичная», — говорит девочка.

«Тебя могут убрать, если ты неподходящий персонаж для их истории»

Лейла Никитина — известный педагог в городе, она воспитала многих звездных детей и сама участвовала в известных ток-шоу, таких как «Песни на ТНТ», «Новая звезда» — вокальный проект телеканала «Звезда».

«Песни на ТНТ, где я участвовала, хотели сделать аналогом "Фабрики звезд" — мы должны были жить там внутри, на несколько месяцев отказаться вообще от доступа во внешний мир. Мы были в составе трио, и все тогда учились, нужно было прерывать учебный процесс, к этому мы оказались не готовы», — рассказала Лейла.

Лейла и сама участвовала в телевизионных шоу | Источник: личный архив семьи ЗахаровыхЛейла и сама участвовала в телевизионных шоу | Источник: личный архив семьи Захаровых

Лейла и сама участвовала в телевизионных шоу

Источник:

личный архив семьи Захаровых

Этот опыт помог Лейле узнать, как устроен мир шоу-бизнеса и что одного только таланта для успеха мало, нужны правильный репертуар и умение создавать шоу, быть интересным зрителям. А самое сложное — это просто морально выстоять, потому что съемки ТВ-проекта иногда занимают 12 часов и ты должен быть к этому готов, несмотря на усталость.

Вика учится на отлично, изучает 4 иностранных языка, но хочет всё же связать свою жизнь с музыкой. Она говорит, что мечтала стать певицей с 4 лет, когда и начала заниматься вокалом.

Вике нравится разнообразная музыка — от современного фолка Green Apelsin до Полины Гагариной. А еще Вика сама пишет песни, пока что только начинает, но, по мнению ее педагога, у Вики это должно получиться.

Она хотела бы принять участие в Интервидении, и ей хотелось бы представлять на нём свою страну.

У Вики есть еще младший брат Лев, ему 9 лет — он тоже поет и уже успешно участвует в конкурсах. Мама детей говорит, что не делала ничего особенного для того, чтобы развить в детях их творческие способности. Старались водить их в разные кружки, чтобы было больше возможностей увидеть, чему они отдают предпочтение. С малых лет часто слушали музыку, народные песни, песни Мэрайи Кэри, Лары Фабиан и других исполнителей.

Между детьми нет конкуренции, наоборот, они поддерживают друг друга.

Мария говорит, что родители не настаивают на музыкальной карьере дочери, это будет личное решение только самой Виктории.

Кристина МельниковаКристина Мельникова
Кристина Мельникова
корреспондент YA62.RU
Голос. Дети Конкурс Первый канал Телешоу Пение
Гость
27 минут
Виктория — настоящий талант, приятно видеть молодых дарований!
Гость
28 минут
Впечатляет, что такая юная участница смогла привлечь внимание звёзд!
