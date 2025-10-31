«Я выбирала сердцем и не ошиблась»: как 12-летняя школьница Виктория Захарова завоевала сердца российских звезд

Виктория Захарова очень долго готовилась к шоу на Первом канале Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа, Голос. Дети / 1tv.ru, личный архив семьи Захаровых

Рязанская школьница Виктория Захарова прошла этап слепых прослушиваний в телешоу «Голос. Дети» (0+). К ней повернулись все наставники, но первой — оперная певица Аида Гарифуллина. Сейчас Вика работает в команде Аиды и верит в победу, которую она заслужила не только талантом, но и упорным трудом. О том, через что пришлось пройти девочке, чтобы ее заметили, как себя ведут «звезды» за кулисами ток-шоу и нужен ли блат, чтобы попасть «в телевизор», корреспондент YA62.ru поговорила с самой Викой, ее педагогом по вокалу Лейлой Никитиной и ее мамой Марией Захаровой.

У Вики Захаровой в ее 12 лет уже плотный график выступлений. Мы встречаемся в одном из кафе в центре города перед очередной репетицией во Дворце детского творчества города Рязани. Девочка только вернулась из Москвы: она была одной из пяти приглашенных детей-финалистов проекта «Детская Новая волна» на юбилее Академии Игоря Крутого.

Пережила четыре отказа

Выступление на проекте «Голос. Дети» длится пару минут, но мало кто знает, что путь к этим 2 минутам занимает долгие годы труда и многочасовых репетиций. У Вики и ее педагога Лейлы этот путь занял 5 лет.

«В первый раз я решила пробовать свои силы в 8 лет, но наставники не повернулись, и меня не показали в эфире, а это значит, что можно было вновь попробовать свои силы в проекте», — говорит Вика.

Лейла рассказала, что всё это время Вика выигрывала различные конкурсы, успешно выступала, но пройти в проект не получалось, и это заставляло ее работать над собой. «У меня появилось желание идти вперед, такая мотивация возникала развиваться еще больше, чтобы на следующий год уже точно пройти. Я трудилась не только на занятиях в классе, но и отрабатывала технику дома», — вспоминает девочка.

На Викторию обратили внимание все члены жюри конкурса Источник: Голос. Дети / 1tv.ru

Лейла экспериментировала с ее репертуаром — с этим она не подошла, значит, надо пробовать что-то другое. «И мы искали и искали песни и образы. И вот всё в один момент сложилось так, что понравилось и нам, и жюри», — говорит Лейла.

Песня Селин Дион My Heart Will Go On в исполнении Вики Захаровой покорила всех наставников. Да и Вика не сомневалась в своих силах.

«Песню я пою уже практически год. Так что я не очень волновалась, когда выходила исполнять ее, потому что была уверена: у меня всё получится».

Между педагогом и учеником должны быть взаимопонимание и единение, и даже в этом моменте Лейла и Вика оказались похожи. Лейла сама мечтала исполнить My Heart Will Go On, но в те годы, когда она принимала участие в конкурсах, организаторы не поощряли исполнение детьми взрослого репертуара.

Виктория с братом и преподавателем Лейлой берут награды на различных вокальных конкурсах Источник: личный архив семьи Захаровых

«Для меня эта композиция была той самой песней, которая так и не случилась в моей жизни. Глядя на Вику, я понимала, что она ее исполнит как нужно. Она эту песню спела, в моем представлении, идеально, — говорит Лейла. — То, что она делает, не каждый ребенок может вынести. У нее по физиологии очень крепкий голосовой аппарат. Если же говорить о технике, то это бэлтинг — прием, который помогает вокалистам выразить свои эмоции и чувства через объем, громкость, мощь, глубину и плотность звучания».

К Вике повернулись все наставники. Она могла выбрать любого из них, но выбрала Аиду. «Я выбирала сердцем и не ошиблась, потому что Аида очень добрая, ласковая, мы с ней работаем, она всех похвалит, никого не оставит без внимания, в общем, очень понимающая, тактичная», — говорит девочка.

«Тебя могут убрать, если ты неподходящий персонаж для их истории»

Лейла Никитина — известный педагог в городе, она воспитала многих звездных детей и сама участвовала в известных ток-шоу, таких как «Песни на ТНТ», «Новая звезда» — вокальный проект телеканала «Звезда».

«Песни на ТНТ, где я участвовала, хотели сделать аналогом "Фабрики звезд" — мы должны были жить там внутри, на несколько месяцев отказаться вообще от доступа во внешний мир. Мы были в составе трио, и все тогда учились, нужно было прерывать учебный процесс, к этому мы оказались не готовы», — рассказала Лейла.

Лейла и сама участвовала в телевизионных шоу Источник: личный архив семьи Захаровых

Этот опыт помог Лейле узнать, как устроен мир шоу-бизнеса и что одного только таланта для успеха мало, нужны правильный репертуар и умение создавать шоу, быть интересным зрителям. А самое сложное — это просто морально выстоять, потому что съемки ТВ-проекта иногда занимают 12 часов и ты должен быть к этому готов, несмотря на усталость.

Вика учится на отлично, изучает 4 иностранных языка, но хочет всё же связать свою жизнь с музыкой. Она говорит, что мечтала стать певицей с 4 лет, когда и начала заниматься вокалом.

Вике нравится разнообразная музыка — от современного фолка Green Apelsin до Полины Гагариной. А еще Вика сама пишет песни, пока что только начинает, но, по мнению ее педагога, у Вики это должно получиться.

Она хотела бы принять участие в Интервидении, и ей хотелось бы представлять на нём свою страну.

У Вики есть еще младший брат Лев, ему 9 лет — он тоже поет и уже успешно участвует в конкурсах. Мама детей говорит, что не делала ничего особенного для того, чтобы развить в детях их творческие способности. Старались водить их в разные кружки, чтобы было больше возможностей увидеть, чему они отдают предпочтение. С малых лет часто слушали музыку, народные песни, песни Мэрайи Кэри, Лары Фабиан и других исполнителей.

Между детьми нет конкуренции, наоборот, они поддерживают друг друга.