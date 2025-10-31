«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым

У кого-то картина вызовет пару смешков, у кого-то — храп Источник: Денис Лейканд / 63.RU

Российский кинематограф теперь может похвастаться, что у него есть свой эквивалент малыша Йоды. В широкий прокат вышла киносказка «Горыныч» (6+) с ярославским актером Александром Петровым и компьютерным дракончиком в главных ролях.

Картину оценил наш коллега, корреспондент 63.RU. Плюсы, минусы, интересные находки и упущенные возможности фильма — обо всём этом читайте ниже.

Далее — текст от первого лица.

По сюжету фильма моряк Алексей Алехин в исполнении Александра Петрова попадает в сказочное княжество. Ему предстоит спасти малыша-дракона Горыныча, излечить хандру местного князя, сразиться с силачом Бамбулой и дать отпор коварным врагам. Верный помощник героя в этих приключениях — сам дракончик, который считает Алешу своей мамой.

Сразу отвечу на главный вопрос: Горыныч, в честь которого и назван фильм, умилительный. Свою функцию «ми-ми-ми» он выполняет хорошо. Поэтому странно, что в картине он играет по сути второстепенную роль. Подозреваю, что это объясняется дороговизной создания компьютерного дракончика.

Для сюжета Горыныч не особо важен, он нужен в основном для умиления и гэгов. Но, повторюсь, они успешны. А предпоследняя сцена с Горынычем может даже пробить на слезу. Хотя почему он Горыныч, если у него всего одна голова…

В целом же фильм — стандартный для современного российского кино детский сад с неуместными отсылками и шутками для взрослых. Особенно непонятна автору рецензии сцена с тусующимся в клубе Александром Петровым. Это точно то, что надо показывать в фильме с рейтингом 6+?

Сюжет сначала несется галопом по Европам, а потом вдруг тормозит, вызывая ощущение затянутости. Хотя, возможно, так только кажется, поскольку сюжет в принципе незамысловатый. Что фильму, кстати, вовсе не в минус.

Уровень актерской игры в зависимости от конкретного артиста варьируется от ТЮЗа до более-менее приличного. Так, Роман Курцын веселит. К Сергею Епишеву (Леве из «Кухни») вопросов вообще нет, очень харизматичный. Сергей Маковецкий, что забавно, снова играет князя из «Трех богатырей», но уже не только голосом, но и натурой.

Александр Петров не показывает ничего выдающегося, но и ничего отталкивающего, а это уже плюс. Главная героиня очаровательна, отношения между ней и героем Петрова вполне милые.

Компьютерная графика на 4 с минусом. Декорации более-менее правдоподобные, так как не слишком аляповатые, чего не скажешь о костюмах. Хотя фильм так и не дает внятного ответа, куда попадает герой Александра Петрова: то ли просто в прошлое, то ли в параллельный сказочный мир. По ходу сюжета поочередно склоняешься то к тому, то к другому. В любом случае людьми с насквозь современной внешностью в а-ля старинных костюмах никого уже не удивишь, а потому и не огорчишь.

Несколько шуток, которые вызывают улыбку просто за счет своей глупости, в наличии имеется. Радует и то, что создатели фильма не скатились в махровое копирование Голливуда. Не считая княжеского советника Парамона, который изо всех сил изображает капитана Джека Воробья. А еще не считая злодея барона, сидящего в замке, где вечный сумрак, и носящего доспехи Темного властелина Саурона. А вот его рыцари почему-то одеты в кофты и треники и с адидасовскими полосами, как у гопников.

Но главную фишку своего фильма авторы, к сожалению, задвинули. Это преступно редкие музыкальные номера. Они буквально выпрыгивают из ниоткуда, снося любое критическое мышление своей зажигательной абсурдностью. Они настолько странные, порой неуместные и без тормозов, что это не может не понравиться. К тому же музыка и исполнение если не на высоте, то по крайней мере на приличном уровне.

И вот когда ты уже выключаешь мозг, чтобы погрузиться в это безумие… всё заканчивается. Обидно, потому как если бы весь фильм был выполнен в виде такого гротескного мюзикла, то это действительно была бы запоминающаяся вещь.

Подведу черту под этим потоком сознания. Вести ли детей на этот фильм? Вести, ибо данная картина следует замечательному завету: не навреди.

