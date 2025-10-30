«Я в жизни слабый»: Иван Янковский откровенно рассказал о звездных ролях и сравнениях с именитым дедом

Говорят, что слава может опередить, но в случае с Янковским она убежала слишком далеко вперед Источник: кадр из фильма «Дама пик» (18+), реж. Павел Лунгин, 2016 год

В последние годы в киноиндустрии можно заметить тенденцию: если фильм обсуждает вся Россия, то почти наверняка в нем снимался Иван Янковский. Актер старается выбирать интересные проекты и не запятнать свою репутацию и звездную фамилию.

В честь дня рождения Янковского-младшего вспоминаем, как он сумел подняться на вершину славы, несмотря на трудности и скандалы.

Источник: Городские медиа

«Меня на год запирали в комнате за вранье»

В детстве Янковский-младший был совсем не пай-мальчиком. Он прогуливал уроки, втайне от родителей смотрел ужастики, часто врал и не хотел поддаваться воспитанию. В какой-то момент, по словам Ивана, его поведение настолько надоело семье, что она пошла на крайние меры.

— Меня на год запирали в комнате за вранье и за то, что я прогуливал и курил. Я ходил только в школу и обратно. Единственной отдушиной были спортивные газеты, которые я покупал в киоске напротив школы, — признавался Иван.

Несмотря на то что Иван рос в семье, где родители, дедушка и бабушка — все были актерами, он сам совсем не хотел продолжать династию. Ему был ближе спорт, он занимался футболом, легкой атлетикой, но особенно его увлекал теннис. В 9 лет он даже выиграл юниорский турнир в Лос-Анджелесе.

Источник: ivanfilippovich / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

Иван очень любил спорт, но не мог стать дисциплинированным. Родители, не зная, как ему помочь, решили перевести его из обычной школы в место с более строгими условиями. Они выбрали между Суворовским училищем и Международной московской киношколой и остановились на втором варианте. Перемена действительно пошла на пользу, Иван много путешествовал и сталкивался с реальными проблемами.

— Я с этой школой много что прошел: был на Соловецких островах, в экспедиции в Армении и Турции, в Южной Африке — там мы снимали документальное кино про детей. Школа всё время создавала такие условия, в которых ты должен был определить для себя какие-то ценности. Эта школа привела мои мозги в порядок, — считает Янковский-младший.

После школы он уже не сомневался, что хочет связать свою жизнь с кино и театром. Иван подал документы во все московские вузы, и его взяли в ГИТИС на режиссерско-актерский факультет. Уже тогда Иван понимал, что известная фамилия не всегда работает в его пользу и ему придется доказывать, что он не хуже, чем его отец или дедушка.

— Выбирая актерскую профессию, я понимал, что иду воевать — с общественным мнением, с предрассудками, с тем, что я не Олег, не Петя, не Саша, — твердо был уверен Иван.

«Я в жизни слабый, а роль позволяет мне влезть в шкуру сильного»

После учебы первое время актера не баловали ролями. Он играл в театре и пару раз появлялся в кино, но те роли сейчас вспомнят только преданные поклонники артиста. Первая слава пришла к Ивану после выхода фильма «Текст» (18+). Кроме того, премьера сопровождалась бурными обсуждениями: зрители возмущались из-за откровенной сцены с Кристиной Асмус.

— Кристина не заслужила травлю в свою сторону за то, что она профессиональная актриса. Для нас это тоже был стресс — снимать такую сцену. Это не веселье и не праздник. Такие сцены не приносят удовольствия и счастья. Ты же показываешь интимные, личные вещи, а это сложно, — заступился за коллегу Иван.

Источник: кадр из фильма «Текст» (18+), реж. Клим Шипенко, 2019 год

Сам Янковский говорил, что не воспринимает работу как нечто сверхъестественное и очень важное. Актерство для него было лишь развлечением и возможностью побывать в чужой шкуре.

— Актерская профессия для меня — некое баловство, игра. Я ею занимаюсь только с точки зрения того, что могу чему-то научиться как человек. Если я в жизни слабый, а роль позволяет мне влезть в шкуру сильного, если я боюсь боли, а играю того, кто ее не боится, то работа над материалом поможет что-то про себя понять, что-то перерасти.

Так же ничего не ожидая он согласился на роль Вовы Адидаса в «Слове пацана» (18+). Казалось бы, после нее он стал еще успешнее, но и здесь не обошлось без скандалов. Сначала на актера накинулся его коллега Никита Кологривый. Тот посчитал, что Иван совсем не подходит на эту роль, и предъявил ему за то, что тот получил работу без кастингов, в отличие от остальных.

— Ты хочешь сказать, что мало Вов Адидасов по стране? Тот же Юра Борисов. Я считаю, что он точнее мог бы сделать эту работу. Но, видимо, ему не предложили, — негодовал Кологривый в одном из интервью.

Источник: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), реж. Жора Крыжовников, 2023 год

Янковский тонко ответил Кологривому в своем блоге:

— Я человек скромный, по крайней мере, я верю, что я скромный. Говорить без дела я не люблю. Считаю, что за человека творческого должна говорить сама работа.

В 2024 году Кологривый взял свои слова назад и признал актерский талант Янковского.

После взлета популярности Иван еще не раз отхватывал на орехи, сначала от зрителей сериала «Преступления и наказания» (18+), потом ремейка «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (18+). Кроме того, что проекты сами по себе получались резонансные, критики говорили, что Иван недостаточно хорошо играет и не может дотянуться до уровня Олега Янковского.

Источник: кадр из сериала «Преступление и наказание» (18+), реж. Владимир Мирзоев, 2024 год

— Стали сравнивать с дедом. Что, я считаю, вообще бессмысленно! Это даже какой-то бред. «Ну не дед! До деда далеко. А этот, конечно, дерево. Дед потрясающий, а этот…» Знаешь, я в этом понял самое классное, что если сравнивают, то уже хорошо. Есть повод. Я готов проиграть деду сто раз из ста! — ответил на критику Иван.

Иван заявил, что его не волнует чужое мнение, главное, чтобы ему самому нравилось, как и где он играет.

— Знаете, что у меня лучше всего получается? Класть на чужие ожидания. Я в этом прямо мастер. Реально могу дать свой номер, если кому-то нужно в этом убедиться. Мне плевать на то, чего от меня ждут. Я никому ничего не должен, — отрезал Янковский.

«Хочется немного погулять»

Как только Янковский попал в шоу-бизнес, он сразу прославился как ловелас и дамский угодник. Он появлялся на публике с дочками бизнесменов, ему приписывали романы с актрисами. Однако все эти связи длились недолго.

Источник: ivanfilippovich / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

Самый длительный роман у актера случился с дочкой лидера группы «Алиса» Константина Кинчева — Верой Панфиловой. Их отношения длились три года, пара вместе появлялись на публике. Поговаривали, что влюбленные уже познакомились с родителями друг друга, съехались и готовятся к свадьбе. Однако в один момент всё рухнуло.

На одной из премьер в 2016 году Янковский появился в компании блогера Таисии Румянцевой, а уже на награждении премией «Золотой орел» обнимался с дочкой ресторатора Александрой Новиковой.

— Иван в последнее время очень востребован в профессии, — делился близкий друг Янковского Александр. — Да и возраст у него еще не тот, чтобы полностью посвящать себя семье, проводить вечера дома с любимой. Хочется немного погулять. У Веры тоже свои дела — спектакли, репетиции. В какой-то момент они, видимо, заметили, что стали проводить вместе всё меньше времени. Ну а потом решили, что не стоит мучиться. И разъехались.

Поклонники обвинили Ивана в измене, актер в ответ лишь отмахивался. В августе 2017 года актер вновь сошелся с Верой, будто ничего и не было.

Со второй попытки пара снова не смогла построить семейное счастье. Во время съемок фильма «Чемпион мира» (16+) Иван познакомился с Дианой Пожарской. Актриса на тот момент была замужем, но это не остановило влюбленных.

Источник: кадр из фильма «Чемпион мира» (18+), реж. Алексей Сидоров, 2021 год

Первое время они скрывали свои отношения. Поделились с публикой лишь в 2021 году, после того как сыграли свадьбу. Диана к тому моменту уже была беременна. В роли мужа актер полностью изменился, он ни на шаг не отходит от своей супруги и вместо подозрений в изменах теперь вызывает у поклонников только умиление от нежных семейных снимков.

В 2021 году у Янковского и Пожарской родился сын, которого назвали в честь дедушки — Олегом.

Источник: ivanfilippovich / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ