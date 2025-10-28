«Мы тупые?» — «Нет, среднестатистические». Каким получился российский аналог «Форта Боярд»

Источник: телеканал СТС

На телеканале СТС стартовала развлекательная передача «Форт. Возвращение легенды» с ведущим Александром Петровым — аналог легендарного шоу «Форт Боярд», но не во Франции, а в Кронштадте. Рассказываем, каким получилось импортозамещение.

В воскресенье, 26 октября, телеканал СТС показал первый выпуск нового шоу «Форт. Возвращение легенды». По сути, это однояйцевый близнец «Форта Боярд». Съемки в форту «Александр I», известном также как Чумной форт, стартовали 1 сентября, о чем мы уже рассказывали.

Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу рассказывала журналистам, что масштабную реконструкцию исторического сооружения, которое больше и старше пресловутого Боярда, проводили специально для этих съемок. А первый замглавы «СТС Медиа» Максим Рыбаков говорил, что больше пяти лет вынашивал идею запуска масштабного приключенческого шоу с «российским культурным кодом».

Правила игры

Производством передачи по заказу канала СТС занималась компания «Вайт Медиа». Судя по количеству заявленных звездных участников — их 52 — надо ожидать десять выпусков, которые телеканал будет показывать по воскресеньям до 28 декабря.

Оригинальное шоу под названием «Ключи от форта Боярд» вышло на французском телевидении летом 1990 года. Команда участников за ограниченное время должна была преодолеть испытания на физическую подготовку, смекалку и умение работать в команде. За успешно пройденное испытание команда получала ключ или подсказку. Участников сопровождали или испытывали обитатели форта: старец Фура, дородный моряк Ля Буль, одетые в тельняшки карлики Паспарту и Пастан и темнокожая укротительница тигров Фелиндра. В финале, если участники смогли собрать нужное число ключей, им предстояло отгадать загадку, используя подсказки. Если ответ был верным, открывалась сокровищница, из которой за ограниченное время надо было успеть вынести как можно больше монет. Затем добычу взвешивали и определяли, сколько реальных денег заработала команда.

Спустя 35 лет новое шоу телеканала СТС следует этой же игровой механике практически один в один. Разве что обитателей форта заменили на «локализованных» персонажей. Уводит участников в темницу солдат Преображенского полка Лаврентий (Эдуард Хайрулин), вместо старца Фура загадывает загадки Чумной доктор (Владислав Третьяк), кормит блюдами с добавлением личинок и тараканов шеф-повар Оливье (Оливье Сиу), меряется в ловкости кузнец Емельян (Никита Васильевский), обыгрывает в игры на зрительную память Иноземка (Алида Нондову), а сопровождает между испытаниями шут Яшка, наряженный во вполне европейский шутовской наряд (Максим Васюкин).

В целом изменения, внесенные авторами российского аналога в оригинальную концепцию шоу, в первом выпуске выглядели декоративными. А задания — либо легкими, либо невыполнимыми.

Кто вошел в первую команду «Форта»

Первопроходцами нового шоу стали рэпер Серега, «человек-улыбка» и «самый позитивный бизнесмен России» Николай Василенко, повар и телеведущий Александр Белькович, заявленный как «фитнес-блогер» и «серьезный участник» Алексей Столяров (а еще — бывший муж Ксении Шойгу) и актер Вячеслав Чепурченко. Свою команду участники назвали незатейливо: «Хороший день».

Василенко на вопрос ведущего Александра Петрова, что он вообще тут делает, простодушно ответил: «Мне нравится форт. Может, его купить можно?»

Оказалось, нельзя. Можно было только собрать за 45 минут пять частей ключа-якоря и открыть сокровищницу форта. В одной из келий, как в шоу называют помещения форта, во время выполнения заданий участники могли найти бонус — «медальон от банка», который дает дополнительное время в сокровищнице. Синие баннеры банка то и дело мелькали в кадре, а ведущий несколько раз за время эфира произносил рекламные тексты.

Задания «Форта», кельи и персонажи

Выполнять первое задание — закатить четыре ядра в пушку за три минуты — ведущий вызвал Столярова и Бельковича. В келье оказалось, что «закатывать» надо через решетку, удерживая ядро на лопасти весла. Пока Белькович пытался справиться с задачей, Столяров ходил вокруг и приговаривал: «Надо выше». Каким-то чудом им удалось справиться с ядрами, и команда получила первый фрагмент ключа.

Второе задание выполнял Чепурченко. Перед тем как отправить в келью, на него надели парик и воротник вроде тех, что носил шведский посол в комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Чепурченко пришлось ходить по темной комнате со связанными руками и наощупь находить и дергать свисающие с потолка канаты. После каждого рывка сверху на участника сыпались опилки и насекомые, а если везло — выпадал значок с цифрой. Таких значков надо было найти четыре.

Чепурченко с задачей справился, остальные участники с помощью найденных значков успели открыть сейф с ключом. Правда, Столяров начал хватать не ключ, а здоровенного паука, который сидел в сейфе для антуража. А на вопрос: «Леха, зачем?», ответил: «Это нервное было».

«Настоящая команда, полный рассинхрон действий», — прокомментировал работу участников Александр Петров.

Что-то пошло не так

На этом череда удач для команды прервалась. Рэпера Серегу вывели на крышу, прицепили к зиплайну, дали в руку стрелу и сказали, что этой стрелой надо попасть в воздушный шарик с ключом, пролетая мимо него на зиплайне. И по счету «три» спихнули с крыши. Серега честно попытался кинуть стрелу в сторону шарика, но, конечно, не попал, да и кто бы попал на его месте.

Николаю Василенко, которого отправили в башню к Чумному доктору отгадывать загадку, повезло больше. Загадка была такая: «Не ключ, но откроет многие двери. Не огонь, но греет сердца. Ее тайна делает художника гением, полумесяц, сведенный до знака». Василенко сначала сказал, что это «слово», но потом всё же опомнился и назвал правильный ответ — «улыбка».

Для пятого испытания ведущий выбрал самого точного и самого сильного участника — им оказался Столяров. Ему надо было с силой закатить ядро по вздымающемуся вверх желобу так, чтобы оно нажало на кнопку, освобождающую ключ. На последней минуте под крики команды «Делай, как боксеры, тазом!», Столяров сумел толкнуть ядро так, как требовалось.

На шестом испытании Сереге и Славе Чепурченко пришлось строить из брусьев башню, как в игре «Дженга», только в несколько метров высотой. Чепурченко, который стоял на вершине башни, должен был, балансируя, добраться до ключа, подвешенного в шести метрах над землей. Задание выглядело практически нереальным для выполнения, и получить ключ у участников не вышло.

Не добрался до ключа и Василенко, которому пришлось пройтись по канату над двором форта. Время стремительно истекало, и команду отправили к Иноземке. В случае проигрыша тот, кто с ней сразится, попадал в плен до конца игры. Столяров тут же заявил товарищам: «Я не пойду». Пошел Серега. Состязание на запоминание парных картинок он проиграл, и его забрали в темницу. Но пятую часть ключа-якоря команде все-таки выдали.

«Мы тупим»

Началась борьба за подсказки. Чепурченко пришлось ползти по балансирующей платформе на большой высоте, и он опрокинулся практически сразу. А позже сказал коллегам, что даже не расстроился, потому что выполнить это задание практически невозможно.

Белькович ответил на звонок Чумного доктора и услышал загадку: «Его недостаток — причина беды, его избыток — причина печали». «Деньги? — первым делом предположил повар-ведущий. — Тестостерон, эндорфины, сахарный песок? Да я не знаю! Инсулин? Или глюкоза?»

Ни один из вариантов не подошел.

«Ум, Саша, это ум», — сказал Чумной доктор.

Проявлять силу и смекалку снова отправили Алексея Столярова. Ему надо было выбрать из кучи мешков в келье и подвесить на крюк те, что в сумме по весу будут равны мешку, подвешенному за другой конец веревки. Столяров задачу провалил, потому что не заметил весы, которые стояли в келье, и пытался прикидывать вес мешков на глаз. Да еще и не увидел цифру «70», написанную на «основном» мешке и обозначавшую его вес.

После чего всех участников отправили к повару Оливье, который оказался чокнутым типом. В его «ресторане» по столу бегали живые крысы — впрочем, дружелюбные и довольно симпатичные. А вот еда оказалась тошнотворной: пицца с тараканами, спагетти с червями, бисквитные трубочки с жирными белыми личинками. Самым дисциплинированным оказался Чепурченко: он быстро и без эмоций съел всё предложенное. Столяров набил полный рот, толком не прожевал, и его чуть не стошнило. Василенко несколько спал с лица, но съел всё предложенное. «Впервые в жизни таракан и виниры встретились», — заметил Петров.

За эти мучения команда получила свою первую и единственную подсказку. Чтобы иметь хоть какой-то шанс отгадать ребус, двоих игроков обменяли еще на две подсказки. Оказалось, что это картинки: знак зодиака Рыбы, дорожный знак «Проезд запрещен» и стрелки часов. Игроки решили, что ответ — «Знак».

«Мы тупим. Мы тупые?» — снова занервничал Столяров. А Белькович ответил ему: «Мы нормальные. Среднестатистические».

Сокровищница открылась. Двое оставшихся в игре участников — Столяров и Чепурченко — успели дважды забежать туда, чтобы вынести и высыпать на весы золотые монеты. Деньги команда решила отправить в Фонд Константина Хабенского. После взвешивания оказалось, что добыча эквивалентна 290 тысячам рублей. А для личного пользования участники получили от Александра Петрова приглашения на премьеру киноленты «Буратино», в которой ведущий сыграл роль кота Базилио.

Попытка номер пять

Прежде чем новый «Форт» решили снимать в Кронштадте, делать «Форт Боярд» для российского телевидения — со съемками в том самом одноименном форту во Франции и с русскими участниками и ведущими — пытались аж четыре раза.

В 1998 году канал НТВ выпустил шоу «Русские в форте Боярд» с оригинальными персонажами и Леонидом Парфеновым и Еленой Хангой в качестве ведущих. Получилось всего четыре выпуска, после чего шоу было закрыто. С 2002 по 2006 год адаптированную для нашей страны версию «Форта Боярд» выпускал телеканал «Россия». Среди участников первых выпусков шоу были такие звезды, как Александр Домогаров, Дмитрий Певцов и Алина Кабаева. Затем непомерно дорогое в производстве шоу забыли на семь лет.

А в 2013 году возродить российский «Форд Боярд» попытался Первый канал. Правда, эта реинкарнация продержалась в эфире только один сезон. Очередной перезапуск объявили в 2019 году — делать российский «Форт Боярд» взялся телеканал СТС. Ведущим стал находившийся в те годы на пике популярности музыкант Сергей Шнуров. Этот сезон запомнился зрителям слезами Ольги Бузовой, которой пришлось разговаривать по телефону со старцем Фура из будки, кишащей мухами и тараканами.

Еще один сезон — ведущим стал актер Сергей Бурунов — телеканал выпустил в 2021 году. А в марте 2022 года лицензия на телешоу «Форт Боярд» для России была приостановлена из-за санкций. Съемки нового сезона были отменены, по той же причине на ТВ-3 закрылась программа «Последний герой». В аннотациях нового «Форта» о международной лицензии нет ни слова. Видимо, в сегодняшних реалиях она не требуется.