«Мне стыдно»: Инстасамка дала подробное интервью Ксении Собчак — что она рассказала

Инстасамка дала подробное интервью Ксении Собчак Источник: instasamka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Российская певица и блогерша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, стала героиней большого интервью Ксении Собчак. Артистка открыто рассказала о встрече с Екатериной Мизулиной, трудном детстве, жизни в Дубае и скорой смене псевдонима.

После возвращения из ОАЭ певица решила навести порядок в своем творчестве и лично обсудила спорные треки с главой Лиги безопасного интернета. По словам Инстасамки, инициатива исходила от нее самой: она пришла показать, что удалила часть старых песен и продолжает «чистить» архив.

«Приезжаем, разговариваем. Нам показывают, какие к нам есть претензии. Там были распечатанные песни мои и какие-то там были подчеркнутые строчки», — рассказала Зотеева.

Певица вспоминает, что решила обратиться именно к Екатерине Мизулиной, потому что та «писала посты» о ней в соцсетях. «Нам показалось, что она "глава района" и нужно идти к ней. Мы встретились, все были такие добрые, как учительницы, но пальчиком пригрозили. Сказали, что надеются, мы пришли к общему соглашению. Я удалю старое то, что вообще мрак, и больше не буду делать… как минимум не буду сосать микрофон на сцене», — добавила артистка.

В разговоре с Собчак Дарья также вспомнила, что в 2022 году боялась получить статус иностранного агента — тогда домой к ее родителям приходили сотрудники правоохранительных органов.

Отдельной темой стало детство певицы. Зотеева рассказала, что родилась в Тобольске и пережила тяжелый развод родителей. После этого воспитанием занималась бабушка, а сама Дарья нашла спасение в музыке и катании на роликах. «Тогда у меня впервые появилось ощущение одиночества. Мама могла на меня сорваться, и мне казалось, что меня никто не любит. Я просто уходила кататься и слушать музыку с утра до вечера», — призналась певица.

Инстасамка также поделилась, что теперь ей стыдно за прошлые поступки. «У меня просто холодный пот по спине от того, что я ввязалась в эту страшную историю. Что я могла бы не только эти песни петь, я могла бы в Европе сидеть. Мне очень жаль… Я, девушка, дошла до таких вещей… Смотрю назад и понимаю, как мне стыдно! Я бы не делала этого сейчас. Меня можно было просто брать в оборот. Спасибо Богу, что со мной ничего не случилось! Поэтому надо выбирать, что ты поешь, с кем ты работаешь», — эмоционально сказала она.

Зотеева рассказала также, что вместе с мужем Олегом Еропкиным (Moneyken) долго жила в Дубае, но в итоге решила вернуться в Россию.

«Мы могли остаться там, но нам важно было делать музыку дома. Я хотела, чтобы люди увидели, что я не дикая, не оторва. Мне хотелось наладить отношения в России», — пояснила Дарья.

В финале интервью певица объявила, что готовится к смене никнейма. По словам Зотеевой, решение назрело давно.

«Я устала от этого, мне пора идти дальше», — объяснила Дарья.

Артистка пообещала выпустить еще один альбом, который станет финальной точкой в истории Инстасамки. Как будет звучать ее новое имя, Зотеева пока не раскрыла, сославшись на то, что товарный знак еще не зарегистрирован. Однако певица намекнула, что начинаться он будет со слова money.