«Не край света, а центр жизни!» Рассказываем, почему на ноябрьские праздники стоит рвануть в Дагестан

Дагестан Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Ветер, песок, горы и люди, у которых гостеприимство в крови. Бархан Сарыкум, библиотека будущего, древний Дербент и Сулакский каньон, который, кстати, гораздо глубже американского Гранд-Каньона. Корреспондент 26.RU Габриелла Захарова отправилась в Дагестан и теперь рассказывает всё самое полезное об этом путешествии.

Дагестан — это место, где в одном кадре уживаются море и горы, стекло и камень, древние легенды и современные ритмы. За несколько дней этот регион станет для вас почти домом — если ехать с открытым сердцем и правильным маршрутом. Только посмотрите на эти снимки.

Бархан Сарыкум Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Бархан Сарыкум Источник: Габриелла Захарова / 26.RU Бархан Сарыкум Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Бархан Сарыкум Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Каспийск — город у моря

Каспийск — город, где Каспий дышит прямо под окнами. По утрам пахнет свежей выпечкой и солью, по вечерам — кофе и ветром. Это место с настроением южного города, где жизнь течет не спеша, а за чашкой чая в местном кафе можно узнать больше, чем на экскурсии.

В 30 минутах езды от центра Каспийска — бархан Сарыкум, крупнейшая дюна Европы.

Высотой около 250 метров и длиной более 12 километров, он выглядит как кусочек пустыни среди зеленых холмов. Лучшее время для визита сюда — утро или закат, когда песок светится мягким золотом.

Справка для туристов: Возьмите запас воды и закрытую обувь — даже осенью песок здесь остается горячим. Въезд на территорию бесплатный, но парковка у подножия стоит около 200 ₽. Экскурсия с гидом — от 1 000 ₽ с человека. Если хотите фото «как в пустыне», стоит заказать местного фотографа — от 2 000 ₽ за съемку.

Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Дербентская крепость Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Современный Дербент — архитектура света

Три часа вдоль побережья — и вы в Дербенте, городе, которому более пяти тысяч лет.

Если крепость — это история, то новая библиотека — взгляд в будущее. Стеклянный купол, зеленые стены, амфитеатр с книжными полками — место, где хочется побыть подольше. Это не просто здание, а манифест нового поколения Дагестана: современного, образованного, открытого миру.

Рядом — парк имени Низами Гянджеви, один из самых ухоженных в России.

Аллеи из мрамора, подсветка, зеркальная вода. Здесь проходят свадебные фотосессии — и я стала свидетелем такой. Чудесное зрелище.

Я случайно попала на свадьбу — и это было как в кино. Музыка, смех, золото ткани и древние стены в закатном солнце. В Дагестане умеют радоваться так, будто жизнь — это длящийся праздник, а не промежуток между делами.

Кстати Вечером парк особенно красив — свет отражается от фонтана, и весь город будто загорается изнутри.

Свадьба в Дербенте Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Что почём Дорога из Махачкалы до Дербента займет около трех часов, бензин обойдется примерно в 1 000 ₽ в одну сторону. Вход в крепость Нарын-кала — 300 ₽, экскурсия по городу — от 1 500 ₽. Библиотека и парк — бесплатно, но внутри часто проходят выставки и лекции (вход от 200–300 ₽). Обед в старом городе — 500–800 ₽, ужин с видом на море — 1 000–1 500 ₽.

Сулакский каньон Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Сулакский каньон Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Сулакский каньон Источник: Корреспондент 26.RU / Габриелла Захарова

Сулакский каньон Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Сулакский каньон

В 2,5 часа езды от Махачкалы находится Сулакский каньон — одно из самых энергетически мощных мест России. Глубина — почти два километра, с обзорных площадок видно, как бирюзовая река вьется между скал.

По легенде, когда-то Сулак была девушкой, влюбленной в юношу по имени Тарнаир. Но горы не позволили им быть вместе, и она превратилась в реку, чтобы обвивать любимого до конца времен. Сегодня над каньоном проложен подвесной мост. Внизу — катера, наверху — ветер. Стоя на краю, чувствуешь, что страх — всего лишь приглашение к жизни.

Что почём Бензин обойдется в 800 ₽. Катание на катере по реке — от 1 000 ₽, а если хотите панорамный обзор и с мостом, местные гиды возят туры «под ключ» — 2 000–3 000 ₽. Для экстремалов — зиплайн над каньоном (от 2 500 ₽) или смотровая площадка «Сулакский орел» (вход около 300 ₽).

Гамсутль Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

+2

Гуниб и Гамсутль — горные легенды

Три часа пути от Махачкалы — и вы в Гунибе, на высоте 1500 метров.

Здесь в 1859 году закончилась Кавказская война. Сейчас Гуниб — это покой и величие. Утром воздух пахнет дымом и мёдом, чай везде заваривают исключительно из горных трав. Отсюда тропа ведет в Гамсутль — заброшенный аул, стоящий прямо на скале. Его называют «дагестанским Мачу-Пикчу». Последний житель ушел отсюда 20 лет назад. С тех пор время здесь застыло: лестницы уходят в облака, а стены хранят тишину.

Я стояла в Гамсутле и думала: как же часто мы цепляемся за то, что давно ушло. А ведь иногда нужно просто отпустить. Даже если отпускаешь город.

Что почём Самая затратная часть маршрута по времени, но и самая сильная по впечатлениям. От Махачкалы до Гуниба — около трех часов, бензин — 1 200 ₽. Ночевка в этнодомике с видом на горы — от 3 000 ₽, ужин с домашней кухней и травяным чаем — около 700 ₽.Вход в Гамсутль бесплатный, но лучше взять местного проводника — 500–700 ₽, особенно если хотите подняться в аул на рассвете.

Идти в аул лучше утром — около 40 минут пешком от парковки. Возьмите воду, солнцезащитные очки и запаситесь терпением. Дорога непростая, но вид сверху стоит каждого шага.

Национальный завтрак Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Утро в горах Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Люди, кухня и философия гостеприимства

Как ни банально может звучать эта фраза, но Дагестан — это люди. Гостеприимство здесь не формальность или правило хорошего тона, а норма жизни. Каждый дом готов встретить гостей: вам принесут чай, хинкал, чуду, мёд, гранаты, как будто вы тут уже были, как будто с вами знакомы.

Обязательно попробуйте:

— хинкал — вареное тесто с мясом и чесночным соусом;

— чуду — тонкие лепешки с сыром;

— варенье из инжира и чай из горных трав;

— абрикосовая каша — главный мастхэв на завтрак.

Пляж Каспийска Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Возвращение к морю

После гор и дорог возвращение к Каспию ощущается как глубокий вдох.

Лучше всего провести последний вечер в ресторане на песке. Закат отражается в воде и стеклянных армудах с чаем, море лежит у ног.

«Море здесь не спрашивает, кто ты. Оно просто принимает, как будто говорит: "Ты дома"».

Пляжи бесплатные, парковки вдоль набережной — 100–200 ₽ в день. Обед у моря — 1 000–1 500 ₽, романтический ужин на песке — от 2 500 ₽ на двоих.

Как добраться до Дагестана

Прямые авиарейсы до Махачкалы есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга. От аэропорта до центра — 30 минут.

На автомобиле из Ставрополя около 450 километров до Махачкалы, дорога займет 5,5–6 часов, если выехать утром. По трассе Р-217 путь проходит через Будённовск и Кизляр, дорога ровная, живописная, с заправками и кафе по пути. Если лететь через Минводы — перелет до Махачкалы занимает чуть больше часа, билет стоит от 7 до 10 тысяч рублей в обе стороны.

Дербентская крепость. Вид на море Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Сколько стоит поездка

Путешествие в Дагестан можно сделать разным — от короткого уикенда до полноценной экспедиции «от моря до гор».

Если ориентироваться на маршрут Махачкала — Сарыкум — Дербент — Сулакский каньон — Гуниб — Гамсутль, то в среднем 5–6 дней обойдутся от 60 до 90 тысяч рублей на человека, включая перелет из Москвы.

Авиабилеты из Москвы в обе стороны обычно стоят от 10 до 18 тысяч рублей, в зависимости от сезона.

Аренда машины или трансфер с водителем — около 4–5 тысяч рублей в сутки. Лучше брать авто с полным приводом: серпантины и горные дороги здесь требуют уверенности и от автомобиля, и от водителя.

Проживание — от 3 до 7 тысяч рублей за ночь, в зависимости от локации. В Махачкале можно остановиться в современных отелях с видом на море, в Дербенте — в уютных бутик-гостевых домах в Старом городе, а в Гунибе — в этнодомиках с видом на облака. Питание здесь недорогое и щедрое: хинкал, чуду, мясо на углях, чай и десерты обойдутся в 1,5–2,5 тысячи рублей в день. Добавьте немного на сувениры, варенье и мёд.

Самое дорогое в Дагестане — это ощущение, что ты побывал в чём-то очень настоящем. Каждый, кто приехал сюда однажды, уезжает уже немного другим.

Я ошибалась насчет всего. Дагестан — не край света. Это центр. Центр жизни.