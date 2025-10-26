«Мне потребовалась помощь психолога»: куда пропали резиденты шоу Comedy Woman

Сложно сосчитать, какое количество женских юмористических шоу сейчас выходит: «Женский стендап» (18+), «ДаМы» (18+), «Подружки» (18+), «Женский форум» (18+). Но еще несколько лет назад о таком разнообразии и подумать было нельзя. Практически все комедийные программы вели мужчины, а девушки если и появлялись, то скорее в качестве исключения. Всё изменилось в 2008 году, когда на экраны вышло шоу Comedy Woman (16+). Двенадцать лет участницы шоу высмеивали стереотипы о женщинах и бытовые проблемы, пока программу не закрыли. Но куда после этого исчезли все яркие резидентки?
Екатерина Скулкина
Когда в 2006 году Екатерине Скулкиной позвонили и предложили поучаствовать в новом юмористическом шоу, она и не думала, что это перерастет в нечто серьезное. В тот момент она жила в Казани, была замужем, работала стоматологом и планировала завести ребенка. Екатерина всё же согласилась на авантюру. Два года она выступала по клубам с первым составом шоу, которое тогда еще называлось Made in Woman.
В 2008 году произошел ребрендинг, шоу переименовали в Comedy Woman по шаблону Comedy Club (16+), который был тогда популярен, и запустили на телевидении. В первых выпусках Екатерина не появляется. Так получилось из-за того, что запись совпала с моментом, когда у нее родился малыш.
— Я тогда родила, и в первом съемочном пуле, а это семь передач, меня не было. Поэтому, кстати, многие думают, что я не с самого начала шоу и меня там не было, а я была, — объясняет Екатерина.
У каждого участника было свое амплуа, и Екатерина часто играла властных, порой грубоватых женщин. Но с годами этот образ стал ей не соответствовать. Причина — радикальные изменения во внешности: она сильно похудела, сменила стиль макияжа и одежды. Из-за этих перемен многие подозревали, что Екатерина прибегает к помощи препаратов или пластической хирургии. Однако она это отрицает, утверждая, что преобразилась благодаря спорту и здоровому питанию.
— Я миллиардный раз заявляют всем, что не худела ни с какими препаратами. Это сперва была вынужденная мера по здоровью, пришлось скидывать нажратое, — уверяет Скулкина.
Екатерина выступала в шоу до самого его закрытия. Все 12 лет ей приходилось жить на два города, так как съемки проходили в Москве, а ее муж и сын продолжали жить в Казани.
После закрытия Comedy Екатерина начала бороздить просторы других шоу — только уже в качестве ведущей или приглашенного гостя. В какой-то момент даже сидела в «Модном приговоре» (12+).
Если о своих проектах и преображении Скулкина говорит открыто, то о личной жизни и семье предпочитает молчать. На все приемы она приходит с агентом или коллегами, но не с мужем. Чаще всего поклонники видят Екатерину в компании ее друга юмориста Тимура Тания. Они неоднократно подозревали пару в тайном романе, но комикесса отвечает на подобные разговоры категоричным отказом.
— Сколько раз нас женили — со счета сбиться можно! На нашу нежную дружбу это никак не повлияло! А дружим мы больше 17 лет, — отвечает на расспросы Екатерина.
Наталья Еприкян
Именно Наталья в 2006 году стала создателем Comedy Woman. Амбиции делать что-то свое зародились у нее еще в университете, когда она играла в Высшей лиге КВН. Однажды, сидя с друзьями, она задумала сделать абсолютно новое юмористическое шоу, где резидентами будут женщины. Она собрала команду из знакомых и коллег по КВН и начала действовать.
Новым шоу Еприкян руководила твердой рукой, она была его продюсером, автором, ведущим и редактором и всегда оставляла последнее слово за собой.
— Я всегда считала, что принимать решение в женском шоу должна я, — отметила она.
За время существования шоу его состав несколько раз менялся. Каждый раз, когда кто-то уходил, Еприкян отмахивалась, что это было правильным решением, ведь девушки изживали себя и больше не подходили под формат. Однако в 2019 году оказалось, что и сам проект потерял всякую изюминку и перестал быть популярным, Еприкян приняла решение его закрыть.
— Я вообще долгое время не понимала, что мне делать дальше, потому что шоу закрылось. В том числе и по моей инициативе. Обстоятельства так сложились, — признавалась комик.
Время закрытия совпало с началом локдауна. На время Наталья взяла паузу и устроила себе тотальный отдых. После этого она переехала в Армению и последнее время снимает псевдодокументальные фильмы и сериалы, которые она надеется когда-нибудь продать Netflix.
О своей личной жизни Наталья предпочитает умалчивать. Известно, что Еприкян не замужем, но, по ее словам, она не отчаивается и еще надеется встретить своего человека и стать матерью.
Екатерина Варнава
Главный секс-символ шоу, Екатерина Варнава, когда-то пошла в юмор из-за скуки во время учебы, но в Comedy Woman она почувствовала, что сделала правильный выбор.
— Я и Саша Гудков были такие приспешники Натальи Андреевны (Натальи Еприкян. — Прим. ред.). Это приносило бесконечное удовольствие, несмотря на дьявольскую усталость, — вспоминала Екатерина.
За 12 лет съемок зрители видели, как Варнава медленно меняется. Сначала она сдула свою грудь шестого размера, которая часто ей мешала. После этого изменила цвет глаз и подправила нос. К концу последнего сезона Екатерина стала лишь копией той, кем когда-то была.
В 2020 году Варнава тяжело переносила закрытие проекта. Она оказалась без детища, ради которого проводила дни напролет на работе.
— Это такой удар, конечно, был для меня, как будто бросил любимый муж, — сравнивала Екатерина.
Варнава пыталась работать в театре, ходила по шоу, но все попытки были неудачными, и Екатерина начала злоупотреблять алкоголем.
— Я в полной мере ощутила эмоциональные качели, бытовой алкоголизм, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, — рассказывала она в одном из интервью.
Терапия помогла ей выбраться. Актриса переехала на Кипр и открыла собственное кабаре-шоу Drama Queen. Воплотить проект ей помог ее избранник, с которым она встретилась в 2023 году.
— Появился в моей жизни, когда я была не на пике карьеры, в плохой физической форме, когда я отъела себе вот такое лицо, — делилась Екатерина.
Сейчас актриса называет себя абсолютно счастливым человеком, но хейтеры не дремлют. Подписчиков актрисы смущает, что в последнее время у нее появилась нездоровая худоба. На все расспросы и намеки, что с ней может быть что-то не так, Варнава отвечает жестко.
— Вам не обязан никто нравиться или не нравиться в соцсетях… Да и в жизни тоже. Это ваши личные предпочтения. Всегда есть возможность не подписываться, всегда есть возможность отписаться, всегда есть возможность пролистать вместо того, чтобы выливать агрессию на человека, на других, — ответила своим хейтерам Варнава.
Наталия Медведева
Наталия активно играла в КВН с 2003 года. Особенно удачно у нее всё складывалось в команде «Федор Двинятин», которая с каждым годом набирала популярность. В 2006 году, после того как Еприкян пригласила ее в Comedy, Медведева не могла усидеть на двух стульях — пришлось выбирать, и решение оказалось не в пользу КВН.
— Может, для команды это получилось как предательство. А для меня я бы совершила предательство по отношению к девочкам, потому что я им обещала, — объясняла свой уход Наталия.
За Наталией быстро закрепился образ взбалмошной, сумасшедшей девушки, который очень нравился зрителям. Медведевой и самой нравилось то, что она делает, она старалась придумать новые необычные шутки и идеи для номеров, но всё чаще они оказывались в мусорке.
— Тебя втаптывают, втаптывают, тут ты доказываешь, что можешь, и тебе говорят: «Ну да, можешь» — и пошли дальше. А до этого тебя неделю уничтожали, ты рыдала, тебе твердили, что ты никто, что тебя «сделали» и вывели из грязи в князи… И вот надо идти выступать и параллельно доказывать, что твои номера классные, — раскрывала секрет закулисья Медведева.
За год до своего ухода Медведева всё больше отдалялась от шоу. Она перестала писать шутки и всё больше интересовалась другими проектами.
— Я бы умерла, наверное, от нервного срыва какого-нибудь. Было невозможно работать, — признавалась она позже.
В 2014 году Наталия без тени сожаления ушла из Comedy Woman. По ее словам, после этого она почувствовала себя гораздо лучше и свободнее. Кроме того, ее доход как актрисы кино и мультфильмов был значительно выше, чем в шоу. Последние несколько лет Наталия также играет в театре. Правда, амплуа, наработанное годами, продолжает за ней тянуться, особенно в кино.
— В мультфильмах (персонажи. — Прим. ред.) больше попадают в меня, потому что в фильмах меня часто зовут играть именно какого-то очень неадекватного человека, ну то есть такого сумасшедшего, либо какую-то тупую смешную подругу, — сетовала Наталия.
Несмотря на постоянные предложения о работе, Медведева на первое место ставит семью и заботу о детях. Актриса вышла замуж в 2013 году за капитана команды КВН «СТЭПиКО», Александра Коптеля. Сейчас они воспитывают троих детей.
— Ты не можешь быть на все сто в шоу-бизнесе, потому что тогда пострадает семья. Я выбрала расставить приоритеты: пока дети маленькие, я не могу быть «всей» в профессии. Сейчас в шоу-бизнесе лишь мизинцем левой ноги, — откровенно рассказывала Наталия в одном из интервью.
Мария Кравченко
Гопница и разбитная девчонка на сцене, в жизни Мария Кравченко всегда была другой. Она умела хорошо петь и играть на рояле. С детства она мечтала выучиться на актрису и после школы пыталась поступить в Щукинское училище.
После неудачи с театральным она отучилась в Институте стали и сплавов, где познакомилась с Екатериной Варнавой. Сначала они вместе играли в КВН, а потом попали в Comedy Woman. Кравченко быстро влилась в коллектив, и вскоре шоу стало для нее вторым домом, где она проводила круглые сутки.
На съемках она познакомилась со своим будущим мужем, продюсером Константином Золотаревым. В 2015-м у них появилась дочь Виктория. Беременность проходила очень сложно, комикесса набрала 30 килограммов, а врачи пугали Кравченко страшным диагнозом.
— Врачи поставили девочке диагноз «порок мозга». Это значит, что ребенок просто овощ, — вспоминает Мария.
Кравченко сильно переживала, практически ничего не ела. Только через время другой специалист успокоил ее, что произошла ошибка и на самом деле ребенок здоров. Однако осложнения всё же действительно были. Марии сделали операцию и установили металлическую сетку, из-за которой она не может сама выносить второго ребенка.
Потрясения со здоровьем оказались не единственным шоком в жизни Кравченко. В 2020-м она тяжело переживала закрытие Comedy Woman, которому отдавала всё свое время.
— Впервые сама себе призналась: мне 34 года, и нужно начинать всё с нуля. Потому что я для всех Маша Кравченко из Comedy Woman. Я — девочка-гопник, за время шоу не была в других проектах. Это было самое страшное в тот момент: начинать всё заново, — не могла поверить Мария.
Кравченко пошла снова поступать в Щукинское училище, и на этот раз ее приняли. Во время учебы актриса столкнулась со своим главным страхом — она действительно застряла в одном образе.
— Это самое сложное, преподаватель мне говорил, что нужно найти режиссера, который увидит во мне драматическую актрису, — поделилась Мария.
Параллельно с актерской карьерой, которая пока ограничивается ролями в комедийных сериалах, Кравченко занялась музыкой. За последние два года записала пять песен под псевдонимом Просто Мария.
Надежда Сысоева
Надежда оказалась в Москве, когда приехала с командой «Территория Игры» выступать в Высшей лиге КВН. После того как они проиграли, все вернулись домой, а Сысоева осталась в столице. Работы не было, денег тоже, но начинающая актриса узнала, что Еприкян набирает девушек в свое новое шоу.
Надежда специально ходила на все выступления девушек в клубах, сидела в первых рядах и пыталась познакомиться с создательницей. В какой-то момент это сработало, ее утвердили для роли глупой блондинки Наденьки. Однако двери Comedy Woman открылись для нее со скрипом.
— Не все были настроены положительно к тому, что появился новый человек. И вот уже спустя годы, когда к нам приходили какие-то новенькие, я примерно понимала, что девочки ощущали. Ну, это такая ревность. Но на тот момент меня очень хорошо поддержала Катя Варнава, — позже рассказывала Надежда.
Несмотря на сложности, Сысоева всё же оставалась резидентом шоу до самого конца. Закрытие проекта Надежда восприняла очень болезненно.
— Мы не остались подругами с девочками. Я сильно от этого страдала, начала ходить к психологу, — тяжело переживала перемены Сысоева.
После закрытия Надежда почувствовала, что сильно увязла в образе глупой блондинки — пришло время развиваться. Она записалась на актерские курсы, начала ходить по другим шоу, чтобы зрители узнали ее настоящую.
По-новому на нее взглянули во время реалити «Выжить в Дубае» (16+). На нем Сысоева показала, что умеет хитрить, играть и манипулировать. Только новый образ пошел актрисе совсем не на пользу. На нее обрушилась волна хейта в Сети, на который она старалась не реагировать.
— Я отношусь к хейту философски. Люди всегда будут что-то обсуждать, но важно не впитывать всё это как губка. После «Выжить в Дубае» я стала еще спокойнее относиться к критике в свой адрес, — реагировала Надежда.
В 2023 году на фоне буллинга актриса объявила, что у нее в груди нашли опухоль. Ее увидели во время УЗИ и назначили срочную операцию.
— О да, эти жуткие часы ожидания ответа на главный вопрос — рак это или нет. Это было очень страшно! — делилась с подписчиками Надежда.
К счастью, выяснилось, что угрозы нет, и актриса вернулась к привычной жизни и теперь продолжает сниматься в фильмах и шоу.