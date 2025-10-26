«Мне потребовалась помощь психолога»: куда пропали резиденты шоу Comedy Woman

Пока на сцене участницы улыбались, за кулисами царила совсем не дружеская атмосфера Источник: Comedy Woman / Vk.com

Сложно сосчитать, какое количество женских юмористических шоу сейчас выходит: «Женский стендап» (18+), «ДаМы» (18+), «Подружки» (18+), «Женский форум» (18+). Но еще несколько лет назад о таком разнообразии и подумать было нельзя. Практически все комедийные программы вели мужчины, а девушки если и появлялись, то скорее в качестве исключения. Всё изменилось в 2008 году, когда на экраны вышло шоу Comedy Woman (16+). Двенадцать лет участницы шоу высмеивали стереотипы о женщинах и бытовые проблемы, пока программу не закрыли. Но куда после этого исчезли все яркие резидентки?

Екатерина Скулкина

Когда в 2006 году Екатерине Скулкиной позвонили и предложили поучаствовать в новом юмористическом шоу, она и не думала, что это перерастет в нечто серьезное. В тот момент она жила в Казани, была замужем, работала стоматологом и планировала завести ребенка. Екатерина всё же согласилась на авантюру. Два года она выступала по клубам с первым составом шоу, которое тогда еще называлось Made in Woman.

Источник: кадр из шоу Comedy Woman, ТНТ, 2008 год

В 2008 году произошел ребрендинг, шоу переименовали в Comedy Woman по шаблону Comedy Club (16+), который был тогда популярен, и запустили на телевидении. В первых выпусках Екатерина не появляется. Так получилось из-за того, что запись совпала с моментом, когда у нее родился малыш.

— Я тогда родила, и в первом съемочном пуле, а это семь передач, меня не было. Поэтому, кстати, многие думают, что я не с самого начала шоу и меня там не было, а я была, — объясняет Екатерина.

Источник: кадр из шоу Comedy Woman, ТНТ, 2015 год

У каждого участника было свое амплуа, и Екатерина часто играла властных, порой грубоватых женщин. Но с годами этот образ стал ей не соответствовать. Причина — радикальные изменения во внешности: она сильно похудела, сменила стиль макияжа и одежды. Из-за этих перемен многие подозревали, что Екатерина прибегает к помощи препаратов или пластической хирургии. Однако она это отрицает, утверждая, что преобразилась благодаря спорту и здоровому питанию.

— Я миллиардный раз заявляют всем, что не худела ни с какими препаратами. Это сперва была вынужденная мера по здоровью, пришлось скидывать нажратое, — уверяет Скулкина.

Екатерина выступала в шоу до самого его закрытия. Все 12 лет ей приходилось жить на два города, так как съемки проходили в Москве, а ее муж и сын продолжали жить в Казани.

Источник: eskulkina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После закрытия Comedy Екатерина начала бороздить просторы других шоу — только уже в качестве ведущей или приглашенного гостя. В какой-то момент даже сидела в «Модном приговоре» (12+).

Если о своих проектах и преображении Скулкина говорит открыто, то о личной жизни и семье предпочитает молчать. На все приемы она приходит с агентом или коллегами, но не с мужем. Чаще всего поклонники видят Екатерину в компании ее друга юмориста Тимура Тания. Они неоднократно подозревали пару в тайном романе, но комикесса отвечает на подобные разговоры категоричным отказом.

— Сколько раз нас женили — со счета сбиться можно! На нашу нежную дружбу это никак не повлияло! А дружим мы больше 17 лет, — отвечает на расспросы Екатерина.

Наталья Еприкян

Именно Наталья в 2006 году стала создателем Comedy Woman. Амбиции делать что-то свое зародились у нее еще в университете, когда она играла в Высшей лиге КВН. Однажды, сидя с друзьями, она задумала сделать абсолютно новое юмористическое шоу, где резидентами будут женщины. Она собрала команду из знакомых и коллег по КВН и начала действовать.

Новым шоу Еприкян руководила твердой рукой, она была его продюсером, автором, ведущим и редактором и всегда оставляла последнее слово за собой.

— Я всегда считала, что принимать решение в женском шоу должна я, — отметила она.

Источник: кадр из шоу Comedy Woman, ТНТ, 2015 год

За время существования шоу его состав несколько раз менялся. Каждый раз, когда кто-то уходил, Еприкян отмахивалась, что это было правильным решением, ведь девушки изживали себя и больше не подходили под формат. Однако в 2019 году оказалось, что и сам проект потерял всякую изюминку и перестал быть популярным, Еприкян приняла решение его закрыть.

— Я вообще долгое время не понимала, что мне делать дальше, потому что шоу закрылось. В том числе и по моей инициативе. Обстоятельства так сложились, — признавалась комик.

Источник: eprikol / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Время закрытия совпало с началом локдауна. На время Наталья взяла паузу и устроила себе тотальный отдых. После этого она переехала в Армению и последнее время снимает псевдодокументальные фильмы и сериалы, которые она надеется когда-нибудь продать Netflix.

О своей личной жизни Наталья предпочитает умалчивать. Известно, что Еприкян не замужем, но, по ее словам, она не отчаивается и еще надеется встретить своего человека и стать матерью.

Екатерина Варнава

Главный секс-символ шоу, Екатерина Варнава, когда-то пошла в юмор из-за скуки во время учебы, но в Comedy Woman она почувствовала, что сделала правильный выбор.

— Я и Саша Гудков были такие приспешники Натальи Андреевны (Натальи Еприкян. — Прим. ред.). Это приносило бесконечное удовольствие, несмотря на дьявольскую усталость, — вспоминала Екатерина.

Источник: кадр из шоу Comedy Woman, ТНТ, 2015 год

За 12 лет съемок зрители видели, как Варнава медленно меняется. Сначала она сдула свою грудь шестого размера, которая часто ей мешала. После этого изменила цвет глаз и подправила нос. К концу последнего сезона Екатерина стала лишь копией той, кем когда-то была.

В 2020 году Варнава тяжело переносила закрытие проекта. Она оказалась без детища, ради которого проводила дни напролет на работе.

— Это такой удар, конечно, был для меня, как будто бросил любимый муж, — сравнивала Екатерина.

Варнава пыталась работать в театре, ходила по шоу, но все попытки были неудачными, и Екатерина начала злоупотреблять алкоголем.

— Я в полной мере ощутила эмоциональные качели, бытовой алкоголизм, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, — рассказывала она в одном из интервью.

Терапия помогла ей выбраться. Актриса переехала на Кипр и открыла собственное кабаре-шоу Drama Queen. Воплотить проект ей помог ее избранник, с которым она встретилась в 2023 году.

— Появился в моей жизни, когда я была не на пике карьеры, в плохой физической форме, когда я отъела себе вот такое лицо, — делилась Екатерина.

Сейчас актриса называет себя абсолютно счастливым человеком, но хейтеры не дремлют. Подписчиков актрисы смущает, что в последнее время у нее появилась нездоровая худоба. На все расспросы и намеки, что с ней может быть что-то не так, Варнава отвечает жестко.

Источник: kativarnava / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Вам не обязан никто нравиться или не нравиться в соцсетях… Да и в жизни тоже. Это ваши личные предпочтения. Всегда есть возможность не подписываться, всегда есть возможность отписаться, всегда есть возможность пролистать вместо того, чтобы выливать агрессию на человека, на других, — ответила своим хейтерам Варнава.

Наталия Медведева

Наталия активно играла в КВН с 2003 года. Особенно удачно у нее всё складывалось в команде «Федор Двинятин», которая с каждым годом набирала популярность. В 2006 году, после того как Еприкян пригласила ее в Comedy, Медведева не могла усидеть на двух стульях — пришлось выбирать, и решение оказалось не в пользу КВН.

— Может, для команды это получилось как предательство. А для меня я бы совершила предательство по отношению к девочкам, потому что я им обещала, — объясняла свой уход Наталия.

Источник: кадр из шоу Comedy Woman, ТНТ, 2015 год

За Наталией быстро закрепился образ взбалмошной, сумасшедшей девушки, который очень нравился зрителям. Медведевой и самой нравилось то, что она делает, она старалась придумать новые необычные шутки и идеи для номеров, но всё чаще они оказывались в мусорке.

— Тебя втаптывают, втаптывают, тут ты доказываешь, что можешь, и тебе говорят: «Ну да, можешь» — и пошли дальше. А до этого тебя неделю уничтожали, ты рыдала, тебе твердили, что ты никто, что тебя «сделали» и вывели из грязи в князи… И вот надо идти выступать и параллельно доказывать, что твои номера классные, — раскрывала секрет закулисья Медведева.

За год до своего ухода Медведева всё больше отдалялась от шоу. Она перестала писать шутки и всё больше интересовалась другими проектами.

— Я бы умерла, наверное, от нервного срыва какого-нибудь. Было невозможно работать, — признавалась она позже.

Источник: natalymorozova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2014 году Наталия без тени сожаления ушла из Comedy Woman. По ее словам, после этого она почувствовала себя гораздо лучше и свободнее. Кроме того, ее доход как актрисы кино и мультфильмов был значительно выше, чем в шоу. Последние несколько лет Наталия также играет в театре. Правда, амплуа, наработанное годами, продолжает за ней тянуться, особенно в кино.

— В мультфильмах (персонажи. — Прим. ред.) больше попадают в меня, потому что в фильмах меня часто зовут играть именно какого-то очень неадекватного человека, ну то есть такого сумасшедшего, либо какую-то тупую смешную подругу, — сетовала Наталия.

Источник: natalymorozova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на постоянные предложения о работе, Медведева на первое место ставит семью и заботу о детях. Актриса вышла замуж в 2013 году за капитана команды КВН «СТЭПиКО», Александра Коптеля. Сейчас они воспитывают троих детей.

— Ты не можешь быть на все сто в шоу-бизнесе, потому что тогда пострадает семья. Я выбрала расставить приоритеты: пока дети маленькие, я не могу быть «всей» в профессии. Сейчас в шоу-бизнесе лишь мизинцем левой ноги, — откровенно рассказывала Наталия в одном из интервью.

Мария Кравченко

Гопница и разбитная девчонка на сцене, в жизни Мария Кравченко всегда была другой. Она умела хорошо петь и играть на рояле. С детства она мечтала выучиться на актрису и после школы пыталась поступить в Щукинское училище.

Источник: кадр из шоу Comedy Woman, ТНТ, 2015 год

После неудачи с театральным она отучилась в Институте стали и сплавов, где познакомилась с Екатериной Варнавой. Сначала они вместе играли в КВН, а потом попали в Comedy Woman. Кравченко быстро влилась в коллектив, и вскоре шоу стало для нее вторым домом, где она проводила круглые сутки.

На съемках она познакомилась со своим будущим мужем, продюсером Константином Золотаревым. В 2015-м у них появилась дочь Виктория. Беременность проходила очень сложно, комикесса набрала 30 килограммов, а врачи пугали Кравченко страшным диагнозом.

— Врачи поставили девочке диагноз «порок мозга». Это значит, что ребенок просто овощ, — вспоминает Мария.

Кравченко сильно переживала, практически ничего не ела. Только через время другой специалист успокоил ее, что произошла ошибка и на самом деле ребенок здоров. Однако осложнения всё же действительно были. Марии сделали операцию и установили металлическую сетку, из-за которой она не может сама выносить второго ребенка.

Источник: kravacomedy / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Потрясения со здоровьем оказались не единственным шоком в жизни Кравченко. В 2020-м она тяжело переживала закрытие Comedy Woman, которому отдавала всё свое время.

— Впервые сама себе призналась: мне 34 года, и нужно начинать всё с нуля. Потому что я для всех Маша Кравченко из Comedy Woman. Я — девочка-гопник, за время шоу не была в других проектах. Это было самое страшное в тот момент: начинать всё заново, — не могла поверить Мария.

Кравченко пошла снова поступать в Щукинское училище, и на этот раз ее приняли. Во время учебы актриса столкнулась со своим главным страхом — она действительно застряла в одном образе.

— Это самое сложное, преподаватель мне говорил, что нужно найти режиссера, который увидит во мне драматическую актрису, — поделилась Мария.

Источник: kravacomedy / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Параллельно с актерской карьерой, которая пока ограничивается ролями в комедийных сериалах, Кравченко занялась музыкой. За последние два года записала пять песен под псевдонимом Просто Мария.

Надежда Сысоева

Надежда оказалась в Москве, когда приехала с командой «Территория Игры» выступать в Высшей лиге КВН. После того как они проиграли, все вернулись домой, а Сысоева осталась в столице. Работы не было, денег тоже, но начинающая актриса узнала, что Еприкян набирает девушек в свое новое шоу.

Источник: кадр из шоу Comedy Woman, ТНТ, 2008 год

Надежда специально ходила на все выступления девушек в клубах, сидела в первых рядах и пыталась познакомиться с создательницей. В какой-то момент это сработало, ее утвердили для роли глупой блондинки Наденьки. Однако двери Comedy Woman открылись для нее со скрипом.

— Не все были настроены положительно к тому, что появился новый человек. И вот уже спустя годы, когда к нам приходили какие-то новенькие, я примерно понимала, что девочки ощущали. Ну, это такая ревность. Но на тот момент меня очень хорошо поддержала Катя Варнава, — позже рассказывала Надежда.

Несмотря на сложности, Сысоева всё же оставалась резидентом шоу до самого конца. Закрытие проекта Надежда восприняла очень болезненно.

— Мы не остались подругами с девочками. Я сильно от этого страдала, начала ходить к психологу, — тяжело переживала перемены Сысоева.

После закрытия Надежда почувствовала, что сильно увязла в образе глупой блондинки — пришло время развиваться. Она записалась на актерские курсы, начала ходить по другим шоу, чтобы зрители узнали ее настоящую.

По-новому на нее взглянули во время реалити «Выжить в Дубае» (16+). На нем Сысоева показала, что умеет хитрить, играть и манипулировать. Только новый образ пошел актрисе совсем не на пользу. На нее обрушилась волна хейта в Сети, на который она старалась не реагировать.

Источник: inadenka / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я отношусь к хейту философски. Люди всегда будут что-то обсуждать, но важно не впитывать всё это как губка. После «Выжить в Дубае» я стала еще спокойнее относиться к критике в свой адрес, — реагировала Надежда.

В 2023 году на фоне буллинга актриса объявила, что у нее в груди нашли опухоль. Ее увидели во время УЗИ и назначили срочную операцию.

— О да, эти жуткие часы ожидания ответа на главный вопрос — рак это или нет. Это было очень страшно! — делилась с подписчиками Надежда.